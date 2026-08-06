Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng xây dựng Bến cảng Liên Chiểu giai đoạn 2

HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại, với tổng mức đầu tư không quá 6.200 tỷ đồng.

Sáng 6/8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI đã thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại.

Dự án thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư không quá 6.200 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố, triển khai tại phường Hải Vân trong giai đoạn 2026-2030.

Theo nghị quyết, dự án sẽ xây dựng 920 m đê chắn sóng nối tiếp 1.170 m đê, kè chắn sóng đã hoàn thành trước đó; đầu tư 2 bến hàng lỏng (gồm 3 cầu cảng) phục vụ di dời các bến xăng dầu trong vịnh Đà Nẵng; đồng thời xây dựng khoảng 5,7 km đường giao thông kết nối giữa các khu bến cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án cũng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất xây dựng tuyến đường sắt chuyên dùng kết nối ga Kim Liên với Khu bến Liên Chiểu; đồng thời bồi thường, hỗ trợ di dời 3 cầu cảng xăng dầu trong Vịnh Đà Nẵng và 1 cầu cảng của Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hạ tầng công cộng Khu bến cảng Liên Chiểu, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các bến cảng theo quy hoạch, phát triển cảng cửa ngõ quốc tế khu vực duyên hải miền Trung, thúc đẩy hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và logistics của Đà Nẵng. Đồng thời, dự án hướng tới giảm lưu lượng hàng hóa qua khu vực nội đô và từng bước chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du lịch quốc tế theo quy hoạch.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết, việc thông qua chủ trương đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để thành phố tiếp nhận, bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trung hạn của Trung ương.

“Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện khu bến cảng, kết nối với các bến cảng container, khu hậu cần cảng, hệ thống giao thông đối ngoại và không gian phát triển mới của thành phố”, ông Dũng nhấn mạnh.

Bến cảng Liên Chiểu gồm hai hợp phần. Hợp phần A là hạ tầng dùng chung do Nhà nước đầu tư, còn hợp phần B là các bến cảng container do nhà đầu tư triển khai theo hình thức đối tác công - tư.

Cuối năm 2022, Đà Nẵng đã khởi công hợp phần hạ tầng dùng chung giai đoạn đầu với tổng vốn hơn 3.426 tỷ đồng và đã hoàn thành. Hợp phần B với tổng vốn khoảng 45.268 tỷ đồng đang được liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco và Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan) triển khai.