Khẩn trương kiểm tra Công ty Slimaura Care Việt Nam về nghi vấn dùng giấy tờ “ma”

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm Slimaura Care x3 đang được quảng cáo, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/2/2024.

Tuy nhiên, theo ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm xác định không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/2/2024 cho sản phẩm Slimaura Care x3 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Slimaura Care Việt Nam.

Sản phẩm Slimaura Care x3 bán trên mạng nghi dùng giấy công bố "ma". Ảnh chụp trên sàn Lazada

Doanh nghiệp tại Hà Nội, sản phẩm bán trên Shopee, Lazada

Theo ông Chu Quốc Thịnh, doanh nghiệp liên quan đến sản phẩm Slimaura Care x3 là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Slimaura Care Việt Nam, có địa chỉ tại Phòng 102 tập thể Viện khoa học xã hội, tổ 6, phường Đống Đa, Hà Nội.

Qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm Slimaura Care x3 đang được quảng cáo và kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada.

Sản phẩm được giới thiệu kèm thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/2/2024, trong khi Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp cho sản phẩm nêu trên.

Từ những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm Slimaura Care x3.

Cùng với việc kiểm tra hồ sơ, cơ quan chức năng được yêu cầu tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xử lý theo quy định.

Kết quả xử lý vụ việc được đề nghị gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 14/8/2026 để tổng hợp.

Việc lấy mẫu kiểm nghiệm nhằm đánh giá chất lượng thực tế của sản phẩm, xác định sự phù hợp giữa sản phẩm đang lưu hành với thông tin công bố, đồng thời làm rõ các vấn đề liên quan trong quá trình kiểm tra.

Yêu cầu gỡ sản phẩm khỏi sàn thương mại điện tử

Như VietTimes đã đưa tin, ngày 5/8, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đồng thời đề nghị Shopee, Lazada phối hợp xử lý sản phẩm Slimaura Care x3.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tiếp tục chỉ đạo các sàn giao dịch thương mại điện tử yêu cầu gian hàng ngừng kinh doanh sản phẩm, gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm và xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Shopee và Lazada, Cục yêu cầu rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên nền tảng, chỉ cho phép lưu hành những sản phẩm đã hoàn tất thủ tục đăng ký bản công bố hoặc tự công bố theo đúng quy định.

Theo quy định hiện hành, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ được phép lưu thông trên thị trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng cũng phải tuân thủ các quy định, trong đó nhiều nội dung phải được xác nhận trước khi thực hiện.

Vụ việc Slimaura Care x3 tiếp tục cho thấy những thách thức trong quản lý thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử, khi người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm nhanh chóng nhưng khó tự kiểm chứng tính hợp pháp của hồ sơ công bố, chất lượng và thông tin quảng cáo.