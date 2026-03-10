Hải quân Triều Tiên có thể sở hữu hạm đội top 5 thế giới vào năm 2032, vượt mặt Nga, Pháp và Anh

Ông Kim Jong-un công bố kế hoạch đóng 12 khu trục hạm lớp Choe Hyon, đưa Hải quân Triều Tiên tiến gần mục tiêu trở thành một trong những lực lượng khu trục hạm lớn nhất thế giới vào đầu thập niên 2030.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã công bố một kế hoạch cực kỳ tham vọng nhằm tăng tốc sản xuất tàu khu trục, với mục tiêu cách mạng hóa năng lực hải quân viễn dương của Triều Tiên. Nếu kế hoạch này được thực hiện đúng tiến độ, lực lượng này có thể sở hữu hạm đội khu trục hạm lớn thứ 5 thế giới vào đầu những năm 2030.

Tàu khu trục đầu tiên của hải quân Triều Tiên, thuộc lớp Choe Hyon, được hạ thủy vào tháng 4/2025. Từ ngày 3 đến 4/3/2026, con tàu đã tiến hành các thử nghiệm trước khi biên chế, bao gồm kiểm tra khả năng cơ động, hệ thống điều khiển tàu chiến và xác nhận hiệu quả của các hệ thống chiến đấu. Trong các cuộc thử nghiệm này, tàu đã phóng thử ít nhất 4 tên lửa thật từ hệ thống bệ phóng thẳng đứng cỡ lớn.

Việc hạ thủy và thử nghiệm bắn đạn thật lần đầu của tàu Choe Hyon vào tháng 4/2025 đã là một dấu mốc quan trọng đối với năng lực tác chiến mặt nước vốn trước đây rất hạn chế của hải quân Triều Tiên. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Kim rằng các tàu cùng lớp khác đang được đóng mới, đồng thời hải quân dự kiến sở hữu 12 khu trục hạm vào đầu thập niên 2030, được xem là bước ngoặt lớn đối với lực lượng này.

Tàu khu trục lớp Choe Hyon của Triều Tiên trong cuộc tập trận bắn đạn thật vào tháng 3/2026. Ảnh: MW.

Ông Kim cho biết trong kế hoạch 5 năm mới, mỗi năm Triều Tiên sẽ hạ thủy 2 tàu chiến mặt nước thuộc lớp Choe Hyon hoặc những tàu lớn hơn và hiện đại hơn. Với 2 tàu lớp Choe Hyon đã được hạ thủy, kế hoạch này sẽ nâng tổng số tàu lên 12 chiếc. Nếu mỗi tàu cần khoảng một năm thử nghiệm trên biển, hải quân Triều Tiên có thể vận hành hạm đội 12 khu trục hạm vào năm 2032.

Để so sánh, hiện nay trên thế giới chỉ có 4 quốc gia sở hữu từ 12 khu trục hạm trở lên: Mỹ với khoảng 73 chiếc, Trung Quốc với 57 chiếc, Nhật Bản với 40 chiếc và Hàn Quốc với 13 chiếc. Một hạm đội 12 khu trục hạm sẽ đưa hải quân Triều Tiên vượt qua Ấn Độ (11 chiếc), Pháp (10 chiếc), Nga (9 chiếc) và Vương quốc Anh (6 chiếc). Đối với một quốc gia trước năm 2025 chưa từng sở hữu tàu chiến mặt nước viễn dương, đây được xem là một trong những chương trình mở rộng hải quân đáng chú ý nhất trong lịch sử.

Việc Triều Tiên xây dựng hạm đội 12 khu trục hạm càng đáng chú ý khi xét đến năng lực tiên tiến của lớp Choe Hyon, cũng như hạn chế của nhiều hạm đội khác. Ví dụ, Nga chưa đóng tàu chiến mặt nước nào lớn hơn khinh hạm cho hải quân nước này kể từ khi Liên Xô tan rã. Dù các khu trục hạm Nga đã được nâng cấp đáng kể, chúng vẫn mang ít hỏa lực hơn và sử dụng thiết kế cũ, kém tàng hình và kém hiệu quả hơn so với các tàu hiện đại của nhiều quốc gia khác.

