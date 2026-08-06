Những phát ngôn bị cho là "nổ" của Chủ tịch Mekolor trước khi bị khởi tố

Vì sao Chủ tịch Mekolor bị khởi tố?

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Mekolor - để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Công ty cổ phần Mekolor do ông Trường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật mở tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Cần Thơ.

Ông Trường cung cấp cho Vietinbank chi nhánh Cần Thơ bộ hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản của mình. Việc chuyển tiền thông qua Ngân hàng Deutsche bank (Đức) theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) vào ngày 22/6/2021. Phía Mekolor đề nghị Vietinbank thực hiện thủ tục nhận và chuyển số tiền trên vào tài khoản của mình.

Ông Võ Xuân Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Báo CAND.

Ngân hàng đã thực hiện tra soát nhưng không ghi nhận điện chuyển tiền như phía Công ty CP Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo. Ngân hàng cùng các cơ quan chức năng thông tin về nguy cơ bị lừa đảo, nhưng Công ty CP Mekolor không tin, mà còn gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng ngân hàng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro.

Sau đó, ông Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế, mạng xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước, cùng hệ thống ngân hàng nên đã bị Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tuy nhiên, ông Trường tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Philip Vo”, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của Võ Xuân Trường tại TP.HCM và trụ sở Công ty CP Mekolor trên đường Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ.

Vốn 1 tỷ đồng, đề xuất siêu dự án 100 tỷ USD

Mekolor từng không ít lần bị dư luận cho rằng có biểu hiện “phông bạt”, “nổ”. Năm 2018, doanh nghiệp này gây chú ý khi tuyên bố xây dựng một hệ sinh thái số từ tài sản số, y tế số đến mạng xã hội số. Nguồn tài chính ước tính khoảng 100 tỷ USD qua trái phiếu doanh nghiệp và đối ứng vốn của các tổ chức kinh tế trong và ngoài khu vực.

Đến cuối năm 2025, Mekolor trở thành tâm điểm chú ý khi gửi đề xuất tham gia đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trong hồ sơ gửi tới Chính phủ, Liên minh đầu tư Mekolor - Great USA cho biết mong muốn thực hiện toàn bộ dự án theo hình thức tự huy động 100% nguồn vốn, không sử dụng ngân sách nhà nước, không xin hỗ trợ và không vay vốn từ Chính phủ Việt Nam.

Doanh nghiệp khi đó khẳng định nguồn vốn đã được chuẩn bị thông qua liên minh tài chính với các đối tác tại Mỹ, châu Âu và châu Á; đồng thời cho biết hồ sơ đã kèm theo chứng thư tài chính, xác nhận nguồn vốn dự phòng và chiến lược sử dụng vốn để các cơ quan chức năng có thể kiểm tra, xác minh.

Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi tổng mức đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được ước tính lên tới khoảng 100 tỷ USD.

Trong nhiều cuộc trao đổi với truyền thông, Chủ tịch Mekolor tiếp tục nhấn mạnh doanh nghiệp đã chuẩn bị được nguồn vốn khoảng 100 tỷ USD để triển khai dự án và không có nhu cầu vay vốn Nhà nước.

Ông Võ Xuân Trường cho rằng việc huy động nguồn lực được thực hiện thông qua các đối tác quốc tế trong liên minh đầu tư. Tuy nhiên, các tuyên bố này tiếp tục tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn kinh tế và mạng xã hội.

Vào tháng 11/2025, tại cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành, doanh nghiệp về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết 6 doanh nghiệp đã được mời dự cuộc họp lần này, nhưng chỉ có 5 đơn vị tới dự. Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great USA (Mỹ) không xuất hiện.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Mekolor thành lập năm 2016 với ngành nghề chính là giới thiệu và xúc tiến thương mại, do ông Võ Xuân Trường là đại diện pháp lý. Trụ sở chính của công ty đặt tại Cần Thơ.

Tại thời điểm thành lập năm 2016, Mekolor có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hà và Phạm Duy Linh mỗi người góp 30 triệu đồng, tương đương mỗi người sở hữu 3% cổ phần; ông Võ Xuân Trường góp 940 triệu đồng, sở hữu 94% vốn còn lại.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào tháng 9/2021, Mekolor có tổng số lao động là 4 người.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính thành phố Cần Thơ), cho biết theo hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia Công ty cổ phần Mekolor báo cáo trong giai đoạn 2019-2021 thì năm đầu doanh nghiệp có lãi khoảng 1 triệu đồng còn 2 năm sau thì doanh nghiệp lỗ. Cụ thể, năm 2020 lỗ gần 2,7 triệu đồng và năm 2021 tiếp tục lỗ hơn 8 triệu đồng.