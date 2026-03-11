Mỹ phá hủy 16 tàu rải thủy lôi Iran gần eo biển Hormuz, ông Trump cảnh báo đáp trả “chưa từng có”

Quân đội Mỹ tuyên bố các lực lượng của họ đã tấn công và phá hủy 16 tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng rằng Cộng hòa Hồi giáo đang chuẩn bị triển khai thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Con số 16 tàu được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố, kèm theo một đoạn video dài 34 giây cho thấy một số cuộc tấn công.

Trước đó không lâu, Tổng thống Donald Trump đưa ra con số thấp hơn trong một bài đăng trên mạng xã hội.

“Tôi vui mừng thông báo rằng chỉ trong vài giờ qua, chúng ta đã tấn công và phá hủy hoàn toàn 10 tàu hoặc thuyền rải thủy lôi đang không hoạt động, và sẽ còn nhiều chiếc nữa”, ông Trump viết trên Truth Social.

Tuyên bố của tổng thống được đưa ra sau khi ông cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả quân sự “ở mức chưa từng thấy” nếu đặt thủy lôi tại tuyến đường thủy quan trọng này mà không lập tức tháo gỡ.

“Nếu ngược lại, họ loại bỏ những thứ có thể đã được đặt xuống, đó sẽ là bước đi rất tích cực”, ông Trump nói. “Ngoài ra, chúng tôi đang sử dụng chính công nghệ và năng lực tên lửa từng triển khai chống các băng nhóm buôn ma túy để vĩnh viễn loại bỏ bất kỳ thuyền hoặc tàu nào cố gắng rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Chúng sẽ bị xử lý nhanh chóng và quyết liệt”.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng tham gia phản ứng, cảnh báo rằng chính quyền Iran “đã chính thức bị đặt trong tình trạng cảnh báo”.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Iran đã triển khai thủy lôi nào kể từ khi chiến tranh bùng nổ ngày 28/2 hay chưa.

Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy hẹp ngăn cách Iran và Oman. Đây được coi là một trong những huyết mạch hàng hải quan trọng nhất thế giới. Khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua khu vực này mỗi ngày, với khoảng 100 tàu thuyền di chuyển qua hành lang hàng hải này mỗi ngày.

Giá dầu đã biến động mạnh trong những ngày gần đây do lo ngại eo biển có thể bị phong tỏa hoàn toàn. Sự biến động này cũng phản ánh phần nào trên thị trường tài chính và khiến giá xăng tăng đối với hàng triệu người Mỹ.

Ông Trump đã cam kết đưa ra phản ứng chưa từng có nếu Iran chặn dòng chảy dầu mỏ. “Cái chết, lửa và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống họ”, ông nói hôm đầu tuần. “Nhưng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng điều đó sẽ không xảy ra!”.

Trong khi đó, các quan chức Iran tuyên bố họ sẽ không cho phép “một lít dầu nào” rời khỏi Trung Đông nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp diễn.

Theo MT