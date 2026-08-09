Ukraine dùng UAV đánh các kho hàng, gây thiệt hại nặng cho Nga

Không chỉ dùng UAV tấn công các cơ sở năng lượng, gây thiếu hụt nhiên liệu tại Nga, Ukraine còn liên tục sử dụng UAV tầm xa đánh vào hệ thống kho vận của Wildberries, nền tảng thương mại điện tử thường được ví như “Amazon của Nga".

Các cuộc tập kích của UAV Ukraine đã vươn sâu hơn 2.000 km vào lãnh thổ Nga, gây thiệt hại nghiêm trọng cho mạng lưới logistics và đẩy hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ cùng các điểm nhận hàng của Wildberries vào nguy cơ phá sản.

Ngày 7/8, một kho hàng của Wildberries tại Yekaterinburg, thành phố lớn thứ tư của Nga nằm ở vùng Ural, cách biên giới Ukraine hơn 2.000 km, bị 3 UAV cảm tử tấn công và bốc cháy; tuy không có thương vong, nhưng khoảng 800 người phải sơ tán.

Đây là vụ mới nhất trong chuỗi các cuộc tập kích nhằm vào Wildberries mà Ukraine tiến hành trong vài tuần qua. Kể từ hôm 18/7, khoảng 20 cơ sở của Wildberries tại Nga đã bị UAV tấn công, trong đó nhiều kho hàng lớn bị phá hủy hoặc thiêu rụi.

Theo phân tích ảnh vệ tinh của Reuters, ít nhất 1,18 triệu m² diện tích kho bãi của Wildberries, tương đương hơn 20% tổng năng lực kho vận của công ty đã bị phá hủy hoặc hư hại.

Ảnh vệ tinh của Vantor chụp một kho hàng của Wildberries trước (trên) và sau khi bị UAV Ukraine tấn công. Ảnh: Orientaldaily.

Ảnh hưởng của những vụ việc này lớn hơn nhiều so với một doanh nghiệp đơn lẻ. Reuters ước tính các nền tảng thương mại điện tử của Nga, trong đó có Wildberries, đang xử lý lượng hàng hóa và dịch vụ có giá trị tương đương khoảng 8,5% quy mô nền kinh tế Nga.

Các kho hàng bị đánh ở sâu nội địa Nga

Ảnh vệ tinh do công ty tình báo không gian Mỹ Vantor thu thập hồi đầu tháng 8 cho thấy nhiều kho hàng lớn của Wildberries tại Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng, trong đó có các cơ sở ở Simferopol, Volgograd, Elektrostal và Krasnodar...

Sau các cuộc tập kích mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7/8 đã chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia. Trong phần phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Putin cho biết Nga sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng, nhưng không công bố cụ thể.

Phía Ukraine cáo buộc Wildberries không chỉ kinh doanh quần áo, mỹ phẩm và đồ điện tử mà còn bán các sản phẩm quân sự hoặc lưỡng dụng như thiết bị nhìn đêm, áo giáp chiến thuật, túi đựng đạn, mũ bảo hiểm và kính điều khiển UAV. Ukraine cho rằng hệ thống logistics của Wildberries đã hỗ trợ cho hoạt động quân sự của Nga.

Cả Wildberries và Điện Kremlin đều bác bỏ cáo buộc này, khẳng định công ty không cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga.

Nhà kho của Wildberries ở thành phố Kotovsk, tỉnh Tambov bị UAV Ukraine tấn công đêm 18/7, khiến 7 công nhân ca đêm thiệt mạng tại chỗ và 25 người khác bị thương. Ảnh: QQnews.

Đòn đánh lan sang hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ

Điều đáng chú ý là hậu quả của các cuộc tập kích đang vượt khỏi phạm vi kho hàng, bắt đầu lan sang toàn bộ hệ sinh thái bán lẻ trực tuyến của Nga.

Wildberries hiện có khoảng 98.000 điểm nhận hàng tại Nga và các nước láng giềng. Hàng chục nghìn doanh nghiệp nhỏ dựa vào nền tảng này để bán hàng, trong khi khoảng 95% đơn hàng được khách trực tiếp nhận tại các điểm giao nhận.

Vasily Klimov, chủ một điểm nhận hàng Wildberries ở Moscow, cho biết doanh thu của ông trong tháng qua đã giảm khoảng 50%. Số kiện hàng giao mỗi ngày từ khoảng 400 trước đây nay chỉ còn khoảng 150, khiến hoạt động kinh doanh gần như thua lỗ. Không đủ tiền duy trì hoạt động, Klimov đang tính bán lại điểm nhận hàng của ông.

Tình trạng này không phải cá biệt. Tính đến ngày 5/8, đã có hơn 3.100 điểm nhận hàng Wildberries được rao bán trên nền tảng giao dịch trực tuyến Avito của Nga.

Wildberries cho biết công ty đã phải tăng mức chiết khấu, cho phép người bán thanh toán chậm và bồi thường cho hơn 97.000 nhà bán hàng bị thiệt hại hàng tồn kho do các cuộc tấn công của Ukraine.

Hệ thống kho vận, các điểm nhận hàng của Wildberries bị thiệt hại nặng nề khi bị Ukraine coi là mục tiêu tấn công. Ảnh: LTN.

Ngân hàng Nga cũng bắt đầu lo ngại

Sự gián đoạn nguồn cung hàng hóa đã bắt đầu khiến hệ thống tài chính Nga chú ý. Sberbank, ngân hàng cho vay lớn nhất nước Nga, cuối tháng 7 cảnh báo rằng chất lượng tín dụng của một số nhà bán lẻ trực tuyến và người bán hàng đã suy giảm sau các vụ tấn công vào Wildberries. Ngân hàng có thể phải tăng dự phòng rủi ro tín dụng; hiện đã có khoảng 300 doanh nghiệp tìm cách tái cơ cấu các khoản vay.

Một nguồn tin được cho là thân cận với Điện Kremlin nhận định nguy cơ xuất hiện một làn sóng phá sản. Theo nguồn tin này, số tiền cần thiết để hỗ trợ các nhà bán hàng có thể lên tới hàng trăm tỷ ruble, gây ảnh hưởng đáng kể đối với nền kinh tế Nga.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng cho biết cơ quan này đang theo dõi tác động của tình trạng gián đoạn nguồn cung hàng hóa do các cuộc tập kích của Ukraine, đặc biệt là nguy cơ đẩy lạm phát tăng cao hơn.

Phía Ukraine cho biết họ không nhằm vào dân thường mà mục tiêu là làm gia tăng chi phí duy trì chiến tranh của Nga.

UAV tầm xa FP-1, loại vũ khí được Ukraine sử dụng để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Ảnh: Sina.

Công ty quốc phòng Ukraine Fire Point xác nhận UAV tầm xa FP-1 của họ được sử dụng trong một số cuộc tập kích. Theo công ty này, trung tâm logistics Krasny Bor ở St. Petersburg, một trong những cơ sở lớn nhất của Wildberries tại miền Tây Bắc nước Nga, có sức chứa hơn 57 triệu sản phẩm là một mục tiêu tấn công.

Như vậy, chiến dịch UAV của Ukraine đang cho thấy một hướng tác chiến đáng chú ý: không chỉ đánh vào các mục tiêu quân sự hay năng lượng, mà còn nhằm vào những mắt xích logistics và thương mại dân sự có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế thời chiến của Nga.

Nếu các cuộc tấn công tiếp tục kéo dài, tác động có thể không dừng ở những kho hàng bị cháy mà còn lan sang vận tải, bán lẻ, tín dụng, doanh nghiệp nhỏ và nguồn cung hàng hóa, tạo thêm sức ép lên nền kinh tế Nga.

Theo LTN, Orientaldaily