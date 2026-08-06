Bài học không có trong giáo trình của nữ thủ khoa Đại học Y Hà Nội

Không phải điểm số hay những kỳ thi, chính những ca bệnh đã thay đổi cách học và cách nhìn về nghề của Hà Kiều Trang, nữ Thủ khoa ngành Dinh dưỡng, Thủ khoa khóa học 2022 – 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trao Bằng tốt nghiệp và phần thưởng cho Thủ khoa khoá học Hà Kiều Trang. Ảnh: Hữu Linh

Những câu hỏi bắt đầu từ giường bệnh

"Vì sao hai bệnh nhân cùng mắc một bệnh nhưng chế độ dinh dưỡng lại hoàn toàn khác nhau?"

Đó là câu hỏi Hà Kiều Trang mang theo sau những buổi thực hành lâm sàng đầu tiên tại bệnh viện.

Trước mắt cô sinh viên không còn là những trang giáo trình với các công thức tính nhu cầu năng lượng hay protein, mà là những người bệnh với những bệnh cảnh khác nhau.

Có người vừa trải qua phẫu thuật, có người suy kiệt vì bệnh mạn tính, có người phải điều trị trong khoa Hồi sức cấp cứu. Mỗi người đều cần một giải pháp dinh dưỡng riêng, không ai giống ai.

Chính những ngày đứng bên giường bệnh đã khiến cô hiểu rằng, điều khó nhất của người học y không phải là ghi nhớ thật nhiều kiến thức.

"Khó khăn lớn nhất của em là áp dụng những kiến thức tổng hợp đã học vào từng ca lâm sàng khác nhau", Kiều Trang chia sẻ.

Đó cũng là lúc cô thay đổi cách học.

"Ở trên lớp, em tập trung nghe giảng những kiến thức lý thuyết. Khi đi thực hành lâm sàng, em tìm những ca bệnh điển hình để đối chiếu, giúp ghi nhớ và hiểu bài tốt hơn", Trang kể.

Những điều chưa hiểu đều được cô ghi cẩn thận vào cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình. Hôm sau, cô mang từng câu hỏi đến gặp giảng viên để được giải đáp.

Nhưng cô không dừng lại ở giáo trình. Ngoài thời gian trên giảng đường, nữ sinh chủ động tìm đọc các hướng dẫn lâm sàng của những hiệp hội dinh dưỡng uy tín trên thế giới, cập nhật các bằng chứng khoa học mới và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

Với cô, y học luôn thay đổi. Muốn chăm sóc người bệnh tốt hơn, người học không thể chỉ bằng lòng với những gì đã học trên lớp.

Có những buổi tối, một ca bệnh vẫn khiến cô suy nghĩ rất lâu. Có những vấn đề được tháo gỡ nhờ sự tận tình của thầy cô. Có những góc nhìn mới lại đến từ những buổi học nhóm kéo dài, nơi mỗi người đưa ra một cách tiếp cận khác nhau.

"Việc thảo luận nhóm giúp em mở rộng góc nhìn và ghi nhớ kiến thức sâu sắc hơn", cô nói.

Chính từ những câu hỏi nhỏ như vậy, Kiều Trang dần hình thành cho mình một tư duy học tập khác biệt: không học để vượt qua kỳ thi, mà học để sau này có thể đưa ra quyết định đúng khi đứng trước người bệnh.

Hà Kiều Trang, Thủ khoa ngành Cử nhân Dinh dưỡng, Thủ khoa khóa học 2022 - 2026, phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Hữu Linh

Từ sự tò mò đến khát vọng cống hiến

Ít ai biết rằng, ngành Dinh dưỡng đến với Hà Kiều Trang khá tình cờ. Là học sinh chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái), cô chỉ biết đến ngành học này vào những tháng cuối của năm lớp 12.

Ban đầu, điều thu hút cô đơn giản chỉ là đây là một ngành còn khá mới.

Nhưng càng học, càng tiếp xúc với người bệnh, cô càng nhận ra dinh dưỡng không chỉ là câu chuyện của những bữa ăn, mà là một phần quan trọng trong điều trị, góp phần giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự tò mò ban đầu dần trở thành tình yêu với nghề.

Suốt bốn năm đại học, Kiều Trang vừa duy trì thành tích học tập xuất sắc, vừa đảm nhiệm vai trò lớp trưởng, tích cực tham gia công tác Đoàn và nghiên cứu khoa học. Ba công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, nhiều học bổng và giấy khen là kết quả của quá trình học tập bền bỉ.

Đến lễ tốt nghiệp, cô được xướng tên với ba danh hiệu: Thủ khoa ngành Cử nhân Dinh dưỡng, Thủ khoa toàn khóa hệ cử nhân khóa 2022-2026 và Sinh viên Công tác tốt toàn khóa.

Thế nhưng, khi nhắc về thành công, điều Kiều Trang nói nhiều nhất không phải là những phần thưởng. Đó là lòng biết ơn.

Biết ơn những người thầy luôn kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc, định hướng phương pháp học tập và nghiên cứu; những người bạn sẵn sàng cùng nhau tranh luận để tìm lời giải cho mỗi ca bệnh; và gia đình – điểm tựa bình yên trong suốt những năm học xa nhà.

Bố mẹ làm kinh doanh, không ai theo ngành y, nhưng luôn tôn trọng và ủng hộ mọi lựa chọn của con gái. Chính sự tin tưởng ấy giúp cô yên tâm học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động của nhà trường.

Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Kiều Trang chia sẻ rằng những năm tháng dưới mái trường Đại học Y Hà Nội không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn mà còn bồi đắp bản lĩnh, y đức và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ y tế tương lai.

Hà Kiều Trang. Ảnh: NVCC

Đó cũng là hành trang cô mang theo trên chặng đường phía trước.

Sau khi tốt nghiệp, nữ thủ khoa mong muốn tiếp tục làm việc trong môi trường bệnh viện, tích lũy kinh nghiệm lâm sàng, nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ để tiếp cận những hướng dẫn điều trị tiên tiến, đồng thời tiếp tục tham gia nghiên cứu khoa học.

Bốn năm trước, Hà Kiều Trang bước vào ngành Dinh dưỡng bằng sự tò mò của một nữ sinh cuối cấp.

Bốn năm sau, cô rời giảng đường với một niềm tin vững chắc rằng, phía sau mỗi chế độ dinh dưỡng được xây dựng đúng là thêm một cơ hội để người bệnh hồi phục.

Có lẽ, đó cũng là bài học lớn nhất mà những ca bệnh đầu tiên đã mang lại cho nữ thủ khoa: người làm nghề y không ngừng học tập không phải để có những bảng điểm đẹp hơn, mà để mỗi quyết định chuyên môn sau này đều xứng đáng với niềm tin của người bệnh.