Trong khi đó, các tàu khu trục của Pháp và Anh có năng lực khá hạn chế, mỗi tàu chỉ tích hợp 48 ống phóng thẳng đứng và thiếu khả năng đa nhiệm linh hoạt như các khu trục hạm của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản hay hai miền Triều Tiên. Các tàu của Anh đặc biệt gặp nhiều vấn đề về độ tin cậy – điều hiếm thấy ở các hạm đội khu trục khác, ngoại trừ 3 tàu lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ.

Hệ thống vũ khí tầm gần trên tàu khu trục lớp Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Mỗi tàu khu trục lớp Choe Hyon được trang bị 74 ống phóng thẳng đứng, so với 96 ống trên tàu lớp Arleigh Burke của Mỹ, 80 ống trên lớp Zumwalt, 64 ống trên lớp Type 052D của Trung Quốc và 64 ống trên lớp Udaloy của Nga.

Tuy nhiên, hỏa lực thực tế của các tàu Triều Tiên có thể mạnh hơn con số 74 ống phóng. Khoảng 20 trong số đó có kích thước lớn hơn, đủ khả năng chứa tên lửa đạn đạo đường kính lớn. Các tàu được cho là có thể triển khai nhiều loại vũ khí như tên lửa đạn đạo Hwasong-11, tên lửa hành trình Hwasal-2, có thể cả tên lửa chống hạm Kumsong-3, cùng các tên lửa phòng không tầm xa được cho là phát triển từ hệ thống Pyongae-6.

Ngoài ra, các tàu còn được cho là tích hợp một loại tên lửa hành trình siêu vượt âm, có thể có thiết kế tương tự 3M22 Zircon của Nga. Mỗi tàu cũng trang bị 2 bệ phóng ngư lôi đôi tích hợp trong cấu trúc thượng tầng và 1 hệ thống sonar ở mũi tàu. Với hỏa lực mạnh và khả năng mang vũ khí hạt nhân, các tàu này có thể trở thành lực lượng cực kỳ nguy hiểm tại Thái Bình Dương, đặt ra thách thức mới đối với Quân đội Mỹ – quốc gia vẫn trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên.

Tàu khu trục lớp Choe Hyon của Triều Tiên trong lễ hạ thủy vào tháng 4/2025. Ảnh: MW.

Trong quá khứ, nhiều quốc gia từng công bố các chương trình phát triển hải quân đầy tham vọng nhưng liên tục thất bại trong việc thực hiện, trong đó Nga và Anh là những ví dụ điển hình. Tuy nhiên, Triều Tiên – giống như các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc – thường xuyên đáp ứng đúng kỳ vọng trong các chương trình hiện đại hóa quân đội.

Khi Triều Tiên hạ thủy chiếc khu trục hạm lớp Choe Hyon thứ hai, Kang Kon, trong một buổi lễ tại cảng Rason vào ngày 22/5/2025, một tai nạn đã khiến con tàu bị nghiêng sang một bên. Khi đó, các nhà phân tích phương Tây gần như đồng loạt dự đoán rằng con tàu không thể được đưa trở lại hoạt động theo lịch trình đầy tham vọng của Đảng Lao động Triều Tiên.

Tuy nhiên, các nỗ lực khẩn trương đã giúp con tàu được hạ thủy trở lại chỉ sau 22 ngày, vào ngày 13/6 – một thành tích được đánh giá là rất đáng chú ý.

Ông Kim đã mô tả chương trình khu trục hạm của Triều Tiên là một phần trong nỗ lực “thực hiện đúng kế hoạch khổng lồ nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu của các tàu chiến mặt nước”. Sự trỗi dậy của Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên thành một lực lượng viễn dương hàng đầu thế giới được cho là phù hợp với xu hướng rộng hơn về việc nâng cao vị thế của Triều Tiên như một cường quốc trên trường quốc tế.

Xu hướng này đang được Bộ Quốc phòng Mỹ theo dõi với mức độ quan ngại đáng kể.

