Bất động sản nghỉ dưỡng ấm dần, nhiều doanh nghiệp báo lãi lớn

Bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng năm 2025 đang cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc, khi một số đơn vị như BIM Land, hệ sinh thái của Sun Group, Geleximco... ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng.

Doanh nghiệp báo lãi "khủng" năm 2025



Theo báo cáo tài chính năm 2025, Công ty Cổ phần Bất động sản BIM Land - thành viên của BIM Group - ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.765 tỷ đồng, tăng gấp 35 lần so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp cũng tăng lên hơn 4.255 tỷ đồng.

BIM Land là nhà phát triển bất động sản với danh mục dự án trải rộng tại Quảng Ninh, Phú Quốc, Phú Thọ và Vientiane (Lào).... Doanh nghiệp hợp tác với nhiều thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế như InterContinental Hotels Group, Hyatt Hotels Corporation, The Ascott Limited, Sailing Club Leisure Group và Frasers Property.

Danh mục dự án của doanh nghiệp bao gồm nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc, Park Hyatt Phu Quoc, InterContinental Halong Bay Resort & Residences, Sailing Club Residences Halong Bay.

Ở mảng hạ tầng du lịch - giải trí, Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp Treo Bà Nà, đơn vị vận hành quần thể du lịch Sun World Ba Na Hills, ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 gần 1.500 tỷ đồng, tăng gần 3,5 lần so với năm trước. Theo doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu đến từ sự cải thiện của hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời được hỗ trợ bởi nguồn thu tài chính phát sinh trong quá trình tái cấu trúc và thanh lý một số khoản đầu tư.

Một đơn vị khác thuộc hệ sinh thái Sun Group là Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh, đơn vị vận hành hệ thống hạ tầng du lịch tại Núi Bà Đen, cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt hơn 25 tỷ đồng, tăng hơn 135% so với năm 2024.

Tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (hệ sinh thái của Geleximco) - chủ đầu tư khu du lịch quốc tế Đồi Rồng - cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 320 tỷ đồng trong năm 2025, qua đó đảo chiều so với giai đoạn nhiều năm liên tiếp thua lỗ trước đó.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, đơn vị phát triển dự án Hải Giang MerryLand tại Quy Nhơn còn ghi nhận lỗ sau thuế gần 66 tỷ đồng trong năm 2025. Tuy nhiên, mức lỗ này đã giảm rất nhiều so với khoản lỗ hơn 1.180 tỷ đồng năm 2023 và hơn 600 tỷ đồng năm 2024.

2 động lực chính kéo nhu cầu bất động sản nghỉ dưỡng

Những tín hiệu cải thiện trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cũng phần nào phản ánh sự phục hồi của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Theo báo cáo của DKRA Consulting, trong năm 2025 thị trường ghi nhận hơn 13.000 sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng gồm biệt thự, nhà phố và condotel được chào bán, tăng khoảng 25% so với năm trước. Đáng chú ý, nguồn cung mở bán mới tăng khoảng 33%, cho thấy hoạt động phát triển dự án đang dần sôi động trở lại sau giai đoạn trầm lắng.

Số liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng cho thấy diễn biến tích cực hơn so với năm trước. Trong năm 2025, nguồn cung sơ cấp bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng đạt gần 11.000 sản phẩm, gấp khoảng bốn lần so với năm 2024. Tỷ lệ hấp thụ trên rổ hàng đạt khoảng 55-65%, cải thiện đáng kể so với mức 20-30% của năm trước đó.

Đánh giá triển vọng thị trường, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng đang đứng trước nhiều cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn tới, đặc biệt từ hai động lực chính là du lịch và hạ tầng.

Theo đó, sự phục hồi của ngành du lịch đang kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tăng trở lại. Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quảng bá điểm đến, mở rộng chính sách visa, nâng cấp chất lượng dịch vụ nhằm thu hút dòng khách quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Đính nhìn nhận hạ tầng giao thông đang được cải thiện mạnh mẽ với việc mở rộng hệ thống cao tốc Bắc - Nam, các tuyến ven biển cùng nhiều dự án sân bay mới và nâng cấp sân bay hiện hữu.

"Việc rút ngắn thời gian di chuyển tới các điểm đến du lịch được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt tại các địa phương mới nổi sở hữu quỹ đất lớn, cảnh quan tự nhiên và chính sách thu hút đầu tư rõ ràng, qua đó trở thành 'vùng trũng' hút dòng vốn trung và dài hạn", ông nói.