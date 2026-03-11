Giới lập pháp Mỹ lo ông Trump đưa quân vào Iran khi mục tiêu chiến tranh vẫn mơ hồ

Các thượng nghị sĩ Mỹ lo ngại Tổng thống Donald Trump có thể triển khai quân tới Iran khi mục tiêu chiến tranh vẫn chưa rõ ràng, làm dấy lên tranh cãi tại Quốc hội về chiến lược và nguy cơ leo thang xung đột.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ cho biết họ lo ngại Tổng thống Donald Trump có thể triển khai quân đội Mỹ tới Iran, sau khi các cuộc họp kín với quan chức chính quyền để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về mục tiêu và phạm vi của cuộc chiến.

Phát biểu sau buổi họp kín với các thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 10/3, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cho biết chính quyền dường như đang tiến gần tới khả năng đưa lực lượng Mỹ vào Iran.

“Chúng ta dường như đang đi trên con đường dẫn tới việc triển khai binh sĩ Mỹ trên mặt đất ở Iran để đạt được một số mục tiêu tiềm năng”, ông Blumenthal nói với các phóng viên, đồng thời cho biết ông rời cuộc họp với cảm giác “không hài lòng và tức giận”.

Ông Blumenthal cho biết các nhà lập pháp vẫn đang tìm kiếm sự rõ ràng về chi phí của cuộc chiến, thời gian dự kiến kéo dài và các rủi ro đối với binh sĩ Mỹ.

“Người dân Mỹ xứng đáng được biết nhiều hơn những gì chính quyền này đã nói với họ về chi phí của cuộc chiến, mối nguy hiểm đối với con trai và con gái của chúng ta đang phục vụ trong quân đội, cũng như khả năng leo thang và mở rộng hơn nữa của cuộc chiến này”, ông nói.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen cũng bày tỏ những lo ngại tương tự, cảnh báo rằng các buổi báo cáo của chính quyền đã làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi thay vì mang lại sự rõ ràng.

Nhà Trắng chưa loại trừ khả năng triển khai quân tới Iran nhưng phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào cho một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn. Ông Trump cho biết việc triển khai lực lượng mặt đất chỉ có thể được xem xét “vì một lý do rất chính đáng”.

Tuy nhiên, phía sau hậu trường, chính quyền được cho là đã thảo luận các phương án hạn chế hơn liên quan đến lực lượng đặc nhiệm. Theo các báo cáo truyền thông, một kịch bản đang được cân nhắc là cử các nhóm nhỏ đặc nhiệm Mỹ hoặc Israel tới để bảo đảm an toàn cho kho uranium làm giàu của Iran.

Ông Trump thừa nhận khả năng này tồn tại nhưng chưa phải ngay lập tức. “Có thể đến một thời điểm nào đó chúng ta sẽ làm vậy”, ông Trump nói trên chiếc Không lực Một vào cuối tuần trước. “Nếu chúng ta từng làm điều đó, [người Iran] sẽ bị tàn phá đến mức họ không thể tiếp tục chiến đấu trên mặt đất”.

Tổng thống Mỹ vẫn giữ thái độ khá mơ hồ về mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến, trong khi kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện”. Khi được hỏi chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu, ông Trump đã thay đổi ước tính từ “bốn đến năm tuần” sang “bao lâu cũng được”, rồi lại nói đó sẽ chỉ là “một chuyến hành động ngắn” và sẽ kết thúc “rất sớm”.

Cuộc xung đột bùng nổ vào ngày 28/2 sau khi Mỹ bất ngờ từ bỏ các cuộc đàm phán với Tehran và tham gia cùng Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lãnh đạo và mục tiêu quân sự của Iran.

Các cuộc phản công của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và được cho là làm hơn 140 binh sĩ Mỹ bị thương.

Sự thiếu chắc chắn này đã làm gia tăng chỉ trích từ các nhà lập pháp Mỹ, những người cho rằng Quốc hội Mỹ chưa nhận được đầy đủ thông tin về chiến lược dài hạn của chính quyền.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ hiện đang đe dọa sử dụng các công cụ thủ tục tại Thượng viện Mỹ để làm chậm hoạt động lập pháp nếu các quan chức chính quyền không ra điều trần dưới tuyên thệ về cuộc chiến và các mục tiêu của nó.

Theo RT