Trung Quốc "trình làng" thiết kế tàu lặn du lịch sâu nhất thế giới, với độ sâu 1.000 m

Thiết kế tàu lặn mới của Trung Quốc có thể xuống tới 1.000 mét, mở ra cơ hội khám phá đáy đại dương và thị trường du lịch xa xỉ.

Tạm gác lại giấc mơ du lịch vũ trụ. Biên giới mới của giới siêu giàu giờ không còn là nhìn lên bầu trời, mà là lao xuống “vùng nửa đêm” dưới đáy đại dương.

Các kỹ sư Trung Quốc vừa hoàn thiện thiết kế cho tàu lặn du lịch đầu tiên của nước này có thể xuống sâu tới 1.000 m. Đây được xem là bước đi trực diện nhằm cạnh tranh với các công ty phương Tây vốn đã nắm giữ thị trường lặn biển hạng sang trong nhiều năm.

Theo SCMP, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tàu thủy Trung Quốc tại Vô Tích đang tăng tốc để chiếm lĩnh du lịch biển sâu. Họ đặt mục tiêu hoàn thành nguyên mẫu vào cuối năm 2026 và chính thức vận hành thương mại vào năm 2030.

Con tàu có thể chở tối đa 4 hành khách mỗi chuyến, với giá vé cho hành trình “không gian dưới đại dương” dao động từ vài nghìn đến hàng chục nghìn USD.

Dự án này cho thấy Trung Quốc đang muốn đưa công nghệ lặn biển sâu vốn phục vụ nghiên cứu khoa học sang phân khúc du lịch xa xỉ.

Thách thức lớn nhất nằm ở áp suất. Ở độ sâu này, tàu phải chịu lực nén gấp khoảng 100 lần so với trên mặt nước - một bài toán kỹ thuật cực khó, đặc biệt là phần cửa sổ quan sát. Tuy nhiên, đội ngũ nghiên cứu cho biết họ đã giải quyết được bằng cách tạo ra lớp vỏ trong suốt vừa đủ bền, vừa cho góc nhìn toàn cảnh.

Nhờ đó, du khách có thể tận mắt chứng kiến “Vùng Nửa Đêm” - khu vực nằm ở độ sâu từ 1.000 đến 4.000 mét, nơi hoàn toàn không có ánh sáng Mặt Trời. Nhiệt độ luôn quanh mức 4°C, và mọi thứ ở đây, từ sinh vật đến thiết bị, đều phải chịu được cái lạnh khắc nghiệt cùng áp lực nước khổng lồ.

Trung Quốc hiện đã có nhiều tàu lặn du lịch, nhưng phần lớn chỉ lặn được khoảng 20 mét - quá nông để tiếp cận đại dương sâu. Con tàu mới này được phát triển dựa trên công nghệ của Jiaolong và Deep Sea Warrior, 2 tàu lặn nghiên cứu từng lập kỷ lục của nước này.

Dự án bước vào một thị trường nhỏ nhưng đắt đỏ, nơi các hãng phương Tây như Triton và U-Boat Worx đã hoạt động nhiều năm. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu cho loại hình trải nghiệm này là có thật, nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố: giá đủ cạnh tranh và an toàn tuyệt đối.

Ngành này vẫn chưa quên cú sốc từ thảm kịch nổ tàu lặn Titan năm 2023, nên yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Dù vậy, theo bà Adele Doran, nhu cầu trải nghiệm mạo hiểm vẫn luôn tồn tại - có thể có người e dè, nhưng cũng sẽ luôn có người sẵn sàng thử.

Hiện nhiều công ty du lịch và cơ quan địa phương đã bày tỏ sự quan tâm đến dự án. Trong khi các chuyến lặn nông chỉ khoảng 150 USD, thì những hành trình xuống biển sâu có thể lên tới hàng nghìn USD mỗi vé. Nhưng cuối cùng, tính khả thi của dự án vẫn phụ thuộc vào việc cân bằng được giữa mức giá cao và sự an toàn cho hành khách.

​

Theo IE