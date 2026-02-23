Lộ diện tàu ngầm hạt nhân Type 095 thế hệ mới của Trung Quốc: Có đủ sức cạnh tranh với Mỹ?

Trung Quốc đã hạ thủy tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới Type 095 (SSN) đầu tiên, theo các hình ảnh vệ tinh được giới chuyên gia quốc phòng phân tích.

Động thái này đánh dấu một bước tiến đáng kể khi Bắc Kinh tăng tốc trong cuộc chạy đua vũ trang dưới lòng đại dương nhằm thách thức ưu thế hải quân của Mỹ cả về công nghệ lẫn năng lực sản xuất.

Các hình ảnh chụp từ ngày 9 đến 12/2 cho thấy con tàu đang trong giai đoạn hoàn thiện tại Nhà máy đóng tàu Bột Hải (Bohai Shipyard) ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, theo phân tích của Janes Defense và Naval News.

Các nhà phân tích quốc phòng cho biết những bức ảnh tiết lộ một thiết kế hoàn toàn mới với khả năng tàng hình âm thanh tiên tiến và năng lực tấn công mạnh mẽ.

Đặc điểm nổi bật nhất về mặt hình ảnh của tàu ngầm mới – được NATO đặt tên mã là lớp Sui – là cấu hình bánh lái đuôi chữ X. Đây là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc sử dụng thiết kế này, vốn giúp cải thiện đáng kể khả năng cơ động, theo Janes Defence.

Tàu cũng dường như được trang bị hệ thống chân vịt pump-jet, yếu tố then chốt để giảm tín hiệu tiếng ồn. Công nghệ này trước đó đã được áp dụng trên Type 093B – biến thể mới nhất của dòng tàu ngầm lớp Shang hiện có trong biên chế hải quân Trung Quốc.

Các hình ảnh không cho thấy bề mặt điều khiển bên ngoài, điều này có thể cho thấy các tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đang chuyển từ thiết kế cánh lái trên tháp chỉ huy truyền thống sang cánh lặn gắn trên thân tàu nhằm giảm ma sát và tiếng ồn khi di chuyển tốc độ cao. Tuy nhiên, Naval News lưu ý rằng chưa thể xác nhận điều này ở giai đoạn hiện tại.

Tàu ngầm mới được ước tính có chiều dài tương đương Type 093, khoảng 110 mét, nhưng có chiều rộng lớn hơn, vào khoảng 12–13 mét so với 10 mét của Type 093.

Điều này cho thấy lượng giãn nước của Type 095 có thể vượt 9.000 tấn, cao hơn đáng kể so với mức 7.000 tấn của Type 093.

Các nhà phân tích nhận định những thông số này cho thấy sự chuyển đổi sang thiết kế thân đơn, tối ưu hóa không gian bên trong, giảm trọng lượng và tăng cường cách âm.

Tất cả các cải tiến trên cho thấy Type 095 được thiết kế để có năng lực tương đương các tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ ba của Mỹ và Nga, chẳng hạn như lớp Virginia của Hải quân Mỹ. Mục tiêu là đưa lực lượng tàu ngầm Trung Quốc từ chỗ vốn bị đánh giá là ồn ào tiến gần hơn tới tiêu chuẩn phương Tây.

Về vũ khí, các hình ảnh cho thấy một phần phía sau tháp chỉ huy vẫn đang được hoàn thiện và nhiều khả năng sẽ tích hợp hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) cho tên lửa.

Hệ thống VLS trên Type 093B có thể phóng các tên lửa chống hạm và tấn công mặt đất như dòng YJ-18.

Đối với Type 095 thế hệ mới, giới quan sát suy đoán tàu có thể mang các tên lửa siêu vượt âm mới được Trung Quốc công bố, bao gồm YJ-19.

Type 095 được xem là bước nhảy công nghệ lớn, giúp thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong năng lực tác chiến dưới biển.

Hải quân Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng hạm đội tàu ngầm hạt nhân tấn công trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang dưới biển trong khu vực ngày càng gay gắt.

Australia đang phát triển năng lực tàu ngầm hạt nhân thông qua liên minh an ninh Aukus với Mỹ và Anh.

Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân riêng với sự hợp tác của Mỹ, viện dẫn nhu cầu đối phó chương trình tàu ngầm hạt nhân mới nổi của Triều Tiên.

Nhật Bản cũng được cho là đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm hạt nhân tự áp đặt và xem xét sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tàu ngầm hạt nhân Type 093 đầu tiên của Trung Quốc được đưa vào hoạt động năm 2006, khi Bắc Kinh bắt đầu thay thế dòng Type 091 đã lỗi thời.

Trong những năm tiếp theo, các biến thể Type 093A và Type 093B được đưa vào biên chế với nhiều nâng cấp đáng kể. Đến nay, 8 tàu thuộc gia đình Type 093 đã hoạt động, và ít nhất 9 chiếc khác đang được lên kế hoạch.

Trong khi Hải quân Mỹ vẫn là lực lượng vận hành tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới với hơn 50 tàu SSN đang phục vụ, ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc đang nhanh chóng gia tăng sản lượng. Kể từ năm 2022, riêng cơ sở Bột Hải được cho là đã hạ thủy tới 8 thân tàu Type 093B.

Theo SCMP