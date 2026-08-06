Khởi động xét chọn Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam 2026

Chương trình xét chọn Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam năm 2026 chính thức khởi động trên phạm vi toàn quốc, hướng tới tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa kinh doanh và phát triển bền vững.

Theo Ban Tổ chức, chương trình nhằm lan tỏa Bộ giá trị Văn hóa Kinh doanh Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, thượng tôn pháp luật, đổi mới sáng tạo, thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Đồng thời, chương trình hướng tới hình thành cộng đồng doanh nghiệp tiêu biểu, góp phần kiến tạo hạ tầng sức mạnh mềm quốc gia.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Ban Tổ chức khuyến khích doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tích cực đăng ký tham gia.

Ban Tổ chức cho biết Bộ tiêu chí, điều kiện tham gia, yêu cầu và thời hạn nộp hồ sơ đã được công bố trên website chính thức của chương trình. Cộng đồng doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia tại địa chỉ vhkd2024.vnabc.org.vn/doanh-nghiep-dat-chuan-vhkd-2026.

Danh hiệu Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam được trao cho những doanh nghiệp đáp ứng Bộ tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam và tiên phong thực hành các giá trị văn hóa, quản trị hiện đại, minh bạch, liêm chính và hội nhập.

Sau quá trình thẩm định của Hội đồng thẩm định và Hội đồng quốc gia, các doanh nghiệp được xét chọn sẽ được công bố và tôn vinh tại Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đánh dấu chặng đường 10 năm Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh lễ tôn vinh, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức Diễn đàn Quốc gia thường niên năm 2026 với chủ đề Văn hóa Kinh doanh – Trụ cột quan trọng kiến tạo hạ tầng sức mạnh mềm quốc gia.

Diễn đàn được định hướng là nơi trao đổi các giải pháp phát triển văn hóa kinh doanh trong giai đoạn mới, đồng thời dự kiến có phiên đối thoại chính sách giữa Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, liêm chính, phát triển bền vững; phát huy vai trò của văn hóa kinh doanh trong nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh cả nước thực hiện nhiều nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển khu vực kinh tế nhà nước, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam cũng như công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp xây dựng văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.