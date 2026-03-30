Động cơ hybrid của Trung Quốc: Bước đột phá về tàng hình và thời gian hoạt động cho UAV chiến đấu

Một giải pháp động cơ lai do Trung Quốc phát triển đang kết hợp giữa nguồn phát điện từ nhiên liệu và hệ truyền động điện để tối ưu hiệu suất cho máy bay không người lái (UAV). Trong cấu hình này, động cơ chạy bằng nhiên liệu không trực tiếp tạo lực đẩy, mà dùng để phát điện cho motor - qua đó dung hòa được độ bền bỉ của hệ thống đốt trong với ưu thế “ít bị phát hiện” của động cơ điện.

Trước đây, hệ thống động lực của UAV thường đi theo hai hướng riêng biệt: các máy bay không người lái cỡ lớn sử dụng động cơ nhiên liệu, cho công suất cao và tầm bay xa hơn, nhưng lại tạo ra tiếng ồn lớn và dấu hiệu nhiệt rõ rệt.

Ngược lại, các drone nhỏ chủ yếu dùng pin điện, vận hành êm và khó bị phát hiện bằng hồng ngoại hơn, nhưng lại bị giới hạn về thời gian bay và phạm vi hoạt động.

Hướng tới giảm tiếng ồn và dấu nhiệt

Một hệ thống động cơ lai công suất 60 kW được thử nghiệm vào tháng 12 năm ngoái đánh dấu bước tiến mới cho các drone chiến trường cỡ nhỏ. Hệ thống này được thiết kế để tận dụng điểm mạnh của cả hai loại năng lượng, tạo ra một cấu trúc cung cấp năng lượng linh hoạt - phù hợp với môi trường tác chiến phức tạp.

Trong quá trình bay, hệ thống có thể tạo điện từ nhiên liệu, nhưng khi cần tàng hình, nó chuyển sang chế độ điện để giảm tiếng ồn và dấu nhiệt. Nhờ đó, các drone nhỏ vừa có thể bay xa hơn, vừa duy trì khả năng hoạt động kín đáo.

Khả năng “hai chế độ” này đặc biệt phù hợp với các nhiệm vụ cần cân bằng giữa độ bền bỉ và tính bí mật, như được nhắc đến trong tập Stealth Vanguard của loạt phim tài liệu UAV Competition. Đồng thời, theo báo SCMP, đây cũng là dấu hiệu cho thấy công nghệ động cơ lai đang dần hoàn thiện để phục vụ mục đích chiến thuật.

Sự phát triển này nằm trong nỗ lực lớn hơn của Trung Quốc nhằm nâng cấp năng lực drone theo hướng thực dụng hơn - đặc biệt là kéo dài thời gian hoạt động và tăng tính linh hoạt. Nó diễn ra trong bối cảnh drone ngày càng được sử dụng nhiều trong các nhiệm vụ thực tế, buộc quân đội phải tối ưu cách các hệ thống này hoạt động trong nhiều điều kiện khác nhau.

Vai trò ngày càng lớn của drone trên chiến trường

Các hệ thống không người lái đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến tranh hiện đại, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ từ trinh sát, điều chỉnh pháo binh cho đến tấn công chính xác. Chi phí thấp và khả năng triển khai nhanh khiến chúng được sử dụng rộng rãi trong nhiều cuộc xung đột, qua đó nâng cao giá trị chiến lược.

Thực tế chiến trường gần đây cho thấy xu hướng sử dụng drone với quy mô lớn. Iran đã triển khai số lượng lớn drone giá rẻ nhằm gây quá tải hệ thống phòng thủ tại Vịnh Ba Tư, trong khi Mỹ bắt đầu đưa vào sử dụng drone tấn công một chiều cùng các hệ thống đánh chặn tích hợp AI - phản ánh tốc độ tiến hóa rất nhanh của chiến tranh bằng drone.

Theo SCMP, hệ thống lai mới của Trung Quốc còn thay đổi cách thiết kế truyền thống bằng việc tách riêng khâu tạo điện và khâu tạo lực đẩy. Công nghệ này do Sichuan Tianfu Light Power Technology phát triển: tua-bin khí dùng để chạy máy phát điện sạc pin, trong khi lực đẩy được tạo ra bởi quạt điện có ống dẫn.

Thiết kế này cho phép drone linh hoạt chuyển đổi giữa chế độ êm, khó bị phát hiện và chế độ công suất cao khi cần tăng tốc hoặc bay xa. Đồng thời, nhờ cấu trúc nhỏ gọn, hệ thống vẫn có thể lắp trên các drone cỡ nhỏ mà không làm giảm hiệu năng.

Kết quả là drone không chỉ bay xa hơn mà còn hoạt động kín đáo hơn - đặc biệt hiệu quả trong những nhiệm vụ mà các hệ thống chỉ dùng pin hoặc chỉ dùng nhiên liệu trước đây khó đáp ứng.​

Theo IE