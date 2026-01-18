Lửa trại, khiêu vũ, thú cưng: Người Ukraine giữ ấm như thế nào trong mùa đông khắc nghiệt nhất?

Nhiệt độ đóng băng, mất điện và mất sưởi trên diện rộng khiến người dân Kiev phải tìm mọi cách sinh tồn. Câu chuyện đời thường giữa cuộc khủng hoảng năng lượng do các đòn tấn công của Nga.

Kateryna Skurydina đi ngủ trong bộ đồ giữ nhiệt, mặc chồng hai chiếc áo len và quàng khăn kín cổ. Cô đắp một chiếc chăn lông vũ cùng hai lớp chăn dày khác. Nhưng “vũ khí bí mật” của cô là con mèo tên Pushok.

“Nó có thân nhiệt rất cao, giống như một túi nước nóng vậy”, Skurydina nói trong một cuộc phỏng vấn.

Hệ thống sưởi trong căn hộ của Skurydina ở Kyiv hầu như đã ngừng hoạt động kể từ khi Nga mở đợt tấn công lớn vào hạ tầng năng lượng của thành phố hôm 8/1, khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình, doanh nghiệp và trường học tại thủ đô Ukraine rơi vào cảnh mất điện.

Nhiệt độ trong tuần này đã có lúc giảm xuống tới âm 19 độ C, và giới chức Ukraine cho rằng việc Nga lựa chọn thời điểm tấn công – giữa lúc mùa đông khắc nghiệt nhất trong 20 năm, theo lời Thủ tướng nước này – hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

Giống như nhiều người Ukraine khác, Skurydina đã quen với cảnh mất điện liên miên. Cô tích trữ nhiều pin sạc dự phòng và các thiết bị chống mất điện. Căn hộ của cô đầy nến USB, đèn Giáng sinh và đèn dã ngoại.

Nhưng cái lạnh trong mùa đông năm nay lại là điều đặc biệt đáng nói.

Trong vài ngày qua, nhiệt độ bên trong tòa nhà của cô có lúc chỉ khoảng 10 độ C, thấp hơn tới 8 độ so với mức nhiệt trong nhà mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị là an toàn cho sức khỏe.

“Về mặt tinh thần, điều này rất khó khăn. Khi mất hệ thống sưởi, tôi mới nhận ra rằng mình không thực sự cần điện đến thế. Khi có sưởi nhưng không có điện, mọi thứ vẫn ổn”, cô nói, cho biết thường tập thể dục để cải thiện tinh thần trong các đợt mất điện.

“Thể thao giúp tôi trụ vững. Tôi đến một phòng gym chạy bằng nhiên liệu sinh học. Nhưng hôm qua họ cũng đóng cửa vì không có hệ thống sưởi và quá lạnh. Bạn chẳng thể đi đâu cả”.

Một màn hình lớn hiển thị nhiệt độ -14 độ C tại Kiev vào ngày 14/1. Ảnh: AFP.

Tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14/1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với lĩnh vực năng lượng, thừa nhận hậu quả từ các đòn tấn công của Nga kết hợp với thời tiết giá rét là “vô cùng nghiêm trọng”.

Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, cho biết tính đến ngày 15/1 vẫn còn 300 tòa nhà cao tầng ở thủ đô chưa được cấp sưởi, giảm mạnh so với con số 6.000 tòa nhà không có nhiệt sau cuộc tấn công lớn một tuần trước đó.

Dù Kiev chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tình trạng cắt điện khẩn cấp đã được ghi nhận trên khắp Ukraine.

Giới chức Ukraine cho biết hôm thứ Tư, một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Kryvyi Rih – quê hương của Tổng thống Zelensky – đã khiến hàng chục nghìn người sống trong tình trạng mất điện. Các sự cố nghiêm trọng khác cũng được báo cáo tại Dnipro ở đông nam Ukraine. Đến thứ Năm, các đợt tấn công tiếp tục làm gián đoạn nguồn điện tại Zhytomyr ở miền Tây và Kharkov ở đông bắc, theo Bộ Năng lượng Ukraine.

Nhiều trường học buộc phải đóng cửa vì không thể làm ấm lớp học đến mức an toàn. Các cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng – vốn thường là nơi trú ấm tạm thời cho người dân – cũng phải ngừng hoạt động.

Thời tiết lạnh đến mức một số máy phát điện diesel, vốn rất quan trọng để duy trì điện khi lưới điện bị cắt, đã không thể vận hành.

Ngày 13/1, một cư dân địa phương tên Stas giúp con gái 2 tuổi của mình sử dụng đèn pha trong lúc mất điện tại căn hộ của gia đình ở Kiev. Ảnh: AFP

Chính quyền Kiev và nhiều địa phương khác đã mở hàng trăm “điểm bất khuất”, nơi người dân có thể sưởi ấm, sạc thiết bị và làm việc. Tổng thống Zelensky cho biết sẽ mở thêm nhiều điểm như vậy.

