Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Australia và New Zealand

Ngày 9/8, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến 14/8.

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, ngày 9/8, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến 14/8.

Tham gia Đoàn chính thức có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng bí thư, Chủ tịch nước; ông Phạm Hùng Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Australia; ông Phan Minh Giang, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand.

Đây là chuyến thăm Australia và New Zealand đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với Australia (tháng 3/2024) và với New Zealand (tháng 2/2025).