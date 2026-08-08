3 nữ du khách bị sóng cuốn mất tích khi chụp ảnh tại Mũi Nghê, Đà Nẵng

Một chuyến đi chụp ảnh tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà trở thành sự cố nghiêm trọng khi 4 người bị sóng cuốn xuống biển, trong đó 3 nữ du khách vẫn đang mất tích.

Ngày 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho biết đang phối hợp các lực lượng liên quan tìm kiếm 3 nữ du khách mất tích tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Sơn Trà nhận tin báo của người dân về việc một nhóm 6 người đi chụp ảnh tại Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị sóng cuốn 4 người xuống biển.

Nhóm gồm Vũ Hồng C. (SN 2007, trú Bình Long, Quảng Ngãi), Trương Thị Ph. (SN 2002), Trần Thị Ánh D. (SN 2002), Nguyễn Th. (SN 1996), Mai Thị Ph. (SN 2002) và Trương Văn Đ. (SN 2006, cùng trú xã Thăng Bình, Đà Nẵng).

Khoảng hơn 6h, nhóm du khách này đi bộ ra Mũi Nghê. Trong lúc chụp ảnh, Trương Thị Ph., Mai Thị Ph., Trần Thị Ánh D. và Nguyễn Th. bị sóng cuốn ra biển.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã huy động các phương tiện đánh cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố tham gia tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời thông báo các lực lượng chức năng phối hợp ứng cứu.

Đến khoảng 8h, tàu cá của một ngư dân đã vớt được anh Nguyễn Th. Nạn nhân có sức khỏe ổn định và được bàn giao cho tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 để chăm sóc y tế.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục huy động tàu cá của ngư dân cùng các phương tiện chuyên dụng tìm kiếm 3 nữ nạn nhân còn mất tích.