Iryna Palandina, một người dân đến điểm hỗ trợ tại Kyiv hôm thứ Năm, nói rằng cô không có điện, không có nước và không thể nấu ăn ở nhà.

“Chúng tôi đến đây để uống trà vì tôi thậm chí không có gì để đun nước”, cô nói. “Sau đợt tấn công gần đây, mọi thứ trở nên rất khó khăn. Trước đó, chúng tôi còn xoay xở được. Tôi luôn nghĩ gia đình mình đã chuẩn bị kỹ – có bộ biến tần, bộ lưu điện, pin… nhưng khi chỉ có 2 giờ điện mỗi ngày, tất cả đều cạn và không kịp sạc lại”.

Trên mạng xã hội, những cư dân Kyiv có nhiều giờ điện hơn đang chủ động đề nghị giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Tại một số khu dân cư, trong lúc mất điện, hàng xóm tụ tập ngoài sân để nấu ăn bằng lửa trại và trò chuyện. Nhiều video lan truyền cho thấy người dân nướng thịt, uống đồ nóng và nhảy múa để giữ ấm.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm thứ Năm công bố dữ liệu cho thấy đã có ít nhất 256 cuộc không kích của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng và hệ thống sưởi trên khắp Ukraine kể từ khi mùa sưởi bắt đầu vào tháng 10.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cho biết hôm 16/1 rằng không còn nhà máy điện nào trong nước chưa từng bị lực lượng Nga tấn công kể từ khi chiến tranh nổ ra.

Các tổ chức quốc tế và đồng minh của Ukraine đã lên án Nga vì nhắm vào các cơ sở năng lượng của nước này.

“Một dân tộc có sức chịu đựng phi thường”

Serhiy Salata, chủ công ty “Ї’м Salata” – chuyên trồng rau xà lách và nông sản trong các trang trại thẳng đứng trong nhà tại Kyiv – cho biết việc duy trì nhiệt độ, ánh sáng và lượng CO₂ ổn định là điều sống còn đối với cây trồng, nhưng trở nên vô cùng khó khăn khi mất điện đột ngột xảy ra thường xuyên.

Công ty có pin mặt trời và máy phát điện để duy trì các bộ phận thiết yếu, song vẫn phụ thuộc một phần vào lưới điện.

“Hoàn cảnh buộc chúng tôi phải liên tục thử nghiệm”, ông nói. “Ví dụ, tôi phải tính toán nhiệt độ phòng sao cho nếu đèn bị tắt bốn giờ, nhiệt độ vẫn không xuống dưới mức nguy hiểm”.

Người dân sưởi ấm trong một chiếc lều do cơ quan khẩn cấp cung cấp cho những cư dân có căn hộ không có hệ thống sưởi trong thời tiết nhiệt độ dưới 0 độ ở Kiev, Ukraine, ngày 13/1. Ảnh: AFP.

Trong căn hộ lạnh buốt, Skurydina chuyển sang mua sắm trực tuyến để chống chọi với giá rét, đặt mua một chiếc chăn điện và hai túi nước nóng.

“Trong lúc tuyệt vọng, khi quá lạnh, tôi đặt mua tất cả những gì tôi nhìn thấy, tất cả những gì tôi thích”, cô nói, chỉ vào một thiết bị làm từ chậu đất sét và vài cây nến tealight. “Nó giống như một lò sưởi cho đôi tay. Nó không làm ấm căn phòng, nhưng nếu bạn ngồi cạnh khi làm việc với máy tính, bạn sẽ thấy ấm hơn một chút”.

Con mèo Pushok của cô, trong khi đó, đã bắt đầu ăn súp. “Có lẽ vì nó ấm? Bình thường nó ghét súp, nhưng giờ nó ăn từng chút một”, cô kể. Tên Pushok có nghĩa là “Bông xù” – khá trớ trêu, bởi nó là giống mèo Sphynx không có lông.

“Khi đại dịch Covid-19 ập đến, tôi từng nghĩ đó là điều tồi tệ nhất. Rồi đến pháo kích, rồi mất điện. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ trở thành một dân tộc có sức chịu đựng phi thường”, Skurydina nói, vừa vuốt ve chú mèo Pushok đang mặc áo len.

“Tôi đã biết cách sống không có điện, không có sưởi, dưới bom đạn. Mọi vấn đề đời thường sau này sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Tôi sẽ trở thành bà già luôn có sẵn một chiếc pin được sạc đầy, vài cây nến, ít thực phẩm khô, và mọi thứ đều chạy bằng pin hoặc cổng USB – phòng khi cần”.

