Bất chấp cảnh báo của Iran, 2 tàu cố vượt eo Hormuz bị UAV tấn công, 7 thủy thủ chết và bị thương

Chiều 7/3 theo giờ địa phương, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chở dầu mang tên “Prima” phớt lờ cảnh báo và cố tình đi qua eo Hormuz đã bị máy bay không người lái của Iran tấn công.

Cùng ngày, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (International Maritime Organization, IMO) xác nhận ngày 6/3, một con tàu khác cũng đã bị tấn công tại eo biển, khiến ít nhất 4 thủy thủ thiệt mạng và 3 người bị thương nặng.

Sáng 7/3, hải quân thuộc IRGC phát hiện một tàu dầu thương mại mang tên “Prima” treo cờ Malta phớt lờ cảnh báo và cố gắng vượt qua eo biển Hormuz, một máy bay không người lái của Iran đã đánh trúng chính xác con tàu.

Chiến lược của Iran là không phong tỏa hoàn toàn eo biển, nhưng tàu nào phớt lờ cảnh báo và cố vượt qua thì sẽ bị tấn công. Iran sử dụng UAV chi phí thấp để tấn công chính xác, buộc các công ty vận tải tự quyết định có dám đi qua hay không. Chiến lược này đã có hiệu quả rõ rệt.

Theo dữ liệu trước đó, số tàu chở dầu đi qua eo biển đã giảm từ 24 tàu/ngày xuống chỉ còn khoảng 4 tàu/ngày.

Sau khi Iran tuyên bố phong tỏa, các tàu không dám mạo hiểm đi qua eo Hormuz. Ảnh: NYP.



Một ngày trước sự việc, tức 6/3, eo biển Hormuz đã xảy ra một vụ tấn công chết người khác. Ông Arsenio Dominguez, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế, xác nhận sự việc một tàu kéo đang di chuyển trong eo biển thì bị tấn công khiến 4 thủy thủ thiệt mạng, 3 người bị thương nặng. Họ là những thủy thủ bình thường - những lao động phổ thông làm việc trên biển - có thể đến từ Ấn Độ, Philippines hoặc các quốc gia khác…Dominguez nói ông cảm thấy “sốc và đau buồn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố Mỹ sẽ dùng hải quân hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên năng lực chống hạm của Iran hiện nay khá mạnh; họ có nhiều UAV tấn công, tên lửa chống hạm có thể đánh trúng những chỗ yếu của tàu. Ngay cả khi hải quân Mỹ hộ tống, cũng không thể có tàu chiến đi kèm từng tàu thương mại.

Một loại UAV của Iran. Ảnh: Iranwire.



Eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ và khí đốt của thế giới mỗi năm. Nếu tuyến đường này gặp vấn đề, toàn thế giới sẽ phải chịu hậu quả. Giá dầu đã tăng ngay lập tức: Giá dầu Brent từng tăng lên khoảng 82 USD/thùng. Sự tăng giá này cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới giá xăng tại trạm xăng, chi phí logistics và cuối cùng là người tiêu dùng bình thường phải trả tiền.

Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Điều nghiêm trọng hơn là tình trạng này có thể trở thành “bình thường mới”. Iran dùng UAV để kiểm soát eo biển, Mỹ tăng hiện diện quân sự, các quốc gia khác phải tìm tuyến vận tải thay thế. Toàn bộ hệ thống thương mại năng lượng toàn cầu đang bị tái cấu trúc. Và cái giá cuối cùng vẫn do người dân bình thường gánh chịu.

Theo NewYork Post, QQnews