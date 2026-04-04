Tập đoàn FLC khởi công dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf 20.000 tỷ đồng

Sáng 4/4, Tập đoàn FLC khởi công dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort - dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên.

Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí & sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư các dự án gần 20.000 tỷ đồng. Dự án tọa lạc tại Đắk Đoa (Gia Lai) - cửa ngõ của Tây Nguyên đại ngàn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn biểu tượng cho chiến lược du lịch - nghỉ dưỡng golf Gia Lai.

Toàn bộ quần thể được phát triển với đa dạng loại hình sản phẩm: khu đô thị, biệt thự, liền kề, sân golf, công viên sinh thái, khu liên hiệp thể thao, trung tâm thương mại, trường học liên cấp…. Điểm nhấn của dự án là sân golf 36 hố, trải dài trên diện tích hơn 171 ha.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của Tập đoàn FLC trong việc triển khai các dự án du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn trên cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng.

“Gia Lai đang rất thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô, thiếu hệ thống khách sạn cao cấp và các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao như sân golf quốc tế hay trung tâm hội nghị lớn. Chính những điểm nghẽn này đang kìm hãm mức chi tiêu của du khách, khiến tiềm năng kinh tế du lịch chưa được khai thác tương xứng với kỳ vọng”, ông Nguyễn Hữu Quế cho biết.

Theo ông Nguyễn Hữu Quế, việc triển khai Quần thể FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort vào thời điểm này là một bước đi chiến lược, nhằm giải quyết ngay bài toán thiếu hụt hạ tầng cao cấp, giúp Gia Lai sẵn sàng đón đầu vận hội mới, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong năm 2026 và các năm tới.

Để các dự án sớm phát huy hiệu quả, tỉnh Gia Lai đề nghị Tập đoàn FLC tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai; tổ chức thi công khoa học, đảm bảo chất lượng, an toàn và phát triển bền vững. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Phối cảnh dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort có quy mô 517 ha

Tại Gia Lai, quần thể FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort khánh thành năm 2016 với quy mô 1.300 ha, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng đã tái định hình diện mạo và vị thế của cả một tỉnh thành. Sau gần một thập kỷ vận hành, quần thể này đã đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước.

Trong đó, khách Hàn Quốc chiếm hơn 20% tổng lượng khách quốc tế, đưa Quy Nhơn từ một cái tên ít người biết trở thành điểm đến quen thuộc của khách du lịch Đông Bắc Á nói riêng và khách quốc tế nói chung. Hơn 1.000 lao động địa phương có việc làm ổn định mỗi năm, chuỗi phát triển hạ tầng, dịch vụ và đầu tư thứ cấp theo đó lan tỏa suốt gần một thập kỷ.

Nhiều "ông lớn" đổ bộ vào Gia Lai

Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai diễn ra ngày 28/3, Tập đoàn FLC đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) để nghiên cứu, đề xuất đầu tư loạt dự án quy mô lớn ở Gia Lai.

Các dự án này gồm mở rộng sân bay, phát triển logistics, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị với tổng vốn lên đến 150.000 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng nhận chủ trương chủ trương đầu tư khu phức hợp Đak Đoa với tổng mức đầu tư 8.267 tỷ đồng.

Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra ngày 28/3, UBND tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 273 dự án với tổng vốn đăng ký dự kiến khoảng 838.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 33 tỷ USD). Trong số 273 dự án này có nhiều “ông lớn” rót vốn gồm Vingroup, FPT, THACO, FLC, Sun Group…

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ông Phạm Anh Tuấn cam kết sẽ rút ngắn tối đa thủ tục và thời gian đầu tư khi nhà đầu tư quyết định vào tỉnh; đồng thời cam kết xây dựng chính quyền liêm chính, kỷ cương, hành động quyết liệt đồng hành cùng doanh nghiệp.

Sau hợp nhất cùng Bình Định, tỉnh Gia Lai mới có diện tích tự nhiên hơn 21.500 km2 - lớn thứ hai cả nước, dân số 3,5 triệu người. Năm ngoái, GRDP của Gia Lai đạt 7,2%, quy mô GRDP gần 270.700 tỷ đồng. Tỉnh thu hút được 192 dự án đầu tư, trong đó gồm 16 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 160.000 tỷ.