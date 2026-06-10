Nụ hôn trong thang máy khiến vốn hóa công ty AI "bốc hơi" 190.000 tỷ

Sau khi vốn hóa Shenghong Technology "bốc hơi" 54 tỷ NDT (khoảng 190.000 tỷ đồng), cư dân mạng bình luận: "Nụ hôn này đúng là đắt nhất lịch sử".

Nụ hôn thổi bay 54 tỷ NDT

Ngày 6/6, đoạn video từ camera giám sát lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, làm bùng nổ làn sóng tranh cãi liên quan đến tin đồn ngoại tình của ông Trần Đào (Chen Tao), Chủ tịch kiêm người kiểm soát thực tế của công ty công nghệ Thắng Hoằng (Shenghong Technology). Đến phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu công ty trên cả thị trường A-share lẫn Hồng Kông đồng loạt lao dốc.

Sáng 8/6, cổ phiếu Shenghong Technology trên sàn A-share mở cửa giảm mạnh rồi tiếp tục mất giá trong phiên, có lúc giảm hơn 9%. Kết phiên, mã này mất 7,11%, xuống còn 314,8 NDT/cổ phiếu, làm “bốc hơi” hơn 20 tỷ NDT vốn hóa chỉ sau một ngày giao dịch. Cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông cũng chịu áp lực bán tháo, giảm 8,19%, khiến vốn hóa công ty còn khoảng 332,6 tỷ HKD.

Theo trang tin Guancha ngày 9/6, tính đến 9/6, vốn hóa công ty đã “bốc hơi” tổng cộng 54 tỷ NDT (khoảng 190.000 tỷ đồng).

Giới đầu tư cho rằng đời tư của vị chủ tịch đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thị trường. Trước đó, ông Trần Đào bị cuốn vào bê bối được cư dân mạng gọi là vụ “bê bối tình ái thang máy”.

Ngày 6/6, nữ streamer Douyin có nick “Zhenzhen Janice” đăng tải bài viết cho rằng cô có tranh chấp tình cảm với ông Trần Đào, cáo buộc ông “lừa cô sinh con”, đồng thời công bố nhiều đoạn hội thoại và video liên quan. Tâm điểm của sự việc là một đoạn camera giám sát trong thang máy.

Trong đoạn video, một người đàn ông trung niên và một phụ nữ mặc đồ trắng có nhiều cử chỉ thân mật. Người đăng tải khẳng định người đàn ông trong clip chính là Trần Đào. Địa điểm được cho là thang máy riêng của Shenghong Technology, thời gian ghi hình vào tháng 4/2025.

Đây không phải lần đầu tiêm đoạn video này được công bố. Từ tháng 9/2025, nó từng được chia sẻ trong một số nhóm tài chính kín nhưng nhanh chóng bị dập tắt và không tạo ra làn sóng chú ý rộng rãi.

Sau khi video được phát tán, các từ khóa như “Chủ tịch nghìn tỷ dính bê bối tình ái thang máy” hay “camera gây sốc của Shenghong Technology” nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm nóng, thu hút hàng trăm triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Theo các thông tin lan truyền trên mạng, “Zhenzhen Janice” là người đẹp họ Tống ở tỉnh Liêu Ninh. Cô từng giành giải khu vực Hoa Nam của cuộc thi Miss Chinese Global Pageant. Với mức độ nhận diện khá cao tại Quảng Đông, cô gái này từng là nhân viên công ty Shenghong Technology, nghỉ việc từ cuối năm 2025.

Ông Trần Đào, Chủ tịch công ty Shenghong Technology. Ảnh: Yangcheng.

Trước làn sóng dư luận, sáng 8/6, Shenghong Technology ra thông báo khẳng định công ty đã nắm được các thông tin lan truyền trên mạng, song đây hoàn toàn là vấn đề cá nhân, không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp hay nghĩa vụ công bố thông tin.

Công ty nhấn mạnh sự việc sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thường nhật, đồng thời cho biết tình hình kinh doanh hiện vẫn ổn định, đơn hàng dồi dào và mọi hoạt động đang được triển khai bình thường.

Trong quý I năm nay, công ty ghi nhận doanh thu 5,519 tỷ NDT, tăng 27,99% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng đạt 1,288 tỷ NDT, tăng 39,95%. Sau khi thực hiện niêm yết lần hai trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào năm 2025, doanh nghiệp đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh và thu hút nhiều sự chú ý từ thị trường.

Khi được truyền thông liên hệ để xác nhận liệu ông Trần Đào có đến làm việc bình thường trong ngày hay không, đại diện công ty từ chối bình luận với lý do đây là vấn đề riêng tư. Về khả năng thay đổi nhân sự cấp cao, doanh nghiệp cho biết mọi thông tin liên quan sẽ chỉ được công bố thông qua các thông báo chính thức.

Nhà máy của Shenghong Technology ở Huệ Châu, Quảng Đông. Ảnh: Yangcheng.

Theo website doanh nghiệp, Shenghong Technology chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các loại bảng mạch in mật độ cao (PCB), bao gồm bảng mạch hai lớp, đa lớp và HDI (bảng mạch in mật độ kết nối cao - một loại PCB tiên tiến được sử dụng trong các thiết bị điện tử hiện đại đòi hỏi kích thước nhỏ nhưng hiệu năng cao). Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong điện tử tiêu dùng, viễn thông, ô tô, thiết bị y tế và nhiều lĩnh vực khác. Trong chuỗi cung ứng AI, công ty hiện là một trong những nhà cung cấp quan trọng của NVIDIA.

Dữ liệu công khai cho thấy Trần Đào sinh năm 1972 tại Lũng Nam, tỉnh Cam Túc. Năm 1996, ông đến Huệ Châu, Quảng Đông để gia nhập ngành PCB. Đến năm 2003, ông thành lập Shenghua Electronics (Thắng Hoa điện tử) và năm 2006 chính thức sáng lập Shenghong Technology.

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Trần Đào hiện vừa là người đại diện pháp luật vừa là cổ đông kiểm soát của công ty. Tài sản của ông hiện khoảng 68 tỷ NDT. Các cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp là Shenzhen Shenghua Xinye Investment và Shenghong Technology Group (Hong Kong), đều nằm dưới sự kiểm soát của ông.

Trần Đào và CEO Nvidia Jensen Huang tại bữa tiệc đầu năm 2026 ở Đài Bắc. Ảnh: UDN.

Đầu năm 2026, tại bữa tiệc quy tụ các lãnh đạo công nghệ hàng đầu do nhà sáng lập NVIDIA là Jensen Huang tổ chức ở Đài Bắc, Trần Đào là đại diện duy nhất của doanh nghiệp Trung Quốc đại lục tham dự, ngồi cùng lãnh đạo các tập đoàn lớn như TSMC, Foxconn và ASUS. Sự kiện này từng góp phần thúc đẩy giá cổ phiếu Shenghong Technology tăng mạnh.

Vì sao thị trường phản ứng tiêu cực?

Vụ việc của ông Trần Đào là một ví dụ điển hình cho thấy trong các công ty niêm yết lớn, đời tư của lãnh đạo đôi khi trở thành rủi ro kinh doanh, dù bản thân sự việc không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất hay tài chính doanh nghiệp.

Có thể nhìn vụ việc ở một số góc độ:

Thứ nhất, về pháp lý, đời tư và công ty là hai chuyện khác nhau. Nếu cáo buộc chỉ dừng ở quan hệ ngoài hôn nhân hoặc tranh chấp tình cảm cá nhân, về nguyên tắc không đồng nghĩa với vi phạm pháp luật doanh nghiệp; không chứng minh công ty gian lận tài chính; không trực tiếp làm thay đổi đơn hàng, khách hàng hay công nghệ.

Đó cũng là lý do Shenghong Technology khẳng định đây là "vấn đề cá nhân", không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán thường phản ứng không chỉ với sự thật đã được xác nhận mà còn với rủi ro tiềm ẩn.

Thứ hai, các nhà đầu tư lo ngại điều gì? Khi một CEO hoặc chủ tịch doanh nghiệp dính bê bối, nhà đầu tư thường đặt ra các câu hỏi: Liệu còn thông tin nào chưa được tiết lộ? Liệu người lãnh đạo có đang bị phân tâm? Có nguy cơ từ chức hoặc bị thay thế? Có sử dụng nguồn lực công ty cho mục đích cá nhân không? Vụ việc có thể dẫn tới kiện tụng hay điều tra không?

Ngay cả khi chưa có bằng chứng cho các nghi vấn trên, thị trường thường phản ứng trước để phòng ngừa rủi ro.

Thứ ba, doanh nghiệp hiện đại ngày càng gắn với hình ảnh lãnh đạo. Đối với nhiều công ty công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp do nhà sáng lập kiểm soát, hình ảnh cá nhân của người đứng đầu gần như đồng nhất với thương hiệu.

Ví dụ: Elon Musk gắn liền với giá trị thương hiệu của Tesla; Jensen Huang gần như là "gương mặt đại diện" của NVIDIA. Trường hợp của Trần Đào cũng tương tự bởi ông là người sáng lập và cổ đông kiểm soát Shenghong Technology.

Khi hình ảnh cá nhân bị tổn hại, thị trường thường cho rằng thương hiệu doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng theo.

Thứ tư, góc nhìn ESG (Environmental, Social, Governance - môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp). Trong những năm gần đây, các quỹ đầu tư quốc tế ngày càng chú ý đến yếu tố quản trị (Governance) trong bộ tiêu chí ESG.

Một số nhà đầu tư cho rằng: Đạo đức cá nhân phản ánh phần nào khả năng tự kiểm soát; hành vi riêng tư có thể liên quan đến văn hóa quản trị; các bê bối cá nhân đôi khi là dấu hiệu cảnh báo về những vấn đề lớn hơn trong doanh nghiệp.

Dù cách nhìn này còn gây tranh cãi, nhưng nó đang ngày càng phổ biến trên thị trường vốn.

Tại sao cổ phiếu giảm mạnh dù công ty vẫn làm ăn tốt? Trong trường hợp Shenghong Technology, giá cổ phiếu giảm mạnh chủ yếu phản ánh: Tâm lý lo ngại ngắn hạn; hoạt động bán tháo của nhà đầu tư cá nhân; sự chú ý quá lớn của truyền thông và mạng xã hội.

Điều đáng chú ý là công ty vẫn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng AI và PCB cao cấp. Nếu đơn hàng không giảm, không phát sinh điều tra pháp lý, không có biến động nhân sự lớn; thì về dài hạn, thị trường thường quay lại tập trung vào kết quả kinh doanh hơn là đời tư của lãnh đạo.

Những năm gần đây, dư luận Trung Quốc ngày càng khắt khe với giới doanh nhân nổi tiếng. Các lãnh đạo doanh nghiệp không còn được nhìn nhận đơn thuần là người làm ăn, mà còn được xem như "người của công chúng". Vì vậy, một bê bối đời tư có thể nhanh chóng biến thành khủng hoảng truyền thông, đặc biệt khi liên quan tới người nổi tiếng trên mạng xã hội, hoặc doanh nhân sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD và công ty đang hưởng lợi từ các lĩnh vực nóng như AI hay chip bán dẫn.

Về bản chất, vụ việc không làm thay đổi công nghệ hay năng lực sản xuất của Shenghong Technology. Nhưng nó cho thấy một thực tế của thị trường hiện đại: đối với các doanh nghiệp niêm yết, uy tín của người lãnh đạo đã trở thành một loại tài sản vô hình. Khi tài sản đó bị tổn hại, giá cổ phiếu thường phản ứng trước khi các tác động thực tế xuất hiện.

Theo Guancha, Sina