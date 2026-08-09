Bị Thanh tra Chính phủ điểm tên, Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định không thao túng, trục lợi

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng hiện vẫn đang diễn ra bình thường. Quyền lợi hợp pháp và chính đáng của quý khách hàng luôn được bảo vệ.

Khách hàng giao dịch tại Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng đối với giai đoạn từ 1/1/2023 đến tháng 9/2025. Theo các vi phạm được chỉ ra, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải đã nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Doanh nghiệp cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế giá trị gia tăng, dẫn đến kê khai thiếu và phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Đối với công tác phòng, chống rửa tiền, cơ quan thanh tra phát hiện Bảo Tín Mạnh Hải còn nhiều thiếu sót. Doanh nghiệp xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền chưa đúng quy định; báo cáo Ngân hàng Nhà nước thiếu số lượng giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chưa thực hiện đầy đủ việc xác minh thông tin khách hàng và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền để áp dụng biện pháp xử lý tương ứng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng có vi phạm trong việc chấp hành quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng như đăng ký lại website với Bộ Công Thương chậm hơn so với quy định; thông tin trên website chưa thể hiện rõ giá mua, giá bán bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua vàng hoặc phí dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác.

Ngoai ra, doanh nghiệp hạch toán, kê khai chưa đúng các khoản thu, phân bổ chi phí, chi phí thuê ngoài, chi phí tư vấn chưa đúng các quy định pháp luật thuế, dẫn đến phải bổ sung nộp thuế.

Ngày 9/8, thông tin tới khách hàng về nguyên nhân, kết quả khắc phục, Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định "không có hành vi thao túng, trục lợi", đồng thời cho biết qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Về việc nhận đặt cọc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết "chỉ phát sinh 05 giao dịch (năm 2023) và 02 giao dịch (năm 2024) do vàng miếng của Công ty bị rách vỏ bao bì, phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại. Ngoài các trường hợp này, Công ty không phát sinh thêm bất kỳ giao dịch đặt cọc nào khác và luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định mua bán".

Đối với hành vi kê khai thiếu thuế GTGT, doanh nghiệp giải thích nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định tính thuế GTGT trực tiếp (đây là vướng mắc chung được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp vàng). Công ty đã chủ động liên hệ cơ quan thuế và hoàn thành nộp bổ sung đầy đủ vào Cơ quan Thuế Nhà nước.

Về quy định thương mại điện tử, do chậm trễ trong khâu phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số nên việc đăng ký lại website bị chậm. Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được phê duyệt hoàn tất vào ngày 20/01/2025. Mọi thông tin về giá, phí giao dịch hiện được công khai đầy đủ, rõ ràng.

Ngoài ra, do Bảo Tín Mạnh Hải chậm cập nhật các Luật và quy định mới (ban hành giai đoạn 2023 - đầu 2024) dẫn đến thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro phòng, chống rửa tiền. Công ty đã nộp phạt, hoàn thiện toàn bộ quy trình nội bộ, cử nhân sự tham gia tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và đào tạo nghiệp vụ cho 100% CBNV.

Trong thông báo phát đi, Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng hiện vẫn đang diễn ra bình thường. Quyền lợi hợp pháp và chính đáng của Quý khách hàng luôn được bảo vệ.