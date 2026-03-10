Mỹ chuyển THAAD tại Hàn Quốc sang Trung Đông, ông Lee Jae-myung phản đối nhưng không ngăn được

Tổng thống Lee Jae-myung phản đối việc Mỹ chuyển vũ khí, nhưng thừa nhận không thể ngăn cản, gây lo ngại về lỗ hổng phòng thủ châu Á.

Trước thông tin quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đang điều các vũ khí phòng không như tên lửa Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD sang hỗ trợ chiến sự ở Trung Đông. Ngày 10/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết ông đã bày tỏ phản đối, nhưng thừa nhận phía Hàn Quốc không thể ngăn cản việc Mỹ điều động trang bị quân sự.

Theo các tin gần đây của truyền thông Hàn Quốc, quân đội Mỹ đã tháo dỡ đưa hệ thống tên lửa Patriot ra khỏi căn cứ không quân Osan, có thể được tái triển khai tới các căn cứ quân sự của Mỹ tại Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Thông tin này chưa được chính phủ Hàn Quốc xác nhận, trong khi quân đội Mỹ tại Hàn Quốc từ chối bình luận.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói đã phản đối Mỹ điều chuyển vũ khí nhưng không được và điều này không ảnh hưởng đến khả năng răn đe Triều Tiên. Ảnh: KBS/Guancha.



Ngoài ra, theo hãng tin Yonhap và báo Chosun Ilbo dẫn nguồn từ Washington Post, hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ rằng Mỹ đang chuyển một phần hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD được triển khai tại Hàn Quốc sang Trung Đông.

Nguồn tin cho biết việc điều chuyển vũ khí từ các khu vực khác không phải vì Trung Đông thiếu vũ khí, mà là biện pháp phòng ngừa trong trường hợp xung đột kéo dài.

Theo Yonhap, Reuters và CNN, trong cuộc họp nội các ngày 10/3, Tổng thống Lee Jae-myung không xác nhận việc vũ khí Mỹ bị rút khỏi Hàn Quốc, nhưng nói rằng ông đã phản đối khả năng này. Tuy nhiên ông thừa nhận “thực tế khắc nghiệt” là ý kiến của Hàn Quốc không thể được chấp nhận hoàn toàn.

Ông nói: “Chính phủ chúng tôi kỳ vọng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc tiếp tục đóng góp cho sự ổn định và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, và tôi tin rằng họ đã làm được điều đó cho đến nay. Tuy nhiên, tùy theo tình hình, quân đội Mỹ có thể triển khai một số hệ thống phòng không ra nước ngoài theo nhu cầu quân sự của họ. Chúng tôi đã bày tỏ phản đối, nhưng thực tế là chúng tôi không thể hoàn toàn thực thi lập trường của mình”.

Không ảnh hưởng khả năng răn đe

Ngày 10/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh rằng ngay cả khi quân đội Mỹ tại Hàn Quốc chuyển một số vũ khí sang Trung Đông, điều đó cũng không ảnh hưởng đến khả năng răn đe của Hàn Quốc đối với Triều Tiên.

Chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran đang tiếp diễn ác liệt. Có nhiều tin cho rằng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đang tháo dỡ và chuyển các hệ thống Patriot và THAAD sang Trung Đông để hỗ trợ, khiến bên ngoài lo ngại hệ thống phòng thủ khu vực châu Á có thể xuất hiện lỗ hổng.

Xe phóng tên lửa của hệ thống THAAD. Ảnh: ETtoday..



Hôm nay (10/3), Tổng thống Lee Jae-myung tuy không xác nhận các tin này, nhưng cho biết ông đã bày tỏ phản đối việc di chuyển vũ khí, đồng thời thừa nhận rằng phía Hàn Quốc không thể ngăn Mỹ điều chuyển trang bị quân sự.

Dù vậy, ông Lee Jae-myung nhấn mạnh chi tiêu quân sự của Hàn Quốc đứng thứ 5 thế giới, tương đương 1,4 lần GDP của Triều Tiên, và khoảng cách sức mạnh quân sự giữa hai miền rất lớn.

Ông nói: “Nếu hỏi liệu chiến lược răn đe Triều Tiên của chúng ta có bị ảnh hưởng nghiêm trọng hay không, tôi có thể nói là hoàn toàn không”.

Ông cũng cho rằng trong bối cảnh an ninh quốc tế thay đổi nhanh chóng, Hàn Quốc cần đóng vai trò chủ đạo trong phòng vệ của mình, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: “Ngay cả khi khả năng xảy ra rất thấp, chúng ta vẫn phải luôn chuẩn bị cho chiến tranh. Nếu trật tự quốc tế thay đổi và sự hỗ trợ từ bên ngoài biến mất, chúng ta vẫn phải xây dựng năng lực tự vệ để bảo vệ chính mình”.

Việc Mỹ chuyển vũ khí sang Trung Đông gây lo ngại

Sự chú ý đối với việc quân đội Mỹ tại Hàn Quốc hỗ trợ Trung Đông xuất phát từ lo ngại rằng nếu Mỹ chuyển tàu chiến và tên lửa dùng để răn đe Trung Quốc và Triều Tiên sang khu vực khác, hệ thống phòng thủ tại châu Á có thể xuất hiện khoảng trống an ninh.

Căn cứ Camp Humphreys tại Pyeongtaek (Hàn Quốc) rộng khoảng 14,7 km², là căn cứ quân sự ở nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, cùng với các hệ thống Patriot và THAAD.

Các chuyên gia quân sự cho rằng dù ông Lee Jae-myung đúng khi nói Hàn Quốc có khả năng tự răn đe Triều Tiên, nhưng việc Mỹ triển khai vũ khí tại khu vực thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh khu vực.

Giáo sư nghiên cứu quân sự Choi Gi-il của Đại học Sangji cảnh báo rằng Triều Tiên có thể hiểu sai việc Mỹ chuyển vũ khí, từ đó thực hiện các hành động khiêu khích ở mức thấp để thử phản ứng phòng thủ của liên minh.

Theo Chinatimes, Guancha