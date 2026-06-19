TP.HCM miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND Bùi Xuân Cường

HĐND TP.HCM đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Bùi Xuân Cường để thực hiện công tác cán bộ.

Chiều 19/6, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua các tờ trình về công tác nhân sự do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trình bày.

Theo đó, HĐND TP.HCM miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Xuân Cường để thực hiện công tác cán bộ.

Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, là Thành ủy viên, có học vị tiến sĩ xây dựng. Ông giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM từ năm 2022 và tiếp tục đảm nhiệm vị trí này sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Bùi Xuân Cường thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ.

Trước khi làm phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Cường từng giữ nhiều vị trí trong lĩnh vực giao thông, đô thị như giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM. Ông cũng là một trong những nhân sự tham gia quá trình tháo gỡ vướng mắc cho dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Trên cương vị phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Cường phụ trách các lĩnh vực giao thông, đầu tư công, dự án ODA, đường sắt đô thị, kiến trúc và phát triển đô thị.

Sau khi ông Bùi Xuân Cường thôi chức, Thường trực UBND TP.HCM còn 7 thành viên, gồm Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được và 6 phó chủ tịch UBND là các ông Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Hoàng Nguyên Dinh và Trần Văn Bảy.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, để giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM, để thực hiện công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Đồng sinh năm 1976, có trình độ cử nhân Kinh tế, quê Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Trước khi giữ chức giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM sau sáp nhập, ông từng đứng đầu các sở Công Thương, Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.