close Đăng nhập

Cảnh sát diễn tập đấu súng với khủng bố, bảo vệ yếu nhân

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Hàng nghìn người dân và du khách thích thú khi chứng kiến những tuyệt kỹ của lực lượng Công an nhân dân.

vt-canh-ve-1.png
Tối nay (1/8), lễ khai mạc Vòng Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Trước sự kiện, các lực lượng đã tổng duyệt. Ảnh XM.
vt-canh-ve-2.png
Các chiến sĩ cảnh sát dẫn đoàn trình diễn khả năng vừa điều khiển mô tô, vừa dùng súng tấn công các đối tượng gây rối. Ảnh XM.
vt-ky-binh-5.png
Lực lượng kị binh trình diễn điều khiển ngựa nhảy qua vòng lửa. Ảnh XM.
vt-ky-binh-2.png
Cùng khả năng chiến đấu thuần phục. Ảnh XM.
Buổi tổng duyệt thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi. Ảnh XM.

Buổi tổng duyệt thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi. Ảnh XM.

Tâm điểm của đêm khai mạc là màn trình diễn của các chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động). Ảnh XM.

Tâm điểm của đêm khai mạc là màn trình diễn của các chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động). Ảnh XM.

vt-kong-fu-3.png
Pha trình diễn dùng đầu đập vỡ khối bê tông trong lửa. Ảnh XM.
vt-kong-fu-2.png
Hay dùng chân đá gãy ống thép. Ảnh XM.
vt-kong-fu-13.png
Một màn nội công đầy uy lực. Ảnh XM.
vt-kong-fu-12.png
Nội công quấn dây thép 12 mm quanh cổ. Ảnh XM.
vt-kong-fu-8.png
Nội công dùng yết hầu đẩy xe tải bằng giáo nhọn. Ảnh XM.
Kịch tính và đầy chất điện ảnh là màn trình diễn bảo vệ yếu nhân với những kỹ năng, chiến thuật đỉnh cao. Ảnh XM.

Kịch tính và đầy chất điện ảnh là màn trình diễn bảo vệ yếu nhân với những kỹ năng, chiến thuật đỉnh cao. Ảnh XM.

vt-bao-ve-1.png
Lực lượng đặc nhiệm trên các xe chuyên dụng bảo vệ yếu nhân. Ảnh XM.
vt-bao-ve-3.png
Màn yểm trợ bảo vệ yếu nhân với các tình huống giả định đầy táo bạo. Ảnh XM.
Pha nổ súng giải cứu yếu nhân nghẹt thở. Ảnh XM.

Pha nổ súng giải cứu yếu nhân nghẹt thở. Ảnh XM.

Trong một tình huống khác, lực lượng tinh nhuệ cùng chó nghiệp vụ tấn công khống chế băng nhóm khủng bố. Ảnh XM.

Trong một tình huống khác, lực lượng tinh nhuệ cùng chó nghiệp vụ tấn công khống chế băng nhóm khủng bố. Ảnh XM.

vt-khung-bo-1.png
Giả lập tình huống leo tường, tấn công hang ổ băng nhóm khủng bố. Ảnh XM.
vt-khung-bo-7.png
Robot tự hành cũng được huy động để khống chế các đối tượng. Ảnh XM.
vt-khung-bo-6.png
Các tình huống giả định với địa hình mô phỏng và bắn đạn thật. Ảnh XM.
Tình huống vượt rào lưới. Ảnh XM.

Tình huống vượt rào lưới. Ảnh XM.

Kết thúc lễ khai mạc là cảnh thực binh với tình huống tai nạn giao thông cháy xe bồn xăng. Ảnh XM.

Kết thúc lễ khai mạc là cảnh thực binh với tình huống tai nạn giao thông cháy xe bồn xăng. Ảnh XM.

Kết thúc lễ khai mạc là cảnh thực binh với tình huống tai nạn giao thông gây cháy xe bồn chở xăng. Ảnh XM.

Kết thúc lễ khai mạc là cảnh thực binh với tình huống tai nạn giao thông gây cháy xe bồn chở xăng. Ảnh XM.

Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong xe. Ảnh XM.

Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong xe. Ảnh XM.

vt-chua-chay-1.png
Và điều khiển robot chữa cháy chuyên dụng tham gia nhiệm vụ . Ảnh XM.

Diễn ra từ 29/7 - 7/8, Vòng Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 được tổ chức tại TP Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 4.700 vận động viên thuộc 108 đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao trong toàn lực lượng.

Hội thao là hoạt động có ý nghĩa chính trị thiết thực, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; đồng thời đánh giá chất lượng công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, thể lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân

Tin liên quan

Từ khóa:

#Đà Nẵng #Công an Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Xã hội

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

Cuộc thi video “Thử thách Sáng tạo Xanh – Green Creativity Challenge” do Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup cùng Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Anahata (Hà Nội).

Sẽ quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư mới

Sẽ quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư mới

Nghị quyết 21 định hướng sửa đổi Luật Đất đai có nhiều điểm mới như quy định thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình chung cư mới, hạn chế phân lô bán nền tại đô thị lớn và nghiên cứu đánh thuế đất bỏ hoang.