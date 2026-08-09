Bên trong "pháo đài" 300 triệu USD của Mark Zuckerberg: Tỷ phú nuôi bò bằng bia, xây hầm chống tận thế

Sở hữu căn hầm ngầm chống nổ, trại nuôi bò Wagyu bằng bia xa xỉ cùng hệ thống bảo mật nghẹt thở, khu cơ ngơi 300 triệu USD của Mark Zuckerberg tại Hawaii đang hé lộ lối sống phòng ngự cực đoan của giới siêu giàu công nghệ.

Khu đất xây dựng hầm trú ẩn ngày tận thế của tỷ phú Mark Zuckerberg trên đảo Hawaii. Ảnh: NYPost.

Lối sống tự cung tự cấp cực đoan, dự án nuôi bò Wagyu bằng bia xa xỉ, cùng mạng lưới an ninh nghiêm ngặt đến mức nghẹt thở: Tất cả đang diễn ra bên trong Ko’olau Ranch — khu cơ ngơi bí mật rộng hơn 2.300 mẫu tại hòn đảo Hawaii của ông chủ Meta.

Từ hòn đảo yên bình đến công trình bí mật đắt đỏ nhất hành tinh

Tháng 10 năm 2014, Mark Zuckerberg lần đầu tiên đặt chân đến bờ Bắc đảo Kauai - vùng đất lâu đời và hoang sơ nhất của quần đảo Hawaii - để mua lại 700 mẫu đất với giá 100 triệu USD. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho một chiến dịch thâu tóm đất đai quy mô lớn kéo dài hơn một thập kỷ.

Qua hàng loạt thương vụ thu mua âm thầm thông qua các công ty bình phong, vị tỷ phú đã liên tục mở rộng diện tích. Mới đây nhất, ông chủ Meta đã chi thêm 65 triệu USD để mua lại gần 1.000 mẫu đất giáp ranh, nâng tổng diện tích của Ko’olau Ranch lên con số kỷ lục hơn 2.300 mẫu (khoảng 930 hecta).

Tổng chi phí mua đất và chi phí xây dựng ước tính đã vượt mốc 300 triệu USD, tương đương hơn 7.500 tỷ đồng. Mark Zuckerberg không chỉ đơn thuần xây một căn biệt thự nghỉ dưỡng, ông đang kiến tạo một pháo đài tự cung tự cấp cực đoan, sẵn sàng cho những kịch bản biến động lớn nhất của toàn cầu.

Ko’olau Ranch được quy hoạch với quy mô của một đô thị thu nhỏ. Ảnh: People.

Căn hầm trú ẩn ngầm và mạng lưới "đô thị thu nhỏ"

Nằm ẩn mình giữa dải thiên nhiên hoang sơ của đảo Kauai, Ko’olau Ranch được quy hoạch với quy mô của một đô thị thu nhỏ. Các tài liệu cấp phép xây dựng bị rò rỉ cho thấy tổ hợp này sở hữu hai dinh thự chính với tổng diện tích sàn lên tới hơn 5.000m² — tương đương quy mô của một sân bóng đá tiêu chuẩn.

Xung quanh là hàng loạt công trình phụ trợ đắt đỏ như tổ hợp phòng gym hiện đại, phòng xông hơi, hồ sục, bể ngâm lạnh, sân quần vợt và cả những căn nhà trên cây dạng đĩa bay độc đáo được nối với nhau bằng các cầu treo bằng dây thừng.

Với hệ thống nhà khách phức hợp vừa được bổ sung, Ko’olau Ranch được thiết kế để có thể cung cấp nơi lưu trú an toàn cho hơn 100 người, bao gồm gia đình, bạn bè thân cận và lực lượng nhân sự nòng cốt của tập đoàn Meta.

Cổng chính khu nhà của Zuckerberg. Ảnh: Wired.

Tuy nhiên, trái tim thực sự của toàn bộ công trình lại nằm hoàn toàn dưới mặt đất. Trung tâm của khu phức hợp là một căn hầm ngầm rộng hơn 460m² nối liền giữa hai dinh thự chính.

Lối vào hầm ngầm được trang bị hệ thống cửa làm bằng thép đúc đặc và đổ bê tông kiên cố, tương tự như kiến trúc trong các công sự quân sự chống nổ, đi kèm lối thoát hiểm ngụy trang.

Pháo đài sở hữu bình chứa nước khổng lồ đường kính hơn 17 mét, hệ thống lọc nước độc lập cùng trạm năng lượng mặt trời công suất lớn, cho phép toàn bộ khu phức hợp vận hành trơn tru trong nhiều tháng mà không cần bất kỳ sự kết nối nào với lưới điện hay nguồn cung bên ngoài.

Trước những thông tin gây xôn xao dư luận về căn hầm này, Mark Zuckerberg từng lên tiếng phân trần trên truyền thông rằng mọi chuyện đã bị thổi phồng quá mức và công trình ngầm đó chỉ đơn thuần là một căn phòng trú ẩn bão tố gia đình. Tuy nhiên, quy mô thực tế, hệ thống cửa chống nổ và mức độ kiên cố của công trình vẫn khiến công chúng không khỏi hoài nghi.

Một tháp canh nhìn xuống bãi biển Larsen, giáp với khu đất của Zuckerberg. Ảnh: Wired.

"Trại nuôi bò Wagyu bằng bia" và vỏ bọc tự cung tự cấp

Để làm dịu đi cái nhìn u ám của công chúng về một "căn hầm ngày tận thế" cô độc, Mark Zuckerberg đã công khai chia sẻ về một mảng đời sống riêng tư hoàn toàn mới tại Ko’olau Ranch: Dự án sản xuất thịt bò cao cấp nhất thế giới.

Trên trang cá nhân, vị tỷ phú hào hứng khoe những hình ảnh ông cùng gia đình thưởng thức những miếng bít tết ngay tại trang trại. Đàn bò giống Wagyu và Angus đắt đỏ tại đây được chăm sóc theo một quy trình xa xỉ chưa từng có: chúng được cho ăn bột hạt mắc ca trồng tại chỗ và uống loại bia do chính gia đình Zuckerberg tự nấu.

Bản thân Zuckerberg cũng không ngần ngại khẳng định mục tiêu của mình khi chia sẻ với người hâm mộ rằng mỗi con bò tại đây tiêu thụ từ 2 đến 4 tấn thức ăn mỗi năm, vì vậy ông phải dành hàng chục hecta đất chỉ để trồng cây mắc ca. Các con gái của ông cũng được giao nhiệm vụ tham gia chăm sóc đàn bò và trồng cây. Vị tỷ phú đúc kết rằng trong số tất cả các dự án cá nhân mà ông từng thực hiện, đây là dự án mang lại hương vị thơm ngon nhất.

Một quầy bán trái cây nằm bên kia đường đối diện với khu nhà. Ảnh: Wired.

Bức tường bảo mật, khu mộ cổ và sự phẫn nộ của dân bản địa

Để bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối cho gia đình, Zuckerberg đã thiết lập một bức tường bảo mật cực kỳ khắc nghiệt. Mọi kỹ sư, thợ mộc, bảo vệ, cho đến nhân viên dọn dẹp làm việc tại Ko’olau Ranch đều phải ký thỏa thuận bảo mật thông tin khắt khe.

Một cựu công nhân từng tham gia dự án tiết lộ trong sự giấu tên rằng mọi người làm việc tại đây đều hiểu rõ nếu rút điện thoại ra chụp ảnh hoặc tiết lộ bất kỳ chi tiết nào với người ngoài, họ sẽ bị sa thải ngay lập tức và đối mặt với các vụ kiện pháp lý kéo dài.

Xung quanh trang trại, những bức tường đá cao ngất được dựng lên dọc theo đường lộ, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của người dân địa phương ra phía biển. Điều này đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ ngầm trong cộng đồng người Hawaii bản địa tại đảo Kauai.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xuất hiện khi khu đất khổng lồ của Zuckerberg bao trùm lên cả những khu mộ cổ của người Hawaii bản địa. Julian Ako, một cư dân địa phương có phần mộ của cố tổ tiên nằm bên trong ranh giới trang trại, đã phải mất nhiều tháng đàm phán căng thẳng với đại diện của Zuckerberg mới có thể giành lại quyền truy cập định kỳ để chăm sóc phần mộ gia đình.

Bà Hope Kallai, một người dân sống lâu năm gần khu vực trang trại, bức xúc chia sẻ với báo chí rằng nơi đây từng là một vùng đất mở, nơi cộng đồng có thể tự do đi lại và hòa mình vào thiên nhiên. Giờ đây, mọi thứ bị bao bọc bởi những bức tường đá vô hồn và lực lượng bảo vệ túc trực 24/7. Giới tỷ phú đến thâu tóm đất đai bằng các công ty bình phong, đẩy giá nhà đất lên mức người địa phương không thể mua nổi, rồi biến hòn đảo thành một đồn bảo an riêng cho họ.

Tấm biển với dòng chữ "tài sản tư nhân" trên khu đất của Mark Zuckerberg. Ảnh: Wired.

Xu hướng "trú ẩn" của giới siêu giàu công nghệ

Cơ ngơi Ko’olau Ranch của Mark Zuckerberg không phải là trường hợp duy nhất. Lối sống này phản ánh một làn sóng ngầm đang lan rộng trong giới siêu giàu Thung lũng Silicon. Từ việc Larry Ellison mua lại tới 98% diện tích đảo Lanai, cho đến việc Marc Benioff hay Jeff Bezos liên tục tích lũy các quỹ đất khổng lồ biệt lập.

Đó là bức tranh phản chiếu rõ nét tâm lý của tầng lớp lãnh đạo công nghệ thời đại mới: Sự lo âu âm thầm về những biến động toàn cầu như đại dịch, suy thoái, biến đổi khí hậu hay xung đột xã hội, được bọc trong một lớp vỏ tự cung tự cấp hoàn hảo.

Nằm giữa thiên đường Hawaii, pháo đài 300 triệu USD này chính là nơi ranh giới giữa một trang trại sinh thái yên bình và một hầm trú ẩn chống thảm họa bị xóa mờ hoàn toàn, nơi vị tỷ phú công nghệ chuẩn bị cho mọi kịch bản của tương lai.

Theo Guardian, Wired, People