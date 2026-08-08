Tuyên Quang chuẩn bị thi lại tốt nghiệp THPT, Phó chủ tịch Vương Ngọc Hà chuyển lĩnh vực phụ trách

Bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang không còn phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo, cũng như các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang vừa đăng tải quyết định điều chỉnh phân công công tác của lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, do ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, ký ban hành.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà được phân công giúp Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế (trừ các chương trình mục tiêu quốc gia của các sở trên).

Bà Hà đồng thời thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo phân công mới, bà Vương Ngọc Hà không còn phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo, cũng như các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Bà Vương Ngọc Hà. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn được phân công giúp Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ (trừ công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh quản lý, công tác thi đua, khen thưởng); hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các hội khác trên địa bàn.

Đáng chú ý, ông Đỗ Anh Tuấn được giao phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Ông Tuấn cũng được giao giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các cơ quan tư pháp ngành dọc Trung ương trên địa bàn, gồm Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Thi hành án dân sự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc phân công mới được công bố trong bối cảnh Tuyên Quang đang chuẩn bị tổ chức kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, kỳ thi lại có 328 thí sinh, được bố trí tại 15 phòng thi, tổ chức tại một điểm thi là Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân.

Chiều 13/8, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin nếu có và nghe phổ biến quy chế. Ngày 14 và 15/8, các thí sinh thi lại các môn theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại, yêu cầu kỳ thi được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn, đúng quy chế; tuyệt đối không để xảy ra sơ suất ở bất kỳ khâu nào.

Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11 và 12/6, bà Vương Ngọc Hà là Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang. Ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi. Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, kết quả môn Toán gây chú ý khi 147/328 thí sinh đạt điểm 10, trong khi phần lớn số thí sinh còn lại đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm trung bình môn Toán của nhóm thí sinh này đạt 9,58 - cao nhất cả nước. Sau khi xuất hiện những phản ánh về bất thường điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, xác minh. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hà Duy, thư ký điểm thi và là giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được Trần Thị Thu Hằng, Trưởng điểm thi và Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, chỉ đạo vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán. Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 4 bị can, trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng và ông Nguyễn Hà Duy về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đến tối 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an rút vụ án về Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Thời điểm này, vụ án đã có 27 bị can bị khởi tố. Đến ngày 5/8, Bộ Công an cho biết 29 bị can đã bị khởi tố, trong đó 7 người bị bắt tạm giam