Cảnh sát diễn tập đấu súng với khủng bố, bảo vệ yếu nhân

Buổi tổng duyệt thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi. Ảnh XM.

Tâm điểm của đêm khai mạc là màn trình diễn của các chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động). Ảnh XM.

Kịch tính và đầy chất điện ảnh là màn trình diễn bảo vệ yếu nhân với những kỹ năng, chiến thuật đỉnh cao. Ảnh XM.

Trong một tình huống khác, lực lượng tinh nhuệ cùng chó nghiệp vụ tấn công khống chế băng nhóm khủng bố. Ảnh XM.

Diễn ra từ 29/7 - 7/8, Vòng Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 được tổ chức tại TP Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 4.700 vận động viên thuộc 108 đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao trong toàn lực lượng.

Hội thao là hoạt động có ý nghĩa chính trị thiết thực, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; đồng thời đánh giá chất lượng công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, thể lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân