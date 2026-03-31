Trung Quốc bay thử thành công UAV vận tải tầm xa lớn nhất thế giới

Với khả năng vận chuyển hàng nặng, tầm bay xa và đa nhiệm, UAV Changying-8 của Trung Quốc mở ra nhiều ứng dụng từ hậu cần đến cứu hộ, quân sự và dân sự.

Ngày 31/3, máy bay không người lái chở hàng cỡ lớn Changying-8 (CY-8) của tập đoàn NORINCO LUCA đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại sân bay Trịnh Châu tỉnh Hà Nam, trở thành máy bay không người lái chở hàng lớn nhất thế giới hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, tính đến thời điểm hiện tại.

Máy bay không người lái vận tải lớn nhất thế giới

Chiếc UAV Changying-8 tăng tốc mượt mà trên đường băng, chỉ chạy đà 280 mét để cất cánh và hoàn thành thành công các bài kiểm tra xác minh quan trọng của nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm điều khiển bay thông minh, điện tử hàng không, hệ thống điện cơ, hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu, và chất lượng bay.

Sau khoảng 30 phút bay, chiếc máy bay không người lái đã hạ cánh chính xác và êm ái, hoàn thành thành công nhiệm vụ bay thử nghiệm lần đầu tiên. Toàn bộ chuyến bay được điều khiển bởi một hệ thống thông minh với sự giám sát thủ công. Tư thế bay được duy trì ổn định và tất cả các hệ thống đều hoạt động tốt, đánh dấu một bước đột phá đáng kể của Trung Quốc trong lĩnh vực nền tảng vận tải không người lái thông minh hạng 7 tấn.

Changying-8, được mệnh danh là "xe tải hạng nặng không người lái trên không", được thiết kế nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn an toàn bay dành cho UAV chở hàng cỡ lớn và hệ thống GJB (Guojun Biao, tức bộ tiêu chuẩn quân sự quốc gia của Trung Quốc), mang lại một số ưu điểm vượt trội và định nghĩa lại chuẩn mực ngành:

Thứ nhất, hiệu suất cao khi vận chuyển hàng nặng: Changying-8 có khả năng chở hàng tối đa 3,5 tấn (có thể chở một lần hơn 1.700 áo ấm hoặc 700 lều cứu trợ).

Thứ hai, khả năng triển khai trên mọi địa hình: Changying-8 có thể cất cánh và hạ cánh trên đường băng dưới 500 mét, yêu cầu điều kiện địa điểm tối thiểu và có thể được triển khai trên các địa hình phức tạp như đường băng đất không trải nhựa đơn giản, trên cao nguyên và đảo biển.

Thứ ba, tầm bay cực xa: Changying-8 có tầm bay tối đa hơn 3.000 km, tương đương bay thẳng không dừng từ Bắc Kinh đến Urumqi.

Hiện nay, nền kinh tế hàng không tầm thấp của Trung Quốc đang chuyển nhanh sang giai đoạn ứng dụng quy mô lớn mới. Chuyến bay thử nghiệm thành công của Changying-8 được cho là sẽ thúc đẩy chứng nhận an toàn bay, giao hàng theo lô và hoạt động thương mại, tạo ra một giải pháp vận tải tầm thấp an toàn, hiệu quả và thông minh.

Máy bay vận tải đa nhiệm, kết hợp dân sự - quân sự

Theo tờ Global Times, máy bay không người lái Changying-8 chủ yếu được sử dụng cho vận chuyển hậu cần. Máy bay có sải cánh 25 mét, chiều dài 17 mét và chiều cao 4,5 mét. Nó có thể cất cánh và hạ cánh trên đường băng đơn giản với khả năng cất cánh và hạ cánh trên đường băng ngắn ít nhất 200 mét. Máy bay không người lái Changying-8 có tải trọng tối đa 3,5 tấn, tầm bay lên đến 3.000 km và trần bay 8.000 mét. Khoang chứa hàng 18 mét khối. thiết kế cửa trước–sau, tương thích container hàng không tiêu chuẩn và container lạnh chuyên dụng, việc xếp dỡ có thể hoàn thành trong vòng 15 phút, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả vận chuyển hàng hóa.

UAV Changying-8 sử dụng hai động cơ tuốc-bin cánh quạt sản xuất trong nước và bảy công nghệ cốt lõi, bao gồm công nghệ thả dù chính xác cao, công nghệ chống đóng băng tiết kiệm năng lượng và công nghệ điều khiển đa máy bay, cùng với một danh mục bằng sáng chế toàn diện.

Changying-8 có thể được ứng dụng trong các tình huống như vận chuyển hậu cần tầm xa, cứu hộ khẩn cấp, tiếp tế vùng biên giới và hoạt động ở địa hình phức tạp, cung cấp thiết bị hỗ trợ quan trọng cho phát triển kinh tế tầm thấp và xây dựng hệ thống hỗ trợ khẩn cấp. Nó cũng có thể cung cấp hàng hóa thường xuyên cho các khu vực có giao thông kém phát triển, chẳng hạn như cao nguyên và đảo biển.

Nhờ nguồn điện mạnh, tải trọng lớn và giao diện tiêu chuẩn, Changying-8 có thể nhanh chóng thay đổi module nhiệm vụ, mở rộng từ vận tải sang thông tin liên lạc khẩn cấp, tác động thời tiết nhân tạo (gây mưa), tuần tra biên giới, trinh sát điện tử… Thực sự đạt mục tiêu “một máy bay – đa nhiệm vụ, kết hợp quân sự và dân sự”.

Theo thông tin, NORINCO LUCA sẽ lấy chuyến bay thử đầu tiên này làm bước khởi đầu, hợp tác với các đơn vị như Zhengzhou Airport Economy Zone và Zhongyu Aviation Group để xây dựng các tuyến bay mẫu cho kinh tế tầm thấp.

Trong giai đoạn đầu, họ sẽ thử nghiệm các kịch bản như logistics tuyến nhánh, vận chuyển vật tư khẩn cấp, giao hàng nhanh. Sau đó, UAV Changying-8 sẽ được triển khai rộng hơn trong logistics cấp tỉnh, bảo đảm khu vực biên giới, cứu trợ nhân đạo và giao hàng thương mại điện tử quốc tế.

Theo Guancha, Singtao, Stdaily