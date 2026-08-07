Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và "Vua Quạt" bị khởi tố về tội gì?

Ngày 7/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hồ Văn Khoa bị khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng, Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) bị cáo buộc Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hồ Văn Khoa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo điều tra, nhóm này đã nhiều lần livestream tranh cãi với nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt xem, tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Không dừng lại ở các buổi phát trực tiếp, Khánh Sky và Khoa còn bàn bạc, lôi kéo nhau đến công ty của Tiệp để gây rối trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tạo dư luận xấu trên không gian mạng.

Trần Đình Tiệp tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 29/7, Khánh cùng Khoa và một số người đến xưởng sản xuất của Trần Đình Tiệp ở xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, nhóm Khánh Sky phát trực tiếp trên mạng xã hội, buông nhiều lời chửi bới, đe dọa, thách thức. Vừa giơ điện thoại livestream, Khánh Sky vừa đi vào khu vực nhà xưởng, lớn tiếng yêu cầu ông chủ ra gặp.

Khánh Sky làm việc với công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đến sáng 4/8, trên trang Facebook cá nhân, Hồ Văn Khoa đã đăng tải một video phân trần về vụ việc đi cùng Khánh "Sky" livestream chửi bới, đe dọa ông Trần Đình Tiệp, còn được gọi là "Vua Quạt".

Trong video, Khoa gửi lời xin lỗi tới cộng đồng mạng và nói bản thân không muốn gây ra sự việc vừa qua. Khoa cho biết khoảng nửa tháng gần đây, Khánh "Sky" đã lên ở chơi với Khoa. Sau buổi sinh nhật, Khánh nhờ Khoa chở đến chỗ một người khác.

Khoa cho rằng trên đường đi, Khánh "Sky" nói chở qua nhà "Vua Quạt" để mua quạt. Khánh "Sky" nói chỉ qua để nói chuyện với "Vua Quạt" nhưng khi đến nơi Khoa thấy Khánh phát ngôn không chuẩn mực.

Khoa cho biết bản thân đã nhận 3 giấy triệu tập của cơ quan công an và sẽ trình diện vào lúc 15h cùng ngày để làm việc. Khoa khẳng định trong sự việc này, anh ta và "Vua Quạt" không có mâu thuẫn gì.

