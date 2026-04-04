Trung Quốc thử nghiệm trên biển tàu tác chiến không người lái cỡ lớn “Hổ Kình”

Trung Quốc vừa thử nghiệm tàu chiến không người lái tàng hình cỡ lớn “Hổ Kình” với nhiều tính năng hiện đại, mở ra bước tiến mới trong công nghệ hải quân.

Gần đây, trên mạng Trung Quốc lan truyền hình ảnh cho thấy Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm trên biển tại một khu vực biển nào đó chiếc tàu chiến không người lái cỡ lớn “Hổ Kình” (Cá voi sát thủ, hay "Orca", ký hiệu JARI-USV-A) do Viện nghiên cứu tự động hóa Giang Tô (JARI) thuộc Tập đoàn đóng tàu quốc gia (China State Shipbuilding Corporation, CSSC) lớn nhất Trung Quốc thiết kế và chế tạo. Con tàu từng được trưng bày nguyên mẫu tại khu triển lãm số 2 (Liên Châu, Đấu Môn) của Triển lãm Hàng không Chu Hải lần thứ 15 tháng 11/2024.

Sau khi được công khai ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2024, con tàu hiếm khi xuất hiện. Lần tái lộ diện này cũng khiến bên ngoài đặc biệt chú ý đến những tiến triển mới nhất của nó. Việc tàu được đưa ra biển thử nghiệm đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển loại phương tiện quân sự này.

Con tàu với những trang, thiết bị hoàn chỉnh chạy thử nghiệm. Ảnh: Wforum.

Những tính năng, thông số cơ bản

Tàu không người lái “Hổ Kình” sử dụng thiết kế ba thân (trimaran) tàng hình, động cơ phản lực nước (water jet), tốc độ tối đa ≥ 40 hải lý/giờ, tàu dài 58 m, rộng 23 m, mớn nước 1,8 m, lượng giãn nước khoảng 500 tấn, tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý, thuộc loại tàu chiến không người lái cỡ lớn, tương đương một tàu hộ vệ (corvette) nhỏ.

Trên tàu được trang bị radar mảng pha chủ động băng S và băng X, hệ thống trinh sát hồng ngoại/ quang điện, ăng-ten đồng dạng, hệ thống tác chiến điện tử và liên kết dữ liệu… giúp “Hổ Kình” có năng lực nhận thức tình huống rất cao.

Tàu được lắp bệ phóng thẳng đứng (VLS) 8 ống loại HT-1, có thể phóng hỗn hợp tên lửa chống hạm YJ-18A để thực hiện nhiệm vụ tấn công tầm xa trên biển; đồng thời có thể bố trí tên lửa phòng không FM-3000N theo cấu hình “1 ống 4 đạn”, dùng để đánh chặn tên lửa, UAV và các mối đe dọa trên không.

Ở phần mũi tàu có một tháp vũ khí điều khiển từ xa với pháo 30mm có thể nâng hạ, dùng để tấn công các mục tiêu nhẹ như xuồng cao tốc, đồng thời có khả năng phòng không nhất định, đánh chặn UAV bay tới.

Tàu có thể tích hợp sonar chống ngầm, hai bên thân tàu được lắp ống phóng ngư lôi đôi cỡ 324mm, có thể phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ như Yu-7 để tiêu diệt tàu ngầm đã bị khóa mục tiêu, đồng thời khi cần cũng có thể tấn công tàu mặt nước. Tóm lại, “Hổ Kình” là USV nhưng có hỏa lực tương đương tàu chiến loại hộ vệ hạm nhỏ.

Tàu Hổ Kình được đưa đến trưng bày tại Triển lãm hàng không Chu Hải tháng 11/2024. Ảnh: HK01.

Ở boong phía đuôi tàu có thể cất/hạ cánh trực thăng không người lái hoặc UAV. Vai trò chính là mở rộng đáng kể phạm vi trinh sát, kéo dài tầm tấn công, thực hiện tác chiến phối hợp ba chiều mặt biển – trên không – dưới nước, đồng thời nâng cao khả năng sống sót và hiệu quả chiến đấu trong môi trường nguy hiểm.

Tàu không người lái tốc độ cao này có thể hoạt động tự hành bằng AI trong điều kiện biển cấp 5, tự động phát hiện, nhận dạng, khóa mục tiêu và đưa ra quyết định tấn công, với năng lực tác chiến tổng hợp gồm chống hạm, phòng không và chống ngầm.

Tàu chiến không người lái đa năng được kỳ vọng, có thể xuất khẩu

Nếu hoàn tất các thử nghiệm trên biển và được sản xuất hàng loạt đưa vào biên chế, tàu “Hổ Kình” có thể thực hiện các nhiệm vụ như tấn công chống hạm ngoài tầm nhìn, phòng không tầm trung – xa trên biển, tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm, cũng như tuần tra, giám sát… qua đó nâng cao đáng kể năng lực tác chiến hiệp đồng giữa lực lượng có người lái và không người lái của hải quân.

Tàu Hổ Kình ra mắt tại Chu Hải năm 2024 thu hút sự chú ý. Ảnh: HK01.

“Hổ Kình” có tốc độ cao, tầm hoạt động xa, khả năng nhận thức tình huống mạnh, cùng diện tích phản xạ radar (RCS) thấp giúp tàng hình tốt, có thể đóng vai trò “tàu tiền tiêu” ngoài khơi, cung cấp thông tin tình huống không – hải cho hạm đội chủ lực.

Trong thời chiến, tàu có thể truyền dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực, hỗ trợ dẫn đường giai đoạn giữa cho tên lửa chống hạm, đánh giá hiệu quả tấn công… khiến nó có tiềm năng trở thành trang bị nòng cốt trong chiến tranh hải quân tương lai.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là một nền tảng hướng tới xuất khẩu, và việc xuất hiện tại Triển lãm Chu Hải lần thứ 15 chính là minh chứng rõ ràng cho giả thuyết này.

Theo Wforum, Zhihu, NetEase