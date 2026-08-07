Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Mọi nhiệm vụ nghiên cứu phải hướng đến ứng dụng, thương mại hóa, tạo giá trị thực tiễn

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu triển khai Nghị quyết 57 phải có kết quả, mọi nhiệm vụ nghiên cứu phải hướng đến ứng dụng, thương mại hóa và tạo giá trị thực tiễn.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại phiên họp ngày 30/7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh trọng tâm từ hoạch định chủ trương sang tổ chức thực hiện, bảo đảm mọi nhiệm vụ đều tạo ra sản phẩm cụ thể, kết quả có thể đo lường và kiểm chứng.

Theo kết luận, Ban Chỉ đạo Trung ương được kiện toàn nhằm chuyển mạnh trọng tâm từ xác định chủ trương, nhiệm vụ sang tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất; bảo đảm các chủ trương, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã ban hành được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ.

Đồng thời khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo tại các ban, bộ, ngành, địa phương theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền và năng lực tham mưu, đôn đốc, điều phối thực hiện. Hình thành cơ chế chỉ đạo, điều hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, phối hợp thông suốt, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc; bảo đảm bộ máy chỉ đạo mạnh hơn, hành động nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VGP.

Về định hướng lớn trong giai đoạn tới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí đánh giá.

Một trọng tâm khác là chuyển căn bản từ mô hình phát triển dựa trên lao động giản đơn, gia công, lắp ráp sang mô hình dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực quốc gia. Trong đó, người nông dân phải làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại, công nhân làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến, doanh nhân tiên phong đổi mới sáng tạo, cán bộ chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai.

Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, đặt hàng, chia sẻ rủi ro và tạo thị trường ban đầu

Thông báo cũng yêu cầu tập trung nguồn lực hình thành các sản phẩm, doanh nghiệp và thị trường có năng lực cạnh tranh; mọi nhiệm vụ nghiên cứu phải hướng đến ứng dụng, thương mại hóa và tạo giá trị thực tiễn. Doanh nghiệp cần tham gia ngay từ khâu xác định bài toán, nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa, tạo giá trị mới cho xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Mỗi ban, bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ công nghệ cần phát triển, sản phẩm cần tạo ra, đối tượng phục vụ, thị trường sử dụng và chủ thể chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ có tính nền tảng, chiến lược, khả năng lan tỏa cao và có địa chỉ sử dụng rõ ràng.

Doanh nghiệp phải tham gia từ khâu xác định bài toán, nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm; Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, đặt hàng, chia sẻ rủi ro và tạo thị trường ban đầu; các viện nghiên cứu, trường đại học phải gắn chặt với nhu cầu phát triển của đất nước, doanh nghiệp và được đánh giá bằng công nghệ, sản phẩm, giá trị thực tế tạo ra.

Đồng thời chuyển mạnh từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội, không chỉ là nhiệm vụ của các nhà khoa học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ.

Mỗi người dân đều có thể trở thành chủ thể đổi mới sáng tạo; mỗi doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển; mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo phát triển; mỗi ban, bộ, ngành, địa phương phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phụ trách.

Xây dựng xã hội học tập, xã hội sáng tạo và lan tỏa sâu rộng văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo sau kiện toàn đi vào hoạt động. Đề nghị Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo xác định Cơ quan Thường trực và bộ máy giúp việc theo thẩm quyền, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; phân định rõ chức năng định hướng, điều phối, kiểm tra của Ban Chỉ đạo với chức năng quản lý nhà nước và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành.

Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo, xử lý các vấn đề lớn, khó, liên ngành, vượt thẩm quyền của từng cơ quan, không làm thay nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan.

Hoàn thành việc bàn giao công việc của Cơ quan Thường trực, bảo đảm liên tục, không gián đoạn. Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo sau kiện toàn, khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, làm rõ nội dung, tiến độ và trách nhiệm tiếp tục thực hiện.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới đặt ra rất cao, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết 57 phải đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu trước mắt, đồng thời kiến tạo mô hình phát triển mới của đất nước; không được chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Quán triệt tinh thần đã nói phải làm, đã cam kết phải có kết quả; nhiệm vụ đã xác định là trọng tâm, chiến lược phải được thực hiện đến cùng, không để Nghị quyết dừng lại ở khẩu hiệu hoặc phong trào thi đua", thông báo nêu rõ.