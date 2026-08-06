Hà Nội kiểm tra bút tiêm giảm cân bán trên mạng

Bút tiêm giảm cân không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu đang bị Hà Nội đưa vào diện rà soát. Công an, quản lý thị trường và các lực lượng chức năng được đề nghị cùng vào cuộc xử lý vi phạm.

Trước tình trạng các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm được quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, sáng 6/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã đề nghị Công an thành phố, Sở Công Thương và UBND các xã, phường phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Theo ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thời gian qua, báo chí đã phản ánh tình trạng các tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến để quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo ông Nguyễn Trọng Diện, hoạt động này còn “có dấu hiệu lách cơ chế kiểm duyệt của nền tảng nhằm tiếp cận người tiêu dùng”, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Vì thế, việc kiểm tra không chỉ nhắm tới những sản phẩm đang nằm trên kệ tại các cơ sở kinh doanh, mà mở rộng tới nơi loại hàng hóa này dễ dàng tiếp cận người mua nhất: mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến.

Trước thực trạng trên, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, xác minh để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Từ người bán trên mạng đến spa, kho hàng đều bị rà soát

Ông Nguyễn Trọng Diện đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, xác minh những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng nhập lậu hoặc sản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nếu phát hiện sản phẩm thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành y tế hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định về dược, thiết bị y tế, các đơn vị chức năng được đề nghị trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp với Sở Y tế Hà Nội để kiểm tra, xác minh, xử lý.

Sở Công Thương cũng được đề nghị chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì kiểm tra các tổ chức, cá nhân quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm theo nội dung báo chí phản ánh cũng như thông tin thu thập được trong quá trình quản lý địa bàn.

Danh mục vi phạm được yêu cầu tập trung kiểm tra khá rộng, từ hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng nhập lậu đến hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, hàng không bảo đảm điều kiện lưu thông, vi phạm về nhãn hàng hóa, thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, quảng cáo sản phẩm giảm cân, đặc biệt là những trường hợp có dấu hiệu bán hàng không rõ nguồn gốc hoặc kinh doanh thông qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Phạm vi rà soát không chỉ có nhà thuốc hay cơ sở khám, chữa bệnh mà bao gồm cả cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe, spa, cơ sở kinh doanh trực tuyến, kho chứa hàng, địa điểm tập kết và giao nhận hàng hóa.

Như vậy, một chiếc bút tiêm giảm cân được rao bán trên mạng có thể bị kiểm tra từ tài khoản quảng cáo, người bán, địa điểm kinh doanh cho tới nơi chứa và giao hàng nếu có dấu hiệu vi phạm.

Cảnh báo người dân với sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu chính quyền cơ sở khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không bảo đảm chất lượng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác phải chủ động phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Công an và các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, xử lý.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường cảnh báo người dân về nguy cơ sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc và đặc biệt là sản phẩm chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

Đây là cảnh báo đáng lưu ý trong bối cảnh bút tiêm giảm cân đang được quảng cáo trên môi trường trực tuyến và người mua có thể tiếp cận sản phẩm mà không biết rõ nguồn gốc, điều kiện lưu hành hay tính hợp pháp của sản phẩm.