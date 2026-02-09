Trung Quốc tiếp tục mở rộng hạm đội với tốc độ chóng mặt sau khi Type 052D vào biên chế

Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã chính thức đưa vào biên chế khu trục hạm Type 052D Ganzi (Cam Tư), đánh dấu bước mở rộng mới trong quá trình tăng trưởng nhanh nhất thế giới của một hạm đội khu trục hiện nay. Hình ảnh huấn luyện của chiến hạm này được truyền thông chính thức Trung Quốc công bố vào ngày 6/2.

Các chuyên gia quốc phòng được báo chí nhà nước dẫn lời nhấn mạnh Type 052D đặc biệt phù hợp với sản xuất hàng loạt và nâng cấp liên tục, đồng thời đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực tác chiến tổng thể của hải quân Trung Quốc. Hiện tại, tàu Ganzi đang hoạt động trên Hoàng Hải, tham gia các cuộc huấn luyện tổng hợp mang tính tác chiến cao, mô phỏng điều kiện biển phức tạp. Chuỗi huấn luyện gần đây bao gồm tác chiến chống ngầm, neo đậu ban đêm và cứu hộ trên biển.

Các tàu khu trục lớp Type 052D tại xưởng đóng tàu. Ảnh: MW.

Đáng chú ý, Ganzi được trang bị radar cột buồm chính nâng cấp mới, sử dụng mảng xoay hai mặt. Các nhà phân tích trong nước khẳng định hệ thống này có thể loại bỏ các “điểm mù” phát hiện, đạt khả năng trinh sát không bị che khuất theo mọi hướng và mở rộng đáng kể tầm phát hiện mục tiêu.

Dòng Type 052D đã được sản xuất với nhiều biến thể phụ, trong đó có phiên bản thường được gọi không chính thức là Type 052DL, sở hữu sàn đáp trực thăng dài hơn khoảng 4 mét, và một biến thể khác được gọi là Type 052DG, với cột buồm chính được tái cấu hình để tích hợp các ăng-ten tác chiến điện tử và thông tin liên lạc mới.

Cho đến nay, hơn 30 khu trục hạm Type 052D đã được đóng và đưa vào hoạt động, chiếc đầu tiên gia nhập hải quân từ năm 2014. Điều này khiến Type 052D trở thành lớp khu trục đông đảo nhất thế giới hiện nay, ngoại trừ lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ – một thiết kế cũ hơn nhiều.

Trong khi Arleigh Burke chỉ được đóng với tốc độ trung bình khoảng 1,6 chiếc mỗi năm, các khu trục hạm Trung Quốc đang được sản xuất với nhịp độ khoảng 7 chiếc mỗi năm, giúp PLAN nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về số lượng, trong bối cảnh ngành đóng tàu quân sự Mỹ gặp nhiều hạn chế về năng lực sản xuất.

Tàu khu trục lớp Type 052D Ganzi. Ảnh: MW.

Việc liên tục đưa các tàu Type 052D mới vào biên chế là một phần trong nỗ lực kéo dài hơn một thập kỷ nhằm mở rộng nhanh chóng lực lượng khu trục hạm hiện đại của Trung Quốc. Trước Type 052D, các lớp khu trục của nước này đều chỉ được đóng với số lượng hạn chế, với năng lực được cải tiến dần dần theo sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng và nền tảng công nghệ nói chung, cho đến khi hình thành một thiết kế đáp ứng yêu cầu sản xuất quy mô lớn và dễ nâng cấp.

Type 052D là một trong hai lớp khu trục duy nhất của Trung Quốc được tích hợp hệ thống phóng thẳng đứng đa năng (VLS), cho phép mang và triển khai nhiều loại tên lửa khác nhau – tương tự các khu trục hạm Aegis của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, những quốc gia hiếm hoi có khả năng chế tạo tàu mặt nước chiến đấu có trình độ tương đương. Lớp khu trục còn lại đang được sản xuất là Type 055, thiết kế lớn hơn nhiều với lượng giãn nước ước tính 12.000–13.000 tấn; hiện đã có 8 chiếc đi vào hoạt động và 2 chiếc khác đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Tàu khu trục lớp Type 052D Tangshan ngoài khơi bờ biển Nam Phi. Ảnh: MW.

Đầu tháng 1, Hải quân Trung Quốc đã triển khai khu trục hạm Type 052D Tangshan (Đường Sơn) tham gia cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên với Nga, Iran và Nam Phi mang tên “Will For Peace 2026”. Trong cuộc diễn tập này, năng lực tác chiến của Tangshan được đánh giá là vượt trội so với tổng sức mạnh của các tàu tham gia khác cộng lại.

Cuối tháng, khu trục hạm Type 052D Zibo (Tư Bác) dẫn đầu 3 tàu chiến khác di chuyển qua khu vực giữa đảo Okinawa và đảo Miyako, tiến ra Thái Bình Dương – một màn phô trương sức mạnh rõ rệt nhằm vào Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng. Các tàu Type 052D cũng thường xuyên đóng vai trò xương sống trong đội hình hộ tống tàu sân bay, bao gồm cả cuộc diễn tập lớn đầu tháng 12/2025, khi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh tiến hành phô diễn sức mạnh gần vùng biển Nhật Bản.

Hiện nay, phần lớn các khu trục hạm đang phục vụ trong Hải quân Trung Quốc đều thuộc lớp Type 052D. Kết hợp giữa số lượng áp đảo và năng lực tác chiến vượt trội so với các lớp tiền nhiệm, Type 052D đã trở thành thành phần quan trọng nhất trong lực lượng tàu mặt nước viễn dương của PLAN.

Theo MW