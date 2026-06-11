Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu 5 định hướng lớn cho đối ngoại Việt Nam

Đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”

Ngày 11/6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới các điểm cầu trên cả nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, Nghị quyết 06 đề ra mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước. Nghị quyết khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; xác định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”; kiên định tự chủ chiến lược, tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết quốc tế.

Nghị quyết cũng đề ra các định hướng lớn, gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước; nâng cao đóng góp của Việt Nam đối với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; phát huy sức mạnh nền văn hóa và nguồn lực kiều bào để nâng tầm vị thế quốc gia; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP.HCM.

Đại diện Quân ủy Trung ương nhấn mạnh đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế, là phương thức chủ động, hiệu quả để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Đại diện Đảng ủy Công an Trung ương khẳng định công tác đối ngoại Công an nhân dân có vai trò “trọng yếu, thường xuyên”, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

5 định hướng lớn cho công tác đối ngoại

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Nghị quyết số 06 là một trong những nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối liên hệ với khu vực và thế giới, do đó đặc biệt coi trọng vai trò của đối ngoại.



“Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối ngoại Việt Nam thể hiện sự đổi mới tư duy, được thể hiện rõ qua các luận điểm lớn mang tính định hình tư tưởng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đồng thời kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước.

Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược, tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Trên cơ sở đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn cho công tác đối ngoại thời gian tới.

Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước.

Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương.

Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh nhân loại.

Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phương châm “hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả”, yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác; đồng thời đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp liên ngành, liên lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương, kiện toàn bộ máy chỉ đạo để triển khai hiệu quả Nghị quyết.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết 06 sẽ sớm đi vào cuộc sống, giúp đối ngoại phát huy vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần xây dựng một nước Việt Nam phát triển, độc lập, tự chủ và tự cường trong giai đoạn mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền và phổ biến nội dung Nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị; đồng thời khẩn trương triển khai chương trình hành động với lộ trình, tiến độ cụ thể nhằm đưa Nghị quyết 06 nhanh chóng đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.