Làm đẹp từ tế bào gốc: Bộ Y tế chưa cấp phép, Hà Nội chưa phê duyệt bất kỳ cơ sở nào

Sở Y tế Hà Nội khẳng định chưa có cơ sở khám, chữa bệnh nào trên địa bàn được phê duyệt kỹ thuật ứng dụng tế bào gốc, đồng thời cảnh báo người dân trước các quảng cáo làm đẹp.

Sáng 7/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã gửi cảnh báo tới UBND các xã, phường và Văn phòng UBND thành phố về việc sử dụng các sản phẩm, chế phẩm sinh học từ tế bào gốc.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khẳng định Bộ Y tế chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh hay cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc nào tại Việt Nam thực hiện phương pháp hoặc cung cấp các sản phẩm làm đẹp từ tế bào gốc người như những nội dung đang được quảng cáo.

Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội cũng chưa phê duyệt cho bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào trên địa bàn thực hiện các danh mục kỹ thuật liên quan đến ứng dụng hoặc sử dụng tế bào gốc trong khám, chữa bệnh.

Từ thực tế trên, Sở Y tế khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi sử dụng các dịch vụ làm đẹp hoặc chăm sóc sức khỏe được quảng cáo có sử dụng "tế bào gốc", NMN hay NAD+.

Người dân cũng có thể tra cứu các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc được cấp phép trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Nội hoặc Trang Sức khỏe Thủ đô.

Cơ quan này cũng đề nghị người dân phản ánh đến cơ quan quản lý nếu phát hiện các cơ sở quảng cáo sai sự thật, quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép hoặc thực hiện các kỹ thuật chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận diện các quảng cáo không đúng quy định, tránh sử dụng những dịch vụ chưa được cấp phép.

Phòng khám Kamly bị đình chỉ vì thực hiện kỹ thuật chưa được Bộ Y tế phê duyệt. Ảnh chụp web của Kamly

Công văn cảnh báo được ban hành chỉ vài ngày sau khi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Phòng khám đa khoa Kamly (119-121 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) dừng toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh sau cuộc kiểm tra đột xuất.

Qua kiểm tra ban đầu, đoàn công tác phát hiện phòng khám không bảo đảm một số điều kiện hoạt động sau khi được cấp giấy phép; không bảo đảm thiết bị y tế và thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu; thực hiện các kỹ thuật chưa được Bộ Y tế phê duyệt; đồng thời quảng cáo vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu phòng khám tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm. Những nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kamily được chuyển sang Công an TP Hà Nội để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng đã yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh của báo chí về việc tư vấn truyền NMN, NAD+ và "tế bào gốc" khi chưa được cấp phép; xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm và báo cáo kết quả trước ngày 7/8.