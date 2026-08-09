Hà Nội đề xuất miễn nhiệm 11 Ủy viên

Nghị quyết của HĐND thành phố quy định số ủy viên UBND thành phố có không quá 6 người, do đó thành phố đề xuất miễn nhiệm với 11 người không thuộc cơ cấu mới.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Nội dung này sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra sáng 10/8.

Theo UBND TP Hà Nội, điểm b khoản 1 Điều 7 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 giao HĐND thành phố quyết định số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND thành phố.

Tại khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số 50 có hiệu lực từ ngày 1/7, HĐND TP Hà Nội quy định Ủy viên UBND thành phố có không quá 6 người gồm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố tham mưu lĩnh vực Văn phòng, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô; Giám đốc Công an thành phố.

Theo tờ trình, có 6 nhân sự thuộc cơ cấu mới gồm ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô; ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố.

UBND TP Hà Nội. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, có 11 nhân sự không thuộc cơ cấu theo quy định.

UBND TP Hà Nội cho biết để bảo đảm số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND thành phố đúng quy định và kiện toàn kịp thời tổ chức của UBND thành phố, việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với 11 nhân sự không thuộc cơ cấu mới là cần thiết.

Việc miễn nhiệm không xuất phát từ vi phạm, khuyết điểm của nhân sự và không đồng thời làm thay đổi chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị mà các nhân sự đang đảm nhiệm.

11 người được đề xuất miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND gồm các ông: Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố; Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng; Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương; Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch.

Dự kiến nghị quyết sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 10/8.