Xếp thứ 7 thế giới về IPv6, Việt Nam vẫn gặp thách thức để đạt mục tiêu vào năm 2030

Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về IPv6, song chặng khó nhất của quá trình chuyển sang Internet thế hệ mới lại nằm ở phần hạ tầng chưa dịch chuyển.

Top đầu thế giới về IPv6

Ngày 19/6, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức VNNIC Internet Conference 2026 với chủ đề triển khai IPv6-Only, động lực phát triển hạ tầng số quốc gia.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long phát biểu tại VNNIC Internet Conference 2026, nhấn mạnh IPv6-Only là nền tảng hạ tầng cho Internet thế hệ mới. Ảnh: Thượng Tâm.

Sự kiện có hơn 400 lãnh đạo, chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức Internet quốc tế và doanh nghiệp công nghệ tham dự.

Sau hơn 10 năm thúc đẩy IPv6, Việt Nam đã đạt tỷ lệ sử dụng hơn 67%, với hàng chục triệu người truy cập mỗi ngày. Việt Nam hiện nằm trong top 7 thế giới và nhóm dẫn đầu ASEAN về IPv6.

Đây là kết quả đáng chú ý, nhất là khi quá trình chuyển đổi Internet thường đòi hỏi thời gian dài, chi phí lớn và sự phối hợp của nhiều bên.

Nhiều thách thức để đạt mục tiêu Internet thuần IPv6 vào năm 2030

Tuy nhiên, điểm nhấn của hội nghị không chỉ là thứ hạng. Vấn đề lớn hơn là khoảng cách giữa nhóm đi đầu và phần còn lại của hạ tầng Internet Việt Nam. Trong 238 mạng được ghi nhận, chỉ 9 mạng triển khai IPv6 tốt, trong khi khoảng 195 mạng gần như chưa khởi động.

Ông Tony Smith, Phó giám đốc điều hành APNIC, cho rằng Việt Nam có kế hoạch chuyển đổi tham vọng khi mục tiêu IPv6-Only được rút ngắn từ năm 2032 xuống 2030. Nhưng để đạt mục tiêu này, phần khó nhất không nằm ở các nhà mạng lớn đã đi trước, mà ở nhóm doanh nghiệp, ISP nhỏ và các mạng có nguồn lực kỹ thuật hạn chế hơn.

Ông Tony Smith, Phó giám đốc điều hành APNIC, nhận định Việt Nam có kế hoạch chuyển đổi IPv6-Only tham vọng nhưng chặng khó nhất vẫn ở phía trước. Ảnh: Thượng Tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long nhấn mạnh Internet sau hơn 30 năm phát triển đã trở thành nền tảng của kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, thương mại điện tử, tài chính số, dịch vụ công trực tuyến và sản xuất thông minh. Khi vai trò Internet thay đổi, hạ tầng Internet cũng phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu mới.

Theo ông, Internet giai đoạn tới không chỉ kết nối con người với thông tin, mà còn kết nối dữ liệu với dữ liệu, máy móc với máy móc ở quy mô lớn. IPv6-Only vì vậy không chỉ là nâng cấp kỹ thuật, mà là nền tảng cho AI, điện toán đám mây, IoT, dữ liệu lớn, 5G, 6G và các dịch vụ số quy mô lớn.

Thách thức của IPv6-Only cũng hiện diện ngay trong từng hộ gia đình. Với mạng băng rộng cố định, modem và bộ phát Wi-Fi thường có vòng đời 7-10 năm, nhiều thiết bị cũ chưa hỗ trợ tốt IPv6.

Sau modem còn có Smart TV, camera IP, thiết bị nhà thông minh vốn quen hoạt động trên IPv4. Nếu chuyển đổi thiếu chuẩn bị, người dùng có thể gặp gián đoạn dịch vụ.

Đại diện Viettel trình bày về mức độ sẵn sàng của thiết bị đầu cuối trong lộ trình chuyển đổi sang IPv6-Only. Ảnh: Thượng Tâm.

Ở nhóm nhà mạng lớn, quá trình chuyển đổi đã đi xa hơn nhưng vẫn chưa kết thúc. Có doanh nghiệp viễn thông cho biết 80% khách hàng băng rộng cố định, 94% khách hàng di động đã nhận địa chỉ IPv6 và 100% Data Center đã sẵn sàng IPv6. Dù vậy, các bài toán về firmware, thiết bị IoT, camera và ứng dụng cũ vẫn cần được xử lý đồng bộ.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Quyền giám đốc VNNIC, xu hướng chuyển sang IPv6-Only đang rõ hơn trên thế giới khi nhiều nhà mạng và doanh nghiệp công nghệ giảm phụ thuộc vào IPv4.

Việt Nam đã ban hành Chương trình thúc đẩy triển khai, chuyển đổi IPv6-Only giai đoạn 2026-2030, hướng tới chuyển dịch đồng bộ hạ tầng Internet quốc gia.

Trong khuôn khổ hội nghị, VNNIC công bố bộ tiêu chí đo lường mức độ chuyển đổi IPv6-Only cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá tiến trình triển khai, thay vì chỉ nhìn vào tỷ lệ người dùng IPv6 chung của cả nước.

Đại biểu đặt câu hỏi cho chuyên gia tại phiên thảo luận về triển khai IPv6-Only trong khuôn khổ VNNIC Internet Conference 2026. Ảnh: Thượng Tâm.

Từ vị trí top 7 thế giới đến mục tiêu Internet thuần IPv6 vào năm 2030 là một khoảng cách không nhỏ. Chặng tiếp theo sẽ không chỉ được quyết định bởi các nhà mạng lớn, mà bởi khả năng kéo 195 mạng chưa khởi động, hàng triệu thiết bị cũ và các dịch vụ số còn phụ thuộc IPv4 cùng bước sang Internet thế hệ mới.