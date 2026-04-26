Ông Trump hủy chuyến đàm phán, Mỹ–Iran rơi vào thế bế tắc mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Mỹ tới Pakistan – quốc gia trung gian trong cuộc chiến Iran – trong hôm 25/4, giáng thêm một đòn vào triển vọng hòa bình sau khi Ngoại trưởng Iran rời Islamabad mà chỉ làm việc với các quan chức Pakistan.

Trong khi các cuộc đàm phán hòa bình không thể diễn ra vào thứ Bảy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội “tấn công mạnh mẽ” các mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon, theo thông báo từ văn phòng của ông, qua đó tiếp tục thử thách lệnh ngừng bắn kéo dài ba tuần.

Ông Trump nói với các phóng viên tại Florida rằng ông quyết định hủy chuyến thăm dự kiến của các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner vì các cuộc đàm phán tại Islamabad đòi hỏi quá nhiều chi phí và di chuyển, đồng thời đề xuất hòa bình mới nhất của Iran “chưa đủ tốt”.

Trước khi lên chuyên cơ Không lực Một trở lại Washington, ông Trump cho biết Iran đã cải thiện đề xuất sau khi ông hủy chuyến đi, “nhưng vẫn chưa đủ”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông cũng viết rằng đang có “xung đột nội bộ và hỗn loạn lớn” trong giới lãnh đạo Iran.

“Không ai biết ai đang nắm quyền, kể cả họ. Ngoài ra, chúng tôi nắm toàn bộ lợi thế, họ thì không có gì! Nếu họ muốn đàm phán, họ chỉ cần gọi!!!” ông đăng trên Truth Social.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trước đó đã rời thủ đô Pakistan mà không có dấu hiệu đột phá nào sau các cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và các quan chức cấp cao khác.

Mặc dù ông Araqchi mô tả chuyến thăm Pakistan là “rất hiệu quả”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói với ông Sharif trong một cuộc điện đàm rằng Tehran sẽ không tham gia “các cuộc đàm phán bị áp đặt” dưới áp lực đe dọa hoặc phong tỏa, theo thông báo từ chính phủ Iran.

Ông Pezeshkian cho rằng Mỹ trước tiên phải gỡ bỏ “các rào cản vận hành”, bao gồm việc phong tỏa các cảng của Iran, để tạo nền tảng giải quyết các vấn đề.

Iran và Mỹ rơi vào thế bế tắc

Washington và Tehran đang rơi vào thế bế tắc khi Iran phần lớn đã đóng eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu – trong khi Mỹ phong tỏa xuất khẩu dầu của Iran.

Cuộc xung đột, hiện đang trong giai đoạn ngừng bắn, bắt đầu từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2. Kể từ đó, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công vào Israel, các căn cứ của Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh, khiến giá năng lượng tăng lên mức cao nhất nhiều năm, làm gia tăng lạm phát và gây áp lực lên tăng trưởng toàn cầu.

Ông Araqchi “đã giải thích các lập trường nguyên tắc của đất nước chúng tôi liên quan đến những diễn biến mới nhất về lệnh ngừng bắn và việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến bị áp đặt lên Iran,” theo một tuyên bố trên kênh Telegram chính thức của ông.

Khi được hỏi về những dè dặt của Tehran đối với lập trường của Mỹ trong đàm phán, một nguồn tin ngoại giao Iran tại Islamabad nói với Reuters: “Về nguyên tắc, phía Iran sẽ không chấp nhận các yêu cầu mang tính tối đa.”

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trước đó cho biết Mỹ đã thấy một số tiến triển từ phía Iran trong những ngày gần đây và hy vọng sẽ có thêm bước tiến vào cuối tuần, trong khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng sẵn sàng tới Pakistan.

Ông Vance đã dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên không thành công với Iran tại Islamabad hồi đầu tháng.

Theo Reuters