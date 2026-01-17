Khám phá trực thăng không người lái XG-500CJ dùng trên tàu chiến của Trung Quốc

Mẫu trực thăng không người lái XG-500CJ Hải quân Trung Quốc sử dụng nhằm giúp nâng cao năng lực trinh sát, tác chiến đổ bộ và hoạt động trên tàu chiến, mở ra bước tiến mới trong chiến tranh hiện đại.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trong cuộc diễn tập tác chiến đổ bộ mới đây, PLA đã tung ra một “tiêm binh không người lái”.

Mẫu trực thăng không người lái này là loại XG-500CJ, loại chuyên sử dụng trên tàu chiến. Dưới bụng máy bay, bộ càng đáp có gắn một thiết bị trông giống “lao móc”. Khi tiếp cận boong tàu, chiếc “lao móc” sẽ được khóa chặt vào lưới thép trải trên sàn boong, giúp cố định máy bay an toàn khi hạ cánh và đậu.

Trực thăng không người lái dùng trên tàu chiến được xem là “vạn năng” trong dòng trực thăng không người lái: vừa đáp ứng được điều kiện khắc nghiệt trên biển, vừa có thể triển khai tại cao nguyên, miền núi hay sa mạc tùy theo nhiệm vụ, sở hữu độ tin cậy, an toàn và khả năng thích ứng môi trường rất cao.

Chiếc XG-500CJ ra mắt trước công chúng tại cuộc duyệt binh 3/9/2025. Ảnh: CCTV.



Theo CCTV, trực thăng XG-500CJ đã chứng minh năng lực tự cất và hạ cánh trên boong tàu trong điều kiện biển cấp 4–5. Ngoài ra, mẫu này còn có thể thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát phía trước đội hình hay ghi hình từ trên không.

Các thông số cơ bản

Trang Army Recognition đưa tin, XG-500CJ là biến thể hải quân của dòng trực thăng không người lái AR-500 do AVIC phát triển. Dòng này bắt nguồn từ AR-500BJ (máy bay không người lái hải quân hạng nhẹ) và AR-500C (biến thể bay cao), kết hợp công nghệ của cả hai để tạo thành mẫu hải quân mới.

XG-500CJ dài 7,3 m, cao 2,42 m, rộng 1,6 m, trọng lượng cất cánh tối đa 600 kg, tốc độ bay bằng tối đa 170 km/h, trần bay thực dụng khoảng 5.000 mét, tốc độ hành trình tối đa 160 km/h và thời gian hoạt động liên tục đạt 6–7 giờ.

Kết cấu khung XG-500CJ sử dụng thiết kế mô-đun, khung chính kim loại hàn, vỏ composite, càng đáp kiểu trượt, đuôi ngang cao, cấu hình hai cánh quạt–một rotor, cánh quạt bằng composite, đường kính rotor chính 6,27 m và rotor đuôi 1,08 m.

Mẫu UAV trực thăng AR-500B. Ảnh: Ifeng.



XG-500CJ có tính năng bay tốt, độ tin cậy cao, thuận tiện bảo dưỡng và vận hành. Hệ thống điều khiển hỗ trợ cả chế độ điều khiển thủ công và bay tự động, đi kèm các chức năng quản lý hành trình, tính toán dẫn đường, tạo đường bay nhiệm vụ tự động và quay về tự động.

Máy có thể thay đổi quỹ đạo trong khi bay và trong tình huống khẩn cấp có thể tự động hồi đáp về điểm an toàn. Tuỳ nhu cầu người dùng, máy có thể mang nhiều dạng tải nhiệm vụ, tải trọng tối đa đạt 140 kg; tải tiêu chuẩn thường là tổ hợp cảm biến quang–điện “3 in 1” gồm camera HD, cảm biến ảnh nhiệt hồng ngoại và thiết bị chỉ thị laser.

XG-500CJ kế thừa một phần công nghệ của các mẫu XG-500B/BJ trước đây như động cơ nhiên liệu nặng (heavy fuel). Đồng thời, máy bay được nâng cấp về vật liệu, thân vỏ, hệ thống điều khiển bay và điện tử, bổ sung thiết bị trợ giúp hạ cánh trên tàu. Với môi trường biển đặc thù, máy bay còn được bổ sung các biện pháp kháng ẩm nóng, chống muối biển ăn mòn để phù hợp với việc hoạt động lâu dài trên tàu.

Mẫu UAV trực thăng AR-500. Ảnh: Ifeng.



Ở mặt khí động học, XG-500CJ gần hơn với biến thể độ cao XG-500C, đây là lý do bổ sung ký tự “C” trong tên. XG-500C được thiết kế cho môi trường cao nguyên, nâng cấp cả khí động, động lực và kết cấu, bổ sung thêm một lá cánh.

Trong thử nghiệm, máy bay duy trì tốt tính năng ở độ cao lớn, thậm chí một số chỉ số còn vượt mẫu cơ bản, ví dụ thời gian bay kéo dài và trần bay tăng từ 4.000 m lên 6.500 m. Trong các đợt bay thử, máy bay đã vượt qua đỉnh Yaochengyading (4.411 m), Hongtudabang (5.380 m) và Xiahe ở Tây Tạng (7.200 m).

Việc PLA chọn nền tảng XG-500C để phát triển biến thể hải quân cho thấy ưu tiên về năng lực hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Trên biển, gió lớn, độ ẩm và dao động tàu là yếu tố đòi hỏi UAV phải có biên độ chịu tải môi trường cao nhằm duy trì tỷ lệ xuất kích.

Để nâng hiệu suất hoạt động trên tàu, XG-500CJ đã vượt qua nhiều công nghệ then chốt như thiết bị trợ hạ cánh, hệ thống dẫn hạ cánh, thuật toán điều khiển tự động khi tiếp sàn tàu, cải thiện ổn định môi trường boong, tăng độ chính xác khi hạ cánh, đồng thời hỗ trợ tải nhiệm vụ dạng module, trọng tải lớn và khả năng chống gió cao.

Mẫu XG-500CJ mang tên lửa không đối hải. Ảnh: Ifeng.



Một nâng cấp đáng chú ý là việc bổ sung hai cánh nhỏ hai bên thân, cho phép lắp giá treo vũ khí, pod tác chiến, pod trinh sát và thùng dầu phụ. Khi bay tiến, cánh nhỏ còn tạo lực nâng bổ sung, giảm tải cho rotor, tăng khả năng cơ động, đồng thời đóng vai trò như bề mặt ổn định khí động vì điểm đặt tâm khí động nằm phía sau trọng tâm máy bay.

Mục tiêu thiết kế của XG-500CJ là triển khai trên tàu chiến cỡ nhỏ nhằm bù đắp thiếu hụt về trinh sát và xử lý nhiệm vụ tầm gần. Với kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, tải cất cánh tối đa chưa đến 1/8 so với trực thăng có người lái Z-9C/D, yêu cầu diện tích mặt boong thấp hơn nhiều và phù hợp với các tàu không đủ diện tích cho trực thăng cỡ lớn.

Theo Tân Hoa xã, Chinatimes