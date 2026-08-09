Con trai hé lộ bệnh tình của cựu tổng thống Joe Biden: “Rất đau đớn và suy nhược”

Ông Hunter Biden tiết lộ ung thư tuyến tiền liệt của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã di căn vào xương và gây đau đớn, suy nhược đáng kể.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt với tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khi bệnh ung thư tuyến tiền liệt được cho là đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể và gây đau đớn, theo chia sẻ của con trai ông, Hunter Biden.

Trong cuộc phỏng vấn rộng với BBC News hôm 8/8, ông Hunter Biden đã xúc động khi nói về tình trạng của cha mình, mô tả việc chứng kiến bệnh tình của ông là điều vô cùng đau buồn.

“Ung thư đã lan rộng, di căn vào xương và xa hơn nữa”, Hunter Biden nói. Ông cho biết tình trạng này “rất đau đớn” và khiến cha mình suy yếu đáng kể ở nhiều khía cạnh.

Joe Biden, 83 tuổi, từng là người cao tuổi nhất đảm nhiệm chức vụ tổng thống Mỹ. Tuổi tác cũng là một trong những vấn đề gây tranh luận trong suốt nhiệm kỳ 4 năm của ông tại Nhà Trắng.

Cựu tổng thống và các cố vấn từng phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt liên quan đến cáo buộc đã che giấu mức độ nghiêm trọng của các vấn đề sức khỏe. Những tranh cãi này đặc biệt gia tăng sau cuộc tranh luận thất vọng với Donald Trump, sự kiện góp phần khiến ông Biden phải rút khỏi cuộc đua tái tranh cử.

Ông Joe Biden phát hiện ung thư sau khi rời Nhà Trắng

Ông Joe Biden công khai thông tin mắc ung thư tuyến tiền liệt vào tháng 5/2025, chưa đầy bốn tháng sau khi ông rời Nhà Trắng.

Vào thời điểm đó, văn phòng của ông cho biết bệnh ung thư được phát hiện với điểm Gleason 9, thuộc Grade Group 5 – nhóm có mức độ nghiêm trọng cao nhất trong hệ thống phân loại này.

Ung thư tuyến tiền liệt được đánh giá bằng nhiều chỉ số khác nhau, trong đó điểm Gleason được sử dụng để xác định mức độ bất thường của tế bào ung thư và khả năng phát triển của khối u. Điểm Gleason càng cao thường cho thấy tế bào ung thư càng bất thường và có nguy cơ tiến triển mạnh hơn.

Sau khi được chẩn đoán, Biden tiếp tục trải qua các đợt điều trị.

Tháng 9/2025, ông được phẫu thuật điều trị ung thư da bằng phương pháp loại bỏ từng lớp da mỏng cho đến khi chỉ còn mô không có tế bào ung thư trong vùng được điều trị.

Đến tháng 10 cùng năm, cựu tổng thống trải qua một đợt xạ trị nhằm điều trị ung thư tuyến tiền liệt, theo văn phòng của ông.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News hồi tháng 5, cựu đệ nhất phu nhân Jill Biden cho biết cả gia đình đã bị sốc khi biết tin chồng mắc bệnh.

“Thành thật mà nói, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc nhận được chẩn đoán và đó thực sự là một cú sốc”, bà nói.

Bà Jill Biden cũng cho biết căn bệnh không được phát hiện trong thời gian chồng bà còn ở Nhà Trắng.

Theo bà, các bác sĩ từng giải thích rằng dựa trên hướng dẫn của Hiệp hội Tiết niệu Mỹ, nam giới trên 70 tuổi không nhất thiết phải tiếp tục xét nghiệm PSA thường quy vì nhiều trường hợp ung thư tuyến tiền liệt phát triển tương đối chậm.

“Tôi cảm thấy chúng tôi đã nhận được sự chăm sóc tuyệt vời tại Nhà Trắng, nhưng bằng cách nào đó điều này đã bị bỏ sót”, bà Jill Biden nói.

“Tôi ước cha mình than phiền nhiều hơn”

Hunter Biden cho biết chẩn đoán ung thư đã tác động mạnh đến cả gia đình.

“Thật sự rất buồn khi chứng kiến điều đó”, ông nói.

Hunter Biden thậm chí cho rằng ông muốn cha mình bộc lộ nhiều hơn về những đau đớn mà ông đang phải trải qua.

“Điều duy nhất tôi muốn nói về cha mình, về sức khỏe của ông ấy lúc này, là tôi ước ông ấy than phiền nhiều hơn, bởi tình hình không tốt”, Hunter Biden chia sẻ.

Dù vậy, theo Hunter Biden, cha của ông vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng và lên tiếng về những vấn đề mà ông quan tâm.

“Ông ấy vẫn đang làm những điều mình muốn làm”, Hunter Biden nói, đồng thời nhấn mạnh rằng cha mình vẫn đặt niềm tin rất lớn vào nước Mỹ.

Những chia sẻ mới nhất của Hunter Biden cho thấy cựu tổng thống vẫn duy trì các hoạt động công chúng bất chấp tình trạng sức khỏe ngày càng nghiêm trọng.

Ông Joe Biden dự kiến xuất bản hồi ký mang tên "Promise Me, America" sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Thông tin về tình trạng ung thư của cựu tổng thống được gia đình và văn phòng của ông công khai theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, những chi tiết y khoa cụ thể về mức độ tiến triển hiện tại cần được phân biệt với các nhận định được người thân chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn.

Theo CBS, Reuters