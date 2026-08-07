Đà Nẵng cam kết cùng doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử

Ngày 7/8, Sở Công thương TP Đà Nẵng phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về thương mại điện tử và phổ biến các quy định của Luật Thương mại điện tử năm 2025.

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc lãnh đạo Sở Công thương TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Luật Thương mại điện tử 2025 và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP là dấu mốc quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch và phù hợp với thực tiễn nền kinh tế số. Luật mới không chỉ quy định trách nhiệm của các chủ thể mà còn hướng tới môi trường kinh doanh công bằng, an toàn hơn cho mọi bên tham gia.

Chương trình tập trung các nội dung trọng tâm: điểm mới của Luật và Nghị định 248; định hướng phát triển thương mại điện tử xanh, bền vững gắn với tối ưu chuỗi cung ứng và logistics; trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử; xác thực thông tin; hoạt động livestream, tiếp thị liên kết; bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu trên môi trường số.

Trong bối cảnh Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển, thành phố có thêm nhiều vùng sản xuất, sản phẩm đặc trưng và làng nghề. Thương mại điện tử được xác định là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận khách hàng nhanh hơn, giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế.

Cùng với sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới như livestream bán hàng, tiếp thị liên kết, kinh doanh trên mạng xã hội và thương mại điện tử xuyên biên giới, công tác quản lý nhà nước cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới về hoàn thiện thể chế, chống gian lận thương mại và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh XM.

Cũng theo Sơn, Sở Công thương cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức trong việc triển khai chính sách phát triển thương mại điện tử; tăng cường tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn, bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế số của thành phố.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp được cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, quy định mới về Luật Thương mại điện tử năm 2025 và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được chia sẻ định hướng phát triển thương mại điện tử; trao đổi, thảo luận về lộ trình triển khai các quy định mới; trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử; xác thực thông tin; hoạt động livestream, tiếp thị liên kết; bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu trong thương mại điện tử…