Bộ Y tế mạnh tay chặn thuốc cổ truyền giả

Không chỉ yêu cầu kiểm tra các cơ sở liên quan vụ án thuốc giả tại Hà Nội, Bộ Y tế còn chỉ đạo mở rộng kiểm soát toàn bộ chuỗi kinh doanh dược liệu.

Trao đổi với VietTimes chiều 6/8, GS.TS Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết Cục vừa gửi công văn tới Sở Y tế Hà Nội, yêu cầu khẩn trương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền và dược liệu.

Động thái này diễn ra ngay sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh liên quan đường dây làm giả thuốc đông y bằng cách nghiền paracetamol trộn với thảo dược.

Đáng chú ý, Cục cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tham mưu UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tăng cường đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán thuốc cổ truyền giả; đồng thời xác định đây là nhiệm vụ "thường xuyên, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Nhiều thuốc đông y vi phạm từng được phát hiện. Ảnh: Thái Thanh

Không chỉ yêu cầu kiểm tra chung, Cục còn nhấn mạnh phải tăng cường kiểm tra các cơ sở có liên quan đến vụ việc được báo chí phản ánh, xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện.

Đây là động thái cho thấy Bộ Y tế phản ứng rất nhanh sau vụ án gây chấn động dư luận, đồng thời phát tín hiệu mở đợt kiểm tra mạnh tay đối với lĩnh vực y, dược cổ truyền.

Trước đó, ngày 3/8, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, chỉ đạo tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược liệu.

Việc hai văn bản quan trọng được ban hành liên tiếp trong 3 ngày cho thấy Bộ Y tế đang tăng tốc kiểm soát lĩnh vực y, dược cổ truyền trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện các vụ việc liên quan thuốc giả, dược liệu không rõ nguồn gốc.

Dược liệu vi phạm. Ảnh: Thái Thanh

Bịt kín những "kẽ hở" trong quản lý dược liệu

Trong công văn ngày 3/8, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, xuất nhập khẩu, bảo quản và phân phối dược liệu.

Nội dung kiểm tra không chỉ dừng ở điều kiện kinh doanh mà còn tập trung vào tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hồ sơ chất lượng, điều kiện bảo quản cũng như việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh dược liệu.

Đặc biệt, Cục yêu cầu tập trung kiểm tra các cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền - nhóm được đánh giá có nguy cơ cao xuất hiện tình trạng lưu thông dược liệu không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng.

Đối với các trường hợp vi phạm, Sở Y tế được yêu cầu xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh dược liệu không rõ nguồn gốc, dược liệu giả hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Một điểm đáng chú ý khác trong chỉ đạo của Cục là yêu cầu các Trung tâm Kiểm nghiệm tại địa phương tăng cường lấy mẫu dược liệu trên thị trường, đặc biệt tại các cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu và thuốc cổ truyền.

Như vậy, công tác quản lý sẽ không chỉ dựa vào hồ sơ, giấy tờ mà còn tăng cường hậu kiểm bằng kiểm nghiệm chất lượng thực tế nhằm phát hiện sớm dược liệu kém chất lượng hoặc giả mạo.

Cục cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dược liệu được u thực hiện nghiêm các quy định về nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện bảo quản; chỉ được kinh doanh dược liệu có nguồn gốc hợp pháp, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và được cung ứng từ các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dược định.

Cục lưu ý các cơ sở phải duy trì hệ thống quản lý, lưu giữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc đối với từng loại dược liệu theo quy định.

Không sử dụng thuốc cổ truyền trôi nổi, quảng cáo là hàng xách tay

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng khuyến cáo người dân không sử dụng thuốc cổ truyền trôi nổi, thuốc quảng cáo là hàng xách tay, thuốc không rõ nguồn gốc và thuốc kinh doanh trái phép trên các nền tảng mạng xã hội.

Các cơ sở kinh doanh dược liệu nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời báo cáo Sở Y tế và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý.

Việc liên tiếp ban hành hai công văn chỉ trong 3 ngày cho thấy Bộ Y tế không chỉ xử lý vụ thuốc đông y giả vừa bị phát hiện mà đang triển khai một đợt siết chặt toàn diện đối với lĩnh vực y, dược cổ truyền.

Từ kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh, cửa hàng bán dược liệu, tăng lấy mẫu kiểm nghiệm đến yêu cầu truy xuất nguồn gốc từng vị thuốc, các biện pháp đều hướng tới mục tiêu ngăn chặn thuốc giả ngay từ đầu nguồn, bảo đảm an toàn cho người bệnh và lập lại trật tự trên thị trường dược liệu.