Loạt dự án bất động sản ở Đà Nẵng sắp bị kiểm tra

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát các dự án bất động sản và khách sạn đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách trong nước và nước ngoài trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát 10 dự án bất động sản lớn có vốn đầu tư trong nước gồm:

1. Dự án Pulchra Resort (tại số 29 Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, do Công ty CP đầu tư Bất động sản nghỉ dưỡng Taseco Đà Nẵng làm chủ đầu tư);

2. Dự án Khu đô thị mới Thuận Phước – Đà Nẵng (tại phường Sơn Trà, do Công ty CP đầu tư Đô thị Vịnh Thuận Phước làm chủ đầu tư);

3. Khu phức hợp Thương mại, dịch vụ và lưu trú (tại lô A2,2 Khu dân cư số 1 Nguyễn Tri Phương, do Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hai Hạnh làm chủ đầu tư);

4. Dự án Căn hộ công viên ven Sông Hàn - Elias Riverpark (lô B4-3 đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, do Công ty TNHH Hùng Anh Land làm chủ đầu tư);

5. Dự án Thương mại dịch vụ và khách sạn cao tầng (số 223-225 Trần Phú, do Công ty CP đầu tư Bắc Cường làm chủ đầu tư);

6. Dự án khu căn hộ cao cấp Đà Nẵng - GRAND MARINA DA NANG, tại lô 3,4 khu A2-1, thuộc khu dân cư Hòa Hiệp 2, phường Hải Vân, do Công ty CP BNC Land làm chủ đầu tư);

7. Dự án Khách sạn – căn hộ để ở và bán, kết hợp văn phòng cho thuê (tại lô A1-4 thuộc dự án ven Sông Hàn (đường Như Nguyệt, do Công ty TNHH TM&DV Tổng hợp Hòa Khánh làm chủ đầu tư);

8. Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, căn hộ lưu trú (tại lô A1-6 Dự án ven sông Hàn, phường Hải Châu, do Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên làm chủ đầu tư);

9. Dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (phường Sơn Trà, Công ty CP Bến Du Thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư);

10. Dự án Căn hộ Trung tâm Thương mại Tài chính Đà Nẵng - The APT Tower (tại lô A2-1 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải, do Công ty TNHH An Phước Thạnh làm chủ đầu tư).

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn kiểm tra, giám sát đối với 10 dự án có vốn đầu tư trong nước gồm:

1. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gốm sông Hoài (lô CN-13, Cụm công nghiệp Thanh Hà, phường Hội An Tây; do Công ty CP gốm sứ mỹ nghệ Sông Hoài làm chủ đầu tư);

2. Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ gỗ (lô CN-15, Cụm công nghiệp Thanh Hà, phường Hội An Tây; do Công ty TNHH Hưng Thái làm chủ đầu tư làm chủ đầu tư);

3. Nhà máy sản xuất hàng mộc dân dụng và xây dựng (Lô CN-4/16, Cụm công nghiệp Thanh Hà, phường Hội An Tây; do Công ty TNHH XD-TM Khải Huy làm chủ đầu tư);

4. Cơ sở sản xuất kinh doanh mộc (lô CN-9/5+6, Cụm công nghiệp Thanh Hà, phường Hội An Tây; do Công ty TNHH XD Nam Hà làm chủ đầu tư);

5. Khu du lịch sinh thái biển cao cấp MB Tokin (phường Điện Bàn Đông; do Công ty CP MBLand Tonkin làm chủ đầu tư);

6. Sân gôn Indochina Hội An (phường Điện Bàn Đông, do Công ty CP Indochina Hội An làm chủ đầu tư);

7. Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An (phường Điện Bàn Đông, do Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas làm chủ đầu tư);

8. Khu nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An - Shantira Beach Resort and Spa (phường Điện Bàn Đông, do Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An làm chủ đầu tư);

9. Khu du lịch Trung Kỳ Viêm Đông (phường Điện Bàn Đông, do Công ty CP Kinh doanh BĐS Trung Kỳ Viêm Đông làm chủ đầu tư);

10. Dự án đầu tư và kinh doanh bất động sản du lịch Hà My (phường Điện Bàn Đông, do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hà My làm chủ đầu tư).

Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, Đà Nẵng cũng sẽ kiểm tra giám sát loạt dự án gồm:

1. Dự án Công ty TNHH Olympus Pacific Minerals Việt Nam (số 966 Ngô Quyền, do Công ty TNHH Besra Việt Nam làm chủ đầu tư);

2. Dự án dịch vụ tư vấn đầu tư (18 Trần Quốc Toản, do Công ty TNHH Kiến Báu làm chủ đầu tư);

3. Dự án khách sạn MOON WALK (19B3-2 Nguyễn Tất Thành, do Công ty TNHH Moonwalk làm chủ đầu tư);

4. Dự án Hồng An Quảng Châu (112 Hoàng Quốc Việt, do Công ty TNHH Hồng An Quảng Châu Việt Nam làm chủ đầu tư);

5. Dự án Nhà hàng bến cảng (150-152 Bạch Đằng, do Công ty TNHH Nhóm Đầu Tư Đà Nẵng làm chủ đầu tư);

6. Dự án Champa Hotel (phường Ngũ Hành Sơn, do Công ty TNHH Champa làm chủ đầu tư);

7. Dự án Công ty TNHH thực phẩm JIN HUI (đường Nguyễn Bá Chánh, phường Ngũ Hành Sơn; do Công ty TNHH thực phẩm Jin Hui làm chủ đầu tư);

8. Dự án Công ty TNHH phần mềm văn phòng Nhật Việt (số 144 Phạm Như Xương, do Công ty TNHH phần mềm văn phòng Nhật Việt làm chủ đầu tư);

9. Dự án của Công ty TNHH Kim Bảo Quốc tại số 247 Ngô Quyền;

10. Dự án Mạng lưới quản lý thương mại và đầu tư Toàn cầu (khu A, B, C Lầu 1, Toà nhà Software Park Tower II, số 2 Quang Trung; do Công ty TNHH Mạng lưới Quản lý Thương mại và Đầu tư Toàn Cầu làm chủ đầu tư).

Trên cơ sở kế hoạch, Sở Tài chính tổ chức thành lập Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư và tổng hợp, báo cáo UBND TP Đà Nẵng về kết quả thực hiện theo quy định.