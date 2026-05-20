Ông Trump hé lộ “pháo đài Nhà Trắng” với căn cứ drone, boong-ke ngầm gây choáng

Tổng thống Donald Trump lần đầu hé lộ dự án đại sảnh mới của Nhà Trắng với boong-ke ngầm 6 tầng, căn cứ drone trên mái và bệnh viện quân sự, làm dấy lên tranh cãi dữ dội tại Mỹ.

Không chỉ hé lộ thêm về kế hoạch cải tạo Nhà Trắng, ông Donald Trump lần này còn khiến Washington dậy sóng khi mô tả một công trình mang dáng dấp “pháo đài thời chiến” nằm ngay giữa trung tâm quyền lực nước Mỹ. Trong bối cảnh chiến sự với Iran tiếp tục gây tranh cãi và giá xăng leo thang trước cuộc bầu cử giữa kỳ, dự án trị giá hàng tỷ USD của Nhà Trắng đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc chiến chính trị tại Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 đã lần đầu công khai những chi tiết chưa từng được tiết lộ về đại sảnh mới đang được xây dựng bên trong khuôn viên Nhà Trắng — công trình mà ông mô tả là một tổ hợp vừa phục vụ nghi lễ cấp nhà nước, vừa có khả năng vận hành như một “cứ điểm quân sự” trong trường hợp khẩn cấp.

Giữa tiếng máy khoan và công trường ngổn ngang, ông Trump dẫn một nhóm phóng viên đi tham quan dự án để bảo vệ đề xuất yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp khoảng 1 tỷ USD cho các hạng mục an ninh và nâng cấp liên quan.

Đề xuất này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ phe Dân chủ và cả một số nghị sĩ Cộng hòa, những người cho rằng kế hoạch quá xa xỉ trong lúc người dân Mỹ đang chịu sức ép vì giá nhiên liệu tăng mạnh và các hệ lụy kinh tế từ cuộc chiến với Iran.

Tuy nhiên, ông Trump không giấu sự hào hứng khi mô tả công trình mới.

Theo ông, đại sảnh mới rộng khoảng 90.000 feet vuông (8.361 mét vuông), lớn hơn rất nhiều so với các khu tiếp khách hiện nay của Nhà Trắng được xây dựng từ cuối thế kỷ 18. Ông cho rằng Mỹ cần một không gian đủ sức chứa khoảng 1.000 khách cho các sự kiện lớn, thay vì phải thuê khách sạn hoặc trung tâm hội nghị bên ngoài như trước.

Ông Trump nhắc lại vụ ám sát hụt từng xảy ra gần một khách sạn ở Washington nơi ông tham dự một buổi gala truyền thông, cho rằng Nhà Trắng cần một địa điểm “an toàn tuyệt đối” cho các sự kiện cấp cao.

Nhưng điều khiến dư luận chú ý hơn cả lại nằm ở hệ thống phòng thủ mà ông mô tả.

Tổng thống Mỹ cho biết công trình sẽ có phần mái gia cố kiểu boong-ke, đủ sức chịu được các cuộc tấn công trực diện. Hàng rào titan bao quanh khu vực được ông quảng bá là cứng tới mức “xe ủi cũng không thể húc đổ”.

“Mái nhà được làm bằng thép không thể xuyên thủng”, ông Trump nói với các phóng viên.

Bên dưới đại sảnh, một tổ hợp ngầm sâu sáu tầng đang được xây dựng. Ông Trump cho biết ít nhất hai tầng đã bắt đầu thành hình.

Theo lời ông chủ Nhà Trắng, khu vực ngầm này sẽ bao gồm bệnh viện quân sự, các cơ sở nghiên cứu và nhiều hạ tầng đặc biệt khác, dù ông không giải thích cụ thể các hoạt động nghiên cứu sẽ tập trung vào lĩnh vực nào. Nhà Trắng sau đó cũng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Điểm gây chú ý nhất là kế hoạch xây dựng một “căn cứ drone” ngay trên mái đại sảnh.

Ông Trump cho biết toàn bộ phần mái được thiết kế theo chuẩn quân sự, có thể triển khai “số lượng drone không giới hạn”.

“Toàn bộ mái nhà được xây dựng cho mục đích quân sự”, ông Trump nói. “Nó không chỉ chống drone, mà nếu drone đâm vào thì cũng bật ngược ra ngoài, gần như không gây tác động gì.”

Theo ông, khu vực này còn có thể hoạt động như một “cảng drone”, giúp bảo vệ toàn bộ thủ đô Washington trong trường hợp xảy ra tấn công.

Những chi tiết này lập tức làm dấy lên tranh luận trên truyền thông Mỹ về việc Nhà Trắng đang dần mang dáng dấp của một “pháo đài chiến tranh” giữa lúc căng thẳng địa chính trị leo thang.

Một số chuyên gia an ninh Mỹ nhận định việc tăng cường phòng thủ quanh Nhà Trắng không phải điều bất thường sau hàng loạt vụ đột nhập, ám sát hụt và các mối đe dọa bằng drone những năm gần đây. Tuy nhiên, quy mô quân sự hóa mà ông Trump mô tả vẫn bị đánh giá là chưa từng có tiền lệ.

Các nghị sĩ đối lập cho rằng dự án phản ánh tư duy “lấy an ninh làm trung tâm” của ông Trump trong năm bầu cử đầy biến động, đồng thời có thể trở thành biểu tượng gây chia rẽ khi nước Mỹ đang đối mặt áp lực lạm phát và bất ổn đối ngoại.

Dù vậy, ông Trump khẳng định công trình này sẽ trở thành một phần “vĩ đại” của Nhà Trắng trong tương lai.

Ông còn đặc biệt khoe lớp kính dày 4 inch được sử dụng cho đại sảnh.

“Bạn có thể nhìn xuyên qua nó như thể kính không tồn tại vậy”, ông Trump nói.

Theo Reuters, AP