Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về Internet thế hệ mới

Việt Nam đang tăng tốc chuyển sang Internet thế hệ mới, với IPv6 là nền tảng quan trọng để mở rộng hạ tầng số và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Thượng Tâm.

Ngày 18/6, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025, ghi nhận nhiều kết quả quan trọng của Việt Nam trong xây dựng hạ tầng Internet thế hệ mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long nhấn mạnh Internet hiện không còn là hạ tầng thông tin mềm như trước đây, mà đã trở thành hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế và đời sống xã hội, tương tự giao thông hay điện lực.

Từ ngân hàng, dịch vụ công, vận hành doanh nghiệp đến quản lý dữ liệu, các hoạt động kinh tế - xã hội đang phụ thuộc ngày càng lớn vào kết nối Internet. Vì vậy, chuyển đổi IPv6 không chỉ là thay đổi giao thức mạng, mà là bước chuẩn bị cho một không gian phát triển số rộng hơn, an toàn hơn và có khả năng mở rộng lâu dài.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi sang IPv6-Only. Ảnh: Thượng Tâm.

IPv6 là nền tảng để Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số vận hành hiệu quả hơn. Khi AI, dữ liệu lớn, IoT, 5G và 6G phát triển nhanh, hạ tầng Internet cần đủ năng lực kết nối con người, thiết bị, hệ thống dữ liệu và dịch vụ số ở quy mô lớn.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Quyền giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Chương trình IPv6 For Gov đã tạo chuyển biến rõ trong khối cơ quan nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai IPv6 cho hệ thống mạng, trung tâm dữ liệu, cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Đến hết năm 2025, tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt 67,7%, xếp thứ 2 ASEAN và duy trì vị trí trong Top 10 thế giới trong 5 năm liên tiếp. Trên hạ tầng băng rộng cố định và di động, khoảng 95 triệu thuê bao đã sử dụng IPv6, tương đương 86% tổng thuê bao.

Ông Nguyễn Trường Giang, Quyền giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, trình bày kết quả triển khai IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 và định hướng chuyển đổi sang IPv6-Only. Ảnh: Thượng Tâm.

Ngoài nhóm thuê bao cá nhân, quá trình chuyển đổi trong khối cơ quan Nhà nước cũng đạt kết quả rõ rệt, với 86% bộ, ngành, địa phương đã chuyển đổi cổng thông tin điện tử, dịch vụ công và hệ thống thông tin kết nối Internet sang IPv6. Cùng với đó, 73% đơn vị đã quy hoạch IP/ASN độc lập và triển khai IPv6 tại trung tâm dữ liệu.

Ở lớp hạ tầng lõi, DNS và VNIX đã đạt 100% IPv6, trong khi mạng truyền số liệu chuyên dùng đã triển khai IPv6 cho mạng lõi để sẵn sàng cho giai đoạn 2026-2030. Khối IDC, Cloud và nội dung số cũng mở rộng chuyển đổi, với khoảng 44.000 website hỗ trợ IPv6 và 50 khóa đào tạo cho 3.833 lượt học viên.

Từ thực tiễn địa phương, bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Long, chia sẻ tỉnh đã triển khai IPv6 từ tháng 1/2021. Vĩnh Long là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành chuyển đổi cho Cổng thông tin điện tử tỉnh và 100% trang thông tin điện tử của 107 xã, phường.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long trao bằng khen của Bộ KH&CN cho bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thượng Tâm.

Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng tốc triển khai IPv6-Only, hướng tới tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 90-100% và từng bước dừng IPv4 vào năm 2030. Đây được xem là bước đi quan trọng để hạ tầng số quốc gia đủ sức phục vụ đổi mới sáng tạo, phát triển dịch vụ số và nâng cao vị thế của Việt Nam trên Internet toàn cầu.