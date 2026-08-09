Lật từng mảnh ghép các pháp nhân đứng sau Huấn Hoa Hồng

Huấn Hoa Hồng từng góp vốn thành lập nhiều pháp nhân với các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Dữ liệu doanh nghiệp cho thấy những điểm đáng chú ý về vốn, nhân sự và người đại diện.

Bùi Xuân Huấn hay còn gọi là "Huấn Hoa Hồng" sinh năm 1985, quê Yên Bái. Người này được biết tới nhờ việc thường xuyên livestream nói chuyện đạo lý, khoe nhà, xe, vòng vàng,… Ngoài ra, Bùi Xuân Huấn còn làm chủ tịch và góp vốn ở nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, từ dịch vụ, quảng cáo, thương mại đến ô tô, bất động sản.

Bùi Xuân Huấn hay còn gọi là "Huấn Hoa Hồng". Ảnh: FBNV.

Những điểm "lạ" tại hai công ty Huấn Hoa Hồng góp vốn

Pháp nhân đầu tiên gắn với Bùi Xuân Huấn là CTCP Dịch vụ 168, được thành lập ngày 12/3/2018, trụ sở ban đầu tại đường 52, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. Ngành nghề đăng ký chính là vệ sinh nhà cửa cùng nhiều ngành nghề dịch vụ khác.

Vốn điều lệ đăng ký ban đầu 2 tỷ đồng, trong đó Bùi Xuân Huấn nắm 30% vốn. Trong khi hai người thường trú tại quận 6, TP HCM là Nguyễn Duy Nhất và Tăng Thị Kim Liên góp lần lượt 50% và 20%. Huấn được giao nhiệm vụ tổng giám đốc công ty.

Đến tháng 4/2019, tức một năm sau khi thành lập, CTCP Dịch vụ 168 nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Công ty cũng đã đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở sang 186 Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM.

Đáng chú ý, số lao động để khai với cơ quan thuế là 2 người.

Dữ liệu cho thấy CTCP Dịch vụ 168 không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cũng trong năm 2018, Bùi Xuân Huấn là một trong 3 cổ đông sáng lập CTCP Dịch vụ FB Châu Á với vốn điều lệ ban đầu là 8 tỷ đồng. Trụ sở công ty khi đó tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Một lần nữa, 3 cổ đông sáng lập đều là những cái tên quen thuộc đã đề cập ở trên: Bùi Xuân Huấn nắm 30% vốn điều lệ, Tăng Thị Kim Liên góp 20% và Nguyễn Duy Nhất góp 50% vốn. Tỷ lệ sở hữu này giống với CTCP Dịch vụ 168.

Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật lại là bà Phạm Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997, nơi ở: Kon Tum). Nhân vật này thường xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên cả Facebook và TikTok, và được biết đến là vợ của Huấn Hoa Hồng.

Ngành nghề kinh doanh chính của Dịch vụ FB Châu Á đăng ký là dịch vụ quảng cáo thương mại, ngoài ra còn có bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc Internet.

Trong một tờ khai lên cơ quan chức năng, Dịch vụ FB Châu Á cho biết ông Nguyễn Duy Nhất (sinh năm 1976) là Chủ tịch HĐQT.

Trong vòng hơn 2 năm hoạt động, Công ty Dịch vụ FB châu Á thường được Huấn Hoa Hồng nhắc tới là kiếm về rất nhiều tiền trong các buổi livestream. Thế nhưng công ty này lại liên tục đổi người đại diện pháp luật.

Khi thành lập, bà Liên (một trong 3 cổ đông sáng lập) nắm chức vụ tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật.

Tới đầu năm 2019, chức vụ và vị trí này được bàn giao cho bà Phạm Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997) – là vợ của Huấn Hoa Hồng.

Chưa tròn một năm tới tháng 12/2019, người đại diện pháp luật của Công ty Dịch vụ FB châu Á lại tiếp tục chuyển sang ông Nguyễn Trần Trường Giang (sinh năm 2001, trú tại Tiền Giang).

Tháng 5/2020, bà Linh tiếp tục là người đại diện pháp luật cho công ty và giữ vị trí này tới thời điểm hiện tại. Tổng số lao động mà công ty đăng ký với cơ quan chức năng cũng chỉ là 2 người.

Ngoài ra một điểm đáng lưu ý khác là báo cáo công bố vào tháng 10/2019 cũng cho thấy, hai cổ đông sáng lập là Nguyễn Duy Nhất và bà Tăng Thị Kim Liên có chung địa chỉ thường trú, đó là 235/34 Cao Văn Lầu, quận 6, TP HCM.

