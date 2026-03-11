WHO hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc "đắt đỏ" cho Đà Nẵng cứu bệnh nhân ngộ độc cá ủ chua

Thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc cực hiếm và đắt đỏ, có giá khoảng 8.000 USD/lọ vừa được WHO hỗ trợ khẩn cấp cho Đà Nẵng cứu bệnh nhân bị ngộ độc cá ủ chua trên địa bàn.

Chiều 11/3, bà Trần Thanh Thuỷ, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết WHO đã hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent để điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua trên địa bàn.

Theo đó, sau khi Bộ Y tế có hướng dẫn, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã liên hệ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cử cán bộ bay ra Hà Nội để tiếp nhận thuốc kháng độc tố Botulinum do WHO hỗ trợ.

Cũng theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, thời gian gần đây, tại xã vùng cao của TP Đà Nẵng liên tiếp ghi nhận một số trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Trong đó, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (TP Đà Nẵng) đã tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua, nghi do độc tố Botulinum (trong đó có 1 bệnh nhân xác định dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum).

Hiện tại, 3 bệnh nhân Hồ Ngọc Thái (15 tuổi), Hồ Quang Nhật (7 tuổi), Hồ Quốc Bình (11 tuổi) đang diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, nguồn thuốc kháng độc tố Botulinum tại TP Đà Nẵng không có.

Trước tình huống khẩn cấp này, ngành y tế TP Đà Nẵng đã xin ý kiến Bộ Y tế và có văn bản đề nghị WHO tại Việt Nam xem xét, hỗ trợ khẩn cấp 5 lọ thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) từ nguồn dự trữ quốc tế để kịp thời cứu chữa bệnh nhân.

Theo dự kiến, nguồn thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent do WHO hỗ trợ khẩn cấp sẽ về đến Hà Nội vào chiều 11/3 và sẽ được đại diện Sở Y tế TP Đà Nẵng tiếp nhận, vận chuyển về đến Đà Nẵng trong tối cùng ngày để kịp điều trị cho các bệnh nhân.

Được biết, thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc cực hiếm và đắt đỏ, có giá khoảng 8.000 USD/lọ (tương đương hơn 200 triệu đồng/lọ). Đây là thuốc đặc trị dùng để điều trị ngộ độc tố Clostridium Botulinum (ngộ độc botulinum), thường cần nhập khẩu khẩn cấp từ nước ngoài.