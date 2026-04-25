Ngoại trưởng Iran tới Pakistan, mở đường nối lại đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran đến Pakistan thảo luận nối lại đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đến thủ đô Islamabad, Pakistan hôm 24/4 để thảo luận các đề xuất nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ, mang lại một tia hy vọng cho việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 tuần đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây biến động thị trường toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Reuters rằng Iran dự kiến sẽ đưa ra một đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu của Washington, nhưng ông chưa biết nội dung cụ thể.

Khi được hỏi Mỹ đang đàm phán với ai, ông Trump nói: “Tôi không muốn nói điều đó, nhưng chúng tôi đang làm việc với những người hiện đang nắm quyền.”

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết trên mạng xã hội X rằng các quan chức Iran không có kế hoạch gặp đại diện Mỹ, dù các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến đến Islamabad. Các quan ngại của Iran sẽ được chuyển tới Pakistan, người phát ngôn nói.

Sau chiến dịch không kích của Mỹ và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, hai nước rơi vào thế bế tắc đầy tổn hại, khi xuất khẩu dầu của Iran bị chặn lại và giá xăng tại Mỹ tăng lên mức cao nhất nhiều năm.

Phát biểu trước tuyên bố của phía Iran, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Witkoff và ông Kushner sẽ rời đi tới Pakistan vào sáng 25/4 để gặp ông Araqchi.

Bà Leavitt thể hiện sự lạc quan, cho biết Mỹ đã thấy một số tiến triển từ phía Iran trong những ngày gần đây và hy vọng sẽ có thêm tiến bộ vào cuối tuần này. Bà cũng cho biết Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance – người dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên không thành công với Iran hồi đầu tháng – cũng sẵn sàng tới Pakistan.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức đối với tuyên bố từ phía Iran.

Các nguồn tin Pakistan trước đó cho biết một nhóm hậu cần và an ninh của Mỹ đã có mặt tại Islamabad để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tiềm năng.

Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận ông Araqchi đã đến Islamabad, nơi lực lượng quân sự và bán quân sự được triển khai dày đặc tại các khu vực trung tâm thành phố.

Ông Araqchi ngay lập tức bước vào cuộc gặp với Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar tại khách sạn Serena, nơi đã diễn ra vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ, theo hai nguồn tin chính phủ.

Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã cam kết ủng hộ các nỗ lực trung gian của Pakistan trong cuộc điện đàm với ông Trump, theo hãng thông tấn nhà nước Qatar.

Ông Araqchi viết trên X rằng ông đang thăm Pakistan, Oman và Nga để phối hợp với các đối tác về các vấn đề song phương và tham vấn về diễn biến khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran sau đó cho biết chuyến công du cũng bao gồm các cuộc trao đổi về nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt chiến tranh.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng Iran vẫn có cơ hội đạt được một “thỏa thuận tốt” với Mỹ.

“Iran biết rằng họ vẫn còn một cơ hội để đưa ra lựa chọn đúng đắn,” ông nói. “Tất cả những gì họ cần làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách có ý nghĩa và có thể kiểm chứng.”

Vòng đàm phán hòa bình gần nhất dự kiến nối lại vào thứ Ba nhưng đã không diễn ra, khi Iran nói chưa sẵn sàng cam kết tham gia và phái đoàn Mỹ do ông Vance dẫn đầu không rời Washington.

Ông Trump đã đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần hôm thứ Ba để tạo thêm thời gian cho các bên nối lại đàm phán.

Giá dầu tiếp tục biến động vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch cân nhắc nguy cơ gián đoạn từ cú sốc dầu lớn nhất lịch sử trong bối cảnh triển vọng đàm phán tiếp tục. Giá dầu Brent chốt ở mức 105,33 USD/thùng, tăng khoảng 0,3%, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 1% xuống 94,88 USD.

Hezbollah bác bỏ việc gia hạn ngừng bắn tại Lebanon

Hôm 23/4, Israel và Lebanon đã gia hạn một lệnh ngừng bắn riêng biệt thêm ba tuần trong cuộc họp tại Nhà Trắng do ông Trump làm trung gian.

Cuộc chiến tại Lebanon – nơi Israel tổ chức tấn công tháng trước nhằm tiêu diệt lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn sau khi nhóm này nã đạn qua biên giới – diễn ra song song với cuộc chiến Iran rộng lớn hơn, và Tehran cho rằng lệnh ngừng bắn tại đây là điều kiện tiên quyết cho đàm phán.

Tuy nhiên, không có nhiều dấu hiệu cho thấy giao tranh tại miền Nam Lebanon sẽ sớm kết thúc. Giới chức Lebanon cho biết hai người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel và Hezbollah đã bắn hạ một máy bay không người lái của Israel.

Dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16/4 giúp giảm đáng kể giao tranh, Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục đụng độ tại miền Nam Lebanon, nơi Israel duy trì binh sĩ trong một “vùng đệm” tự tuyên bố.

“Nếu xét tới việc Israel vẫn tiến hành các hành động thù địch như ám sát, pháo kích và nổ súng, thì lệnh ngừng bắn là vô nghĩa,” nghị sĩ Hezbollah Ali Fayyad nói khi phản ứng với việc gia hạn.

Quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt 6 tay súng Hezbollah tại miền Nam Lebanon vào thứ Sáu.

Theo Reuters