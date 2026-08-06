Cảnh sát xuất hiện tại nhà Huấn "Hoa Hồng", gần 20h chưa rời đi

Nhiều cảnh sát đã xuất hiện tại nhà Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm.

Chiều 6/8, cảnh sát xuất hiện tại nhà của Bùi Xuân Huấn nằm trong một khu đô thị ở xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Theo ghi nhận, vào khoảng 14h30, nhiều cảnh sát đã tới làm việc tại nhà Huấn "Hoa Hồng". Đến 19h50, lực lượng chức năng vẫn chưa rời khỏi căn nhà.

Sự xuất hiện của cảnh sát tại nhà Huấn "Hoa Hồng" thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực.

Cảnh sát xuất hiện ở nhà Huấn "Hoa Hồng". Ảnh: L.V.

Bùi Xuân Huấn sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ (nay thuộc tỉnh Lào Cai), được nhiều người biết đến trên mạng xã hội thông qua các video livestream, YouTube và TikTok. Trang Facebook cá nhân của Huấn hiện có hơn 3,7 triệu người theo dõi.

Những năm qua, Huấn “Hoa Hồng” nhiều lần gây chú ý bởi các phát ngôn và hoạt động trên mạng xã hội. Tháng 9/2019, Huấn bị Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) phát hiện dương tính với ma túy và bị áp dụng biện pháp cai nghiện. Tháng 3/2020, Công an TP Lào Cai tiếp tục phát hiện người này dương tính với ma túy.

Sự xuất hiện của cảnh sát tại nhà Huấn "Hoa Hồng" thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực. Ảnh: L.V.

Tháng 7/2020, Huấn bị xử phạt 17,5 triệu đồng vì tự biên tập, xuất bản 2 cuốn sách không phép và kinh doanh khi chưa đăng ký.

Tháng 8/2020, người này bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook. Đến tháng 11/2020, Huấn tiếp tục bị xử phạt 7,5 triệu đồng do chia sẻ video cắt ghép sử dụng hình ảnh, logo chương trình Chuyển động 24h của VTV gây hiểu nhầm cho người xem.

Gần đây, Huấn “Hoa Hồng” tiếp tục được nhắc đến trong một số tranh cãi trên mạng xã hội liên quan hoạt động từ thiện. Trong vụ việc này, "giang hồ mạng" Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) đã bị tạm giữ.

Cơ quan chức năng chưa công bố nội dung làm việc tại nhà Huấn “Hoa Hồng”.