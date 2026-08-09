Nhà cũ giao dịch tăng tới 19%, thị trường bất động sản Thượng Hải đang đổi chiều?

Tháng 7-8 ở Thượng Hải là thời điểm nắng nóng gay gắt. Theo quy luật lâu nay, thị trường bất động sản cũng thường “hạ nhiệt” theo thời tiết: người đi xem nhà giảm, các văn phòng môi giới vắng khách, còn chủ nhà bắt đầu chuẩn bị giảm giá...

Thế nhưng, số liệu giao dịch nhà ở đã qua sử dụng trong tháng 7/2026 lại phá vỡ hoàn toàn quy luật “mùa thấp điểm”.

Theo dữ liệu từ hệ thống giao dịch bất động sản trực tuyến, trong tháng 7, Thượng Hải ghi nhận 23.078 căn nhà đã qua sử dụng ký được giao dịch, tăng 19% so với 19.337 căn cùng kỳ năm 2025, tương đương bình quân 744 căn/ngày. Có tới 5 ngày giao dịch vượt mốc 1.000 căn, trong đó đỉnh điểm ngày 18/7 đạt 1.143 căn.

Nếu loại trừ tháng 2 – thời điểm có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán – thị trường đã 8 tháng liên tiếp duy trì trên 22.000 giao dịch/tháng. Trong nửa đầu năm, tổng số giao dịch đạt khoảng 147.000 căn, cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua.

Đây không đơn thuần là một đợt tăng nóng nhất thời, mà có thể là dấu hiệu cho thấy mặt bằng cung – cầu của thị trường Thượng Hải đang được định giá lại.

Lượng giao dịch đi trước giá

Nhìn toàn bộ diễn biến năm 2026, số giao dịch lần lượt đạt khoảng 31.200 căn trong tháng 3, 28.700 căn tháng 4, hơn 28.000 căn tháng 5, 25.100 căn tháng 6 và 23.000 căn tháng 7.

Không ít người nhìn vào việc tháng 7 giao dịch giảm nhẹ so với tháng 6 rồi vội kết luận thị trường đang yếu đi. Nhưng cách so sánh đó có thể chưa phù hợp. 23.000 căn không phải là “rơi xuống”, mà đang chuyển sang mặt bằng cao mới.

So với tháng 6, tháng 7 giảm khoảng 8%, nhưng vẫn nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái 3.741 căn. Con số này cũng chỉ thấp hơn 747 căn so với mức 23.825 căn của tháng 7/2021 – một trong những đỉnh giao dịch của giai đoạn trước.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở nhịp giao dịch. Trong tháng 7, bình quân ngày làm việc đạt khoảng 660 căn, trong khi cuối tuần lên tới khoảng 987 căn, chênh lệch gần 50%. Điều đó cho thấy nhu cầu không biến mất vì thời tiết nóng bức, mà chỉ dồn mạnh hơn vào cuối tuần.

Nguồn: Sina.

Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Lianjia, lượng khách đi xem nhà có giảm do thời tiết, nhưng tỷ lệ chuyển từ xem nhà sang ký hợp đồng vẫn ở mức khá cao. Nói cách khác, đây không chỉ là những người đi xem nhà cho vui, người mua thực sự đang xuống tiền.

Trong bất động sản, giao dịch thường đi trước giá. Khi số lượng giao dịch duy trì trên 22.000 căn trong 8 tháng liên tiếp, thị trường giá chắc chắn sẽ phải phản ứng.

Số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cũng phần nào xác nhận xu hướng này. Giá nhà ở cũ tại Thượng Hải trong tháng 2/2026 đã tăng 0,2% so với tháng trước, chấm dứt chuỗi 9 tháng giảm liên tiếp. Sau đó, giá tiếp tục tăng 0,4% trong tháng 3, 0,7% trong tháng 4, 0,6% trong tháng 5 và 0,4% trong tháng 6.

Đến tháng 7, chỉ số nhà ở trăm thành phố của Trung Quốc cho thấy giá nhà cũ tại Thượng Hải tiếp tục tăng 0,09%, đánh dấu 6 tháng liên tiếp tăng theo tháng.

Khoảng thương lượng giá của người mua cũng đang thu hẹp. Từ mức hai con số hồi đầu năm, mức giảm giá hiện nay được cho là chỉ còn khoảng 3-5% tại nhiều khu vực.

Ở những khu vực trong vành đai nội đô, đặc biệt với các dự án căn hộ mới hơn, chất lượng tốt, gần như đã xuất hiện trở lại tình trạng “rao bán vài ngày là có người mua”.

Nguồn cung đang co lại

Tin đăng giảm mạnh, cung – cầu bắt đầu đảo chiều. Giao dịch tăng có thể được tạo ra bởi một đợt kích thích chính sách ngắn hạn. Nhưng lượng nhà rao bán liên tục giảm trong khi giao dịch vẫn ở mức cao mới là tín hiệu đáng chú ý về sự thay đổi cung – cầu.

Theo dữ liệu Lianjia, lượng nhà được rao bán công khai trên thị trường Thượng Hải đã giảm từ đỉnh khoảng 119.000 căn năm 2025 xuống còn 82.400 căn vào tháng 7/2026, giảm hơn 30% trong 14 tháng và xuống mức thấp nhất trong 3 năm. Lượng tin đăng trong hệ thống nội bộ cũng giảm từ khoảng 179.000 xuống còn 131.000 căn.

Việc cả nguồn cung bên ngoài lẫn bên trong hệ thống môi giới cùng giảm cho thấy đây không đơn giản là việc chủ nhà “giấu” bớt tin đăng. Nguồn cung thực sự đang giảm.

Những người theo dõi các chu kỳ bất động sản Thượng Hải đều biết rằng trước khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng năm 2020, từng xuất hiện mô hình tương tự: lượng nhà rao bán giảm trong khi giao dịch tăng.

Khi số lượng nhà có thể lựa chọn ngày càng ít, quyền mặc cả của người mua sẽ dần chuyển sang người bán. Đây không chỉ là cách nói của môi giới, mà là hệ quả tự nhiên của quan hệ cung – cầu.

Tháng 7 cũng xuất hiện một thay đổi đáng chú ý. Lượng tin đăng chạm đáy trong nửa đầu tháng rồi bắt đầu tăng nhẹ từ khoảng ngày 15/7.

Nguồn: Sina.

Tuy nhiên, đây chưa chắc là dấu hiệu áp lực bán quay trở lại. Một số chủ sở hữu những bất động sản kém hấp dẫn – chẳng hạn các khu nhà cũ không có thang máy hoặc dự án xa trung tâm, thiếu tiện ích – có thể đang tranh thủ thị trường ấm lên để đưa nhà ra bán.

Trong khi đó, các căn mới hơn, gần ga metro và nằm tại các khu vực có vị trí tốt vẫn tương đối khan hiếm. Điều này cho thấy nguồn cung đang co lại nhưng sự phân hóa trong thị trường cũng ngày càng rõ.

Nhóm mua nhà lần đầu đang nhường sân cho nhóm nâng cấp

Nếu chỉ nhìn tổng số giao dịch, rất dễ kết luận rằng đây lại là một đợt người có nhu cầu ở thực tranh thủ mua nhà giá rẻ; nhưng khi bóc tách theo giá trị căn nhà, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

So sánh cơ cấu giao dịch tháng 3 và tháng 7/2026 cho thấy: Tỷ trọng nhà dưới 3 triệu NDT giảm từ 60,8% xuống 52,4%; nhà trên 5 triệu NDT tăng từ 16,6% lên 22,8%; phân khúc 3-5 triệu NDT cũng tiếp tục nới rộng.

Dữ liệu chi tiết của Lianjia còn cho thấy giao dịch tháng 7 ở phân khúc 3-5 triệu NDT tăng thêm 1,4% so với tháng trước, trong khi phân khúc trên 12 triệu NDT tăng tới 19,4%.

Điều này cho thấy một thay đổi quan trọng: những người mua nhà giá thấp trong giai đoạn trước đã bắt đầu hoàn tất bước đầu tiên, sau đó chuyển sang nâng cấp nơi ở. Chuỗi “mua nhà lần đầu → nâng cấp → mua nhà cao cấp” đang dần vận hành trở lại. Một khi vòng quay đổi nhà được khơi thông, thị trường sẽ không còn là câu chuyện “chỉ nhà cũ giá rẻ mới bán được”.

Thanh khoản từ phân khúc thấp có thể chảy lên phân khúc trung bình; thanh khoản ở phân khúc trung bình tiếp tục nâng đỡ phân khúc cao cấp. Khi đó, người bán dám bán và người mua cũng dám mua, thị trường nhà cũ có thể chuyển từ “hồi phục từng điểm” sang “hồi phục trên diện rộng”.

Từ “cố gắng ổn định” sang “ổn định”

Bất kỳ phân tích nào về thị trường bất động sản Thượng Hải cũng khó có thể bỏ qua yếu tố chính sách.

“Bảy điều khoản Thượng Hải” được đưa ra hồi tháng 2/2026, trong đó có việc rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với người không có hộ khẩu Thượng Hải muốn mua nhà ở khu vực ngoài vành đai nội đô từ 3 năm xuống 1 năm, cùng một số điều chỉnh về quyền mua thêm nhà đối với các gia đình đáp ứng điều kiện.

Đây được xem là một trong những điểm khởi đầu của đợt phục hồi hiện nay. Tiếp đó, cuộc họp Bộ Chính trị ngày ĐCS Trung Quốc hôm 30/7 đưa ra tín hiệu tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ.

So với cuộc họp hồi tháng 4, thông điệp lần này được đánh giá là mạnh hơn ở một số điểm: từ “tiếp tục mở rộng nhu cầu trong nước” chuyển sang “tăng cường mở rộng nhu cầu trong nước”, đồng thời nhấn mạnh việc nghiên cứu các chính sách gia tăng và tăng cường điều chỉnh ngược chu kỳ.

Nửa đầu năm nay số căn nhà đã qua sử dụng giao dịch thành công đạt 147.000 căn, cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua. Ảnh: Sina.

Chính sách tiền tệ cũng để ngỏ khả năng sử dụng và điều chỉnh linh hoạt các công cụ tiền tệ. Đáng chú ý, cách diễn đạt về bất động sản chuyển từ “nỗ lực ổn định thị trường nhà đất” sang “ổn định thị trường bất động sản”.

Điều đó cho thấy Trung Quốc vẫn muốn duy trì một lớp đệm chính sách để tránh thị trường rơi trở lại.

Với một thị trường có nhu cầu ở thực lớn như Thượng Hải, chính sách hiện nay không đơn thuần là “giải cứu”, mà giống như thêm dầu bôi trơn cho quá trình đổi nhà đang được khơi thông.

Tất nhiên, sự phân hóa vẫn rất lớn. Những căn hộ cũ không có thang máy, nhà ở xa trung tâm hoặc thiếu hệ thống giao thông công cộng vẫn có thời gian bán kéo dài, thậm chí tại một số khu vực ngoại thành có thể lên tới hơn 36 tháng.

Ngược lại, vị trí tốt + nhà mới hơn + giao thông thuận tiện đang trở thành bộ ba khan hiếm được thị trường đánh giá cao hơn.

Cơ hội cho người mua và người muốn đổi nhà

Với người mua nhà lần đầu, không nên vì con số giao dịch tăng 19% mà hoảng sợ lao vào thị trường với tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng không nên đặt cược rằng nguồn cung sẽ nhanh chóng tăng trở lại và khoảng cách thương lượng sẽ quay về mức của năm 2024.

Nếu tìm được một căn nhà phù hợp với nhu cầu ở thực, vị trí thuận tiện và mức giá hợp lý, việc xuống tiền có thể chỉ còn là bài toán về chi phí chờ đợi.

Với các gia đình muốn đổi nhà, tình thế thậm chí có phần thuận lợi hơn. Thanh khoản ở phân khúc dưới đang hồi phục, trong khi phân khúc cao cấp chưa hình thành mặt bằng giá quá cao.

Nếu chính sách tiếp tục được nới lỏng, thị trường nhà ở dành cho nhóm có nhu cầu nâng cấp có thể tăng tốc thêm một lần nữa. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là căn nhà mà họ đang sở hữu phải là một tài sản được thị trường chấp nhận, chứ không phải một bất động sản kém thanh khoản chỉ có thể bán được nếu thị trường chung tăng nóng.

Theo Sina