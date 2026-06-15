TP.HCM phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê lớn trong quý III/2026

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM phát triển nhà ở cho thuê, phấn đấu khởi công ít nhất một dự án quy mô lớn trong quý III/2026, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, nguồn lực và cơ chế triển khai.

Văn phòng Chính phủ ngày 15/6 đã ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Thông báo nêu rõ trong 5 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Tăng trưởng GRDP quý I năm 2026 đạt 8,27%, cao hơn bình quân chung của cả nước và là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua.

Chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, du lịch, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt 50% dự toán. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất được vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, bước đầu phát huy hiệu quả.

Nhấn mạnh việc phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố phải coi đây là ưu tiên chiến lược trong phát triển nhà ở. Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, từ chú trọng hỗ trợ sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở cho mọi người dân theo quy định của Hiến pháp, người dân chưa có đủ điều kiện để sở hữu nhà riêng phải tiếp cận được quỹ nhà ở cho thuê, giá hợp lý.

Thành phố cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên bố trí, dành quỹ đất thỏa đáng, trong đó cần xác định vị trí, quy mô khu nhà ở cho thuê, cần phát triển nhà ở cho thuê gắn với các KCN, KCX; phấn đấu khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn trong Quý III/2026; khẩn trương kiện toàn hoặc thành lập Quỹ nhà ở địa phương, bố trí nguồn lực vận hành ngay trong tháng 6 năm 2026.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu thành phố cần bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả. Rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ tính khả thi, hiệu quả về phân cấp, phân quyền cho cấp xã để có kiến nghị cụ thể. Thực hiện tổng rà soát đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ công chức cấp xã để có căn cứ đánh giá, bố trí, sắp xếp phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã.

Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố triển khai thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, phát huy tối đa lợi thế là trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước để thí điểm, đặt hàng nghiên cứu ứng dụng; đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số". Tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng kinh tế số và chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP năm 2026 và 40% GRDP năm 2030, thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của Thành phố...