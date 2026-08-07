Sốt xuất huyết gia tăng tại Hà Nội, phát hiện hàng nghìn ổ bọ gậy ở khu dân cư

Hà Nội đã ghi nhận 1.259 ca mắc sốt xuất huyết tại 115/126 xã, phường. Trong khi ngành y tế căng mình kiểm soát dịch, hàng nghìn dụng cụ chứa nước có bọ gậy vẫn được phát hiện ngay trong khu dân cư.

Dịch sốt xuất huyết vào cao điểm, nguy cơ lan rộng

Sốt xuất huyết tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn đáng lo ngại khi số ca mắc liên tục gia tăng tại nhiều địa phương.

Chiều 7/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận 1.259 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115/126 xã, phường.

Trong hai tuần gần đây, nhiều địa phương có số ca mắc tăng, cho thấy dịch bệnh đang có xu hướng diễn biến phức tạp khi thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều - điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Phát hiện hàng nghìn dụng cụ chứa nước có bọ gậy ở nhà dân. Ảnh: Duy Tuân.

Trước nguy cơ dịch lan rộng, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác, tổ chức kiểm tra tại 91 xã, phường có ca mắc trong thời gian gần đây.

Các đoàn tập trung đánh giá công tác giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch, kiểm soát véc tơ truyền bệnh, công tác truyền thông và khả năng ứng phó của địa phương.

Mục tiêu được ngành y tế đặt ra là phát hiện sớm, xử lý ngay từ cơ sở, không để các ổ dịch nhỏ phát triển thành điểm nóng.

Đáng lo ngại khi đoàn công tác của CDC Hà Nội phát hiện nguy cơ sốt xuất huyết vẫn đang tồn tại ngay trong nhiều hộ gia đình khi các dụng cụ chứa nước chưa được vệ sinh thường xuyên, nhiều phế thải như chai lọ, vỏ lon, vật dụng bỏ đi có khả năng tích nước, trở thành nơi muỗi đẻ trứng, sinh sản.

Dù đã được tuyên truyền nhiều lần, nhiều người dân vẫn chủ quan, chưa duy trì thói quen kiểm tra, loại bỏ các vật dụng chứa nước quanh nhà.

Tại phường Cửa Nam, trong hai đợt chiến dịch vệ sinh môi trường, lực lượng chức năng đã kiểm tra 14.123 lượt hộ gia đình, cơ quan và khu vực công cộng, đạt 97,3% kế hoạch. Qua đó phát hiện, xử lý 1.118 dụng cụ chứa nước có bọ gậy, thu gom khoảng 13.500 dụng cụ phế thải có nguy cơ phát sinh lăng quăng.

Tại phường Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng kiểm tra hơn 16.697 hộ dân, phát hiện và xử lý 1.266 dụng cụ chứa nước có bọ gậy; đồng thời thả cá vào các bể chứa nước và sử dụng hóa chất xử lý các điểm nguy cơ.

Những con số này cho thấy cuộc chiến phòng, chống sốt xuất huyết không chỉ nằm ở việc phun hóa chất diệt muỗi mà quan trọng hơn là kiểm soát các ổ sinh sản của muỗi ngay trong cộng đồng.

“Đánh chặn” dịch từ cơ sở

Trước diễn biến của dịch bệnh, nhiều địa phương tại Hà Nội đã triển khai các mô hình phòng, chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng.

Tại xã Gia Lâm, địa phương duy trì 276 đội xung kích diệt bọ gậy cùng 36 tổ giám sát phòng, chống dịch tại các thôn, tổ dân phố. Các lực lượng này thường xuyên rà soát hộ gia đình, hướng dẫn người dân xử lý dụng cụ chứa nước, phát hiện sớm khu vực nguy cơ.

Nhiều ổ chứa bọ gây, nguyên nhân dẫn đến sốt xuất huyết vẫn tồn tại. Ảnh: Duy Tuân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Gia Lâm ghi nhận 6 ca mắc sốt xuất huyết. Chính quyền địa phương đã tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; chuẩn bị thuốc, hóa chất, vật tư và trang thiết bị để sẵn sàng xử lý khi có ca bệnh hoặc ổ dịch.

Tại xã Phù Đổng, địa phương thành lập 552 đội xung kích diệt bọ gậy với 1.132 thành viên và 71 tổ giám sát phòng, chống sốt xuất huyết. Địa phương cũng xây dựng đội phun hóa chất phòng, chống dịch gồm 30 người, chuẩn bị máy phun và hóa chất phục vụ công tác xử lý ổ dịch.

Theo CDC Hà Nội, ngành y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn, nhưng hiệu quả phòng, chống sốt xuất huyết phụ thuộc rất lớn vào sự tham gia của người dân.

Mỗi hộ gia đình nếu duy trì việc vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết, diệt bọ gậy thường xuyên sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh.

Trong bối cảnh sốt xuất huyết đang bước vào mùa cao điểm, ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không chờ đến khi có ca bệnh trong khu vực mới hành động. Việc phòng bệnh phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất ngay tại mỗi gia đình.