Theo cập nhật, Dịch vụ FB Châu Á không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Hai cổ đông sáng lập các công ty Dịch vụ 168 và Dịch vụ FB châu Á là Nguyễn Duy Nhất và bà Tăng Thị Kim Liên lại có chung địa chỉ thường trú tại 235/34 Cao Văn Lầu, quận 6, TP HCM.

Huấn Hoa Hồng rẽ hướng

Bẵng đi một thời gian, gần 4 năm sau, ngày 21/2/2022, Huấn Hoa Hồng cùng vợ là Phạm Thị Ngọc Linh đứng ra lập CTCP Tập đoàn HL Group với vốn điều lệ 99,99 tỷ đồng.

Trong đó, Huấn Hoa Hồng góp 55% vốn, bà Phạm Thị Ngọc Linh góp 40% và cổ đông Nguyễn Văn Tâm góp 5%.

Huấn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Công ty của hai vợ chồng đặt trụ sở tại Khu đô thị Dương Nội, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Cùng với đó, doanh nghiệp còn đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh như bán buôn, bán lẻ ô tô, phụ tùng ô tô; kinh doanh bất động sản; bán buôn tổng hợp và nhiều lĩnh vực thương mại khác.

Song theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia, ngoại trừ bản công bố thông tin thành lập mới, Tập đoàn HL Group không công bố thêm các văn bản thay đổi khác.

Trong giai đoạn này, Huấn Hoa Hồng cùng vợ thường xuyên livestream bán hàng trên mạng xã hội. Các sản phẩm được quảng cáo đa dạng, từ nước hoa, mỹ phẩm đến hàng sinh lý, trong đó nổi bật là các dòng nước hoa “giá rẻ bất ngờ” được quảng cáo rầm rộ.

Ngày 21/2/2023, Huấn Hoa Hồng cùng hai người khác lập ra CTCP Huấn Hoa Hồng. Trụ sở công ty này tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), ngành nghề hoạt động chính là lĩnh vực quảng cáo cùng 64 ngành nghề kinh doanh khác.

Vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng, trong đó Huấn góp 55%, ông Vũ Bình Long (sinh năm 1984) góp 43% và cá nhân Bùi Văn Hùng nắm 2%. Ông Long được giao làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tương tự như HL Group, dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia, ngoại trừ bản công bố thông tin thành lập mới, CTCP Huấn Hoa Hồng cũng không công bố thêm các văn bản thay đổi khác, tính đến thời điểm hiện tại.

Những thông tin này đặt ra câu hỏi về hoạt động thực tế và nguồn thu của các doanh nghiệp có vốn góp của Huấn Hoa Hồng.

Theo dữ liệu cơ quan thuế, một số công ty có vốn góp của Huấn Hoa Hồng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Trong khi cá nhân Huấn Hoa Hồng liên tục xuất hiện với hình ảnh sang chảnh và siêu xe thì một số công ty Huấn đứng tên lại không còn hoạt động tại nơi đã đăng ký kinh doanh. Điều này khiến dư luận tò mò về cách thức vận hành của hệ sinh thái này.

Những lần vướng lùm xùm pháp lý

Bùi Xuân Huấn cũng nhiều lần vướng vào các rắc rối pháp lý gây chú ý như sử dụng chất cấm, đưa thông tin sai sự thật, giả mạo truyền hình.

Cụ thể, vào tháng 9/2019, Huấn Hoa Hồng bị phát hiện dương tính với ma túy tổng hợp tại một tụ điểm giải trí ở TP HCM và bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Đến tháng 3/2020, Huấn tiếp tục bị Công an TP Lào Cai phát hiện sử dụng chất cấm tại khách sạn và buộc phải đi cai nghiện tối đa 24 tháng.

Cũng trong năm 2020, Huấn bị Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin bịa đặt, xúc phạm uy tín cơ quan nhà nước, khi viết trên Facebook rằng “80% cán bộ, công chức, thanh niên TP HCM từng sử dụng ma túy”.

Ngoài ra, tháng 11/2020, Huấn bị xử phạt thêm 7,5 triệu đồng do đăng tải video giả mạo logo VTV và cắt ghép hình ảnh từ chương trình “Chuyển động 24h” để kêu gọi quyên góp, gây hiểu lầm.

Huấn Hoa Hồng cũng từng gây tranh cãi khi rao bán sách “bí kíp làm giàu” không có giấy phép xuất bản, và sau đó còn lồng ghép quảng cáo game bài online bị nghiêm cấm trong MV ca nhạc của